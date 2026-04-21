Roberto De Zerbi, Tottenham'ın yıldız oyuncusu Xavi Simons'un Brighton karşısında sergilediği "mükemmel" performansın ardından kendisiyle olan "özel bağından" bahsetti

Geçen yaz RB Leipzig'den 52 milyon sterlinlik bir transfer ücretiyle takıma katılan Simons, Premier Lig'de oynadığı 27 maçta 2 gol ve 5 asist kaydetti. De Zerbi, Simons'un son dönemdeki formundan memnun olsa da, Hollanda milli takım oyuncusu için yüksek standartlar belirledi ve ilk 11'deki yerini hak etmek için her maçta somut bir katkı beklediğini belirtti.

De Zerbi, "Çok iyi oynadı, harika bir maçtı" diye ekledi. "Bence daha da iyi oynayabilir, çünkü böyle bir oyuncu, teknik direktöründen güven duymaya ihtiyaç duyar ve ben de ona ihtiyacı olan tüm güveni aşılamak için buradayım. Ben de bir oyuncuydum, 10 numaraydım ve ne düşündüğünü anlıyorum, çünkü ben de oyuncu olduğumda aynı şeyi düşünüyordum. Bu oyuncuyu takımımda bulundurduğum için şanslı olduğumu düşünüyorum, ama o da şanslı çünkü 10 numara pozisyonunu diğer teknik direktörlerden daha iyi anlayabiliyorum."