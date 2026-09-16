Getty Images Sport
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Roberto De Zerbi, Tottenham'ın Liverpool'a elendiği Carabao Cup maçının sonucunu "adaletsiz" diye eleştirdi
De Zerbi, Anfield'daki yenilgiyi "haksız" olarak nitelendirdi
Tottenham'ın 2026-27 sezonuna yaptığı zorlu başlangıç, çarşamba akşamı Liverpool'a Carabao Cup'ta elenerek yeni bir dip noktaya ulaştı. Alexis Mac Allister, Cody Gakpo ve Dominik Szoboszlai'nin golleri, Andoni Iraola'nın Liverpool'unun turu rahat geçmesini sağlarken, De Zerbi kenarda gözle görülür şekilde hayal kırıklığı yaşadı ve Spurs'ün odağı yalnızca sendeleyen Premier League formuna kaldı.
Maçın ardından konuşan De Zerbi, sonuçla ilgili değerlendirmesinde net ifadeler kullandı ve kurdukları baskı düşünüldüğünde takımının bu karşılaşmadan daha fazlasını hak ettiğini söyledi. Eski Brighton patronu gazetecilere, "Daha fazla şut atmalıyız ve daha iyi şut atmalıyız" dedi. "Net fırsatları daha iyi değerlendirmeliyiz. Ama sonuçtan dolayı üzgünüz, hayal kırıklığı yaşıyoruz, sonuçtan dolayı frustrasyon içindeyiz. Bence adil değil ama bunu kabul etmeli ve bu şanssız dönemden daha güçlü çıkmalıyız çünkü ben dürüstüm. Kendime karşı da size karşı da dürüstüm."
- Getty Images Sport
Gol önündeki sıkıntılar sürüyor
Maçın istatistikleri, en üst seviyede gereken bitiricilikten yoksun bir üstünlüğün hikâyesini anlatıyor. Tottenham, Liverpool kalesine 17 şut göndermeyi başardı ancak çabalarının karşılığında sadece Connor Gallagher'ın tek kafa golünü alabildi. Hücum bölgesindeki bu soğukkanlılık eksikliği, De Zerbi'nin takımında tekrar eden bir tema haline geldi; öyle ki ekip, bu sezon şu ana kadar Premier League'de henüz ağları havalandıramadı.
De Zerbi, sezonun ilk haftaları boyunca takımını etkilediğine inandığı sürekli bir şanssızlık serisine işaret etti. Son dönemde aldıkları sonuçları değerlendiren Tottenham teknik direktörü, skorun oyuncularına haksızlık ettiğini düşündüğü birkaç maçı öne çıkardı. De Zerbi, "Bence bu beş ya da altı maçta kesinlikle şanslı değildik; Newcastle, Everton'la, Nottingham'la ve bu gece de öyleydi" dedi.
Savunmadaki hatalar pahalıya mal oldu
Odak çoğu zaman bir uçtaki gol eksikliğine kaysa da De Zerbi, takımının Liverpool'un bitirici hücum hattına karşı golleri teslim etme biçimini de aynı sertlikte eleştirdi. Fırsatlar çıktığında Liverpool acımasızdı ve Tottenham savunma hattındaki boşlukları değerlendirerek deplasman teknik direktörünü çileden çıkardı. De Zerbi, özellikle Liverpool'un orta saha ve hücumdaki kalitesinin sonunda oyuncularını zor durumda bıraktığı geçiş anlarında, beklediği savunma organizasyonunun kritik anlarda eksik kaldığını söyledi.
Teknik direktör, yenilen gollere ilişkin eleştirisinde son derece netti ve Liverpool'un eşleşmenin kontrolünü ele geçirmesine izin veren bireysel ve takım halinde yapılan hatalara dikkat çekti. De Zerbi, "İlk yediğimiz golde doğru şekilde savunma yapmadık, ikinci golde ise Gakpo'ya daha yakın olabilirdik. Geliştirmemiz gereken çok şey var" dedi.
- Getty Images Sport
Hayati önem taşıyan dönüşe doğru
Carabao Cup'ın artık gündemden çıkmasıyla birlikte, bir sonraki üst düzey lig maçları öncesinde kadrosundaki göze çarpan sorunları çözmesi için De Zerbi üzerindeki baskı artıyor. Bitiricilikteki yetersizlik ile savunmadaki konsantrasyon kayıplarının birleşimi, Kuzey Londra kulübü için kusursuz bir fırtına yarattı ve takım hem taraftarların hem de yorumcuların yoğun eleştirisi altında kaldı. İtalyan teknik adam, kalitenin mevcut olduğu konusunda ısrarcı olmayı sürdürdü, ancak oyuncularının bu sözde "şanssız" dönemi aşmak ve sezonlarını tersine çevirmek için daha güçlü bir zihniyet geliştirmesi gerektiğini vurguladı. "Zor bir dönemden geçiyoruz ama bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmak için daha güçlü olmalıyız" dedi.
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