Roberto De Zerbi, Tottenham'ın yıldız oyuncusu Xavi Simons'un Brighton karşısında sergilediği "mükemmel" performansın ardından kendisiyle olan "özel bağından" bahsetti
10 numaralı oyuncu ile taktiksel uyum
De Zerbi, yaratıcı bir orta saha oyuncusu olarak kendi geçmişinin, Simons ile kurduğu anlık uyumun ardındaki sır olduğuna inanıyor. 22 yaşındaki oyuncu, Spurs’un Brighton ile 2-2 berabere kaldığı maçta takımın itici gücü oldu; önce Pedro Porro’nun açılış golüne asist yaptı, ardından 77. dakikada muhteşem bir vuruşla kendisi de gol attı.
"Benimle çalışmak büyük şans"
SpursPlay'e konuşan İtalyan teknik direktör, Simons'un şu anki rolünün, kendisinin oyuncu olarak üstlendiği role benzediğini açıkladı. Bu benzerliklerin aralarında özel bir bağ oluşturduğunu belirtti.
De Zerbi, "Benimle çalışabildiği için şanslı – bu benim iyi olduğum için değil, benim de 10 numara olduğum için" dedi. "Şu anda onun düşündüklerini ben 20 yıl önce düşünüyordum. Bu yüzden aramızda özel bir bağ var. Birlikte çalıştığım tüm 10 numaralarla özel bir bağım var. 10 numaraları seviyorum. Bir 10 numara, sadece insanlara iyi davranmak için oynamakla kalmayıp, gol atması ve asist yapması gerektiğini anlamalıdır – gol ve asist."
Hollandalı oyuncudan beklentiler yüksek
Geçen yaz RB Leipzig'den 52 milyon sterlinlik bir transfer ücretiyle takıma katılan Simons, Premier Lig'de oynadığı 27 maçta 2 gol ve 5 asist kaydetti. De Zerbi, Simons'un son dönemdeki formundan memnun olsa da, Hollanda milli takım oyuncusu için yüksek standartlar belirledi ve ilk 11'deki yerini hak etmek için her maçta somut bir katkı beklediğini belirtti.
De Zerbi, "Çok iyi oynadı, harika bir maçtı" diye ekledi. "Bence daha da iyi oynayabilir, çünkü böyle bir oyuncu, teknik direktöründen güven duymaya ihtiyaç duyar ve ben de ona ihtiyacı olan tüm güveni aşılamak için buradayım. Ben de bir oyuncuydum, 10 numaraydım ve ne düşündüğünü anlıyorum, çünkü ben de oyuncu olduğumda aynı şeyi düşünüyordum. Bu oyuncuyu takımımda bulundurduğum için şanslı olduğumu düşünüyorum, ama o da şanslı çünkü 10 numara pozisyonunu diğer teknik direktörlerden daha iyi anlayabiliyorum."
Molineux'a yapılacak kazanılması gereken deplasman
Spurs, 2026 sezonundaki ilk Premier Lig galibiyetini hâlâ arıyor ve bu Cumartesi, ligin son sırasındaki Wolves ile Molineux'da karşılaşacakları maçta ciddi bir sınava çıkacak. Brighton'a 95. dakikada yediği golle beraberliği kabul eden takım, şu anda 18. sırada yer aldığı için Premier Lig'de kalabilmek adına savunmadaki soğukkanlılığını bir an önce yeniden kazanmalı.
Midlands deplasmanının ardından Spurs, üst sıralarda yer alan birkaç takımla zorlu bir fikstürle karşı karşıya kalacak. Bu da, De Zerbi'nin sezonun sonlarında başarılı bir kurtuluş hikayesi yazabilmesi için bu hafta sonu 3 puanı almasının neredeyse zorunlu olduğu anlamına geliyor.