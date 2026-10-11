Getty Images Sport
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Roberto De Zerbi, Tottenham'ın Manchester United ile berabere kaldığı maçta gördüğü kırmızı kartın ardından Rodrigo Bentancur'u "öptüğünü" açıkladı
Dramatik son dakika beraberliği
Tottenham, kaotik geçen son bölümün ardından United karşısında 1-1’lik dramatik bir beraberlik kurtardı. Bryan Mbeumo konuk ekibi öne geçirdi ve Spurs’ü son altı maçtaki dördüncü yenilgisinin eşiğine getirdi.
Maç 78. dakikada adeta alev aldı; Bentancur, Luke Shaw’a kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Uruguaylı oyuncu, sol bekin dikkatsiz bir müdahalenin ardından kendisini yere itmesi sonrası agresif tepki verdi.
10 kişi kalmasına rağmen Tottenham müthiş bir reaksiyon verdi. Dominic Solanke, uzatma dakikalarının derinlerinde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımına kritik bir puanı kazandırdı.
- Getty Images Sport
De Zerbi'nin tuhaf tepkisi
De Zerbi, oyuncusunun gösterdiği agresiflikten memnun olduğunu kabul ederek kırmızı karta şaşırtıcı bir tepki verdi. Son düdüğün ardından orta saha oyuncusuna bizzat teşekkür ettiğini açıkladı.
"Soyunma odasında Bentancur'u öptüm çünkü bu tür bir tepkiye, bu karaktere ihtiyacımız var" diyen De Zerbi, Sky Sports'a konuştu. "Futbol karakterdir. Kırmızı kartla yaşanan durumu beğendim."
Teknik direktör, oyuncuların kırmızı kart görmesini istemediğini ancak bir anda ortaya çıkan yenilgiyi reddetme tavrını takdir ettiğini belirtti. Şunları ekledi: "Belki o anda 10 kişiyle daha cesur, daha enerjik oynadık."
Doğru ruhu bulmak
Tottenham ilk yarıda birçok net fırsat yakaladı ancak kötü bitiricilik nedeniyle bunun karşılığını alamadı. De Zerbi, takımının fırsatları harcamayı sürdürmesi üzerine kenarda giderek daha fazla hayal kırıklığı yaşadı. Ancak teknik adam, bu performansın bir dönüm noktası olduğuna inanıyor.
"Bugün, bu sezon ilk kez bir takım olduğumuzu gösterdiğimiz maç oldu" dedi. "Takım arkadaşlarımız için oynadık, birlikte oynadık, her durumda maçın içinde kaldık. Çok mutluyum çünkü doğru ruhu, doğru karakteri gördüm."
- Getty Images Sport
İlk galibiyet arayışı
Bu beraberlikle Tottenham, lig tablosunda ilk altı maç sonunda yalnızca üç puanla 18. sırada yer aldı. Bu, kulüp tarihinde ilk altı lig maçının hiçbirini kazanamadığı yalnızca dördüncü kez oldu.
Tottenham çok yakında ilk galibiyetini alıp düşme hattından çıkmaya çalışacak. Takım, 19 Ekim'de Coventry City ile karşılaştığında yeniden sahaya çıkacak.
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