Roberto De Zerbi, Tottenham'ın Manchester United ile berabere kaldığı maçta gördüğü kırmızı kartın ardından Rodrigo Bentancur'u "öptüğünü" açıkladı

De Zerbi, oyuncusunun gösterdiği agresiflikten memnun olduğunu kabul ederek kırmızı karta şaşırtıcı bir tepki verdi. Son düdüğün ardından orta saha oyuncusuna bizzat teşekkür ettiğini açıkladı.

"Soyunma odasında Bentancur'u öptüm çünkü bu tür bir tepkiye, bu karaktere ihtiyacımız var" diyen De Zerbi, Sky Sports'a konuştu. "Futbol karakterdir. Kırmızı kartla yaşanan durumu beğendim."

Teknik direktör, oyuncuların kırmızı kart görmesini istemediğini ancak bir anda ortaya çıkan yenilgiyi reddetme tavrını takdir ettiğini belirtti. Şunları ekledi: "Belki o anda 10 kişiyle daha cesur, daha enerjik oynadık."