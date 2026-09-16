Maçın istatistikleri, en üst seviyede gereken bitiricilikten yoksun bir üstünlüğün hikâyesini anlatıyor. Tottenham, Liverpool kalesine 17 şut göndermeyi başardı ancak çabalarının karşılığında sadece Connor Gallagher'ın tek kafa golünü alabildi. Hücum bölgesindeki bu soğukkanlılık eksikliği, De Zerbi'nin takımında tekrar eden bir tema haline geldi; öyle ki ekip, bu sezon şu ana kadar Premier League'de henüz ağları havalandıramadı.

De Zerbi, sezonun ilk haftaları boyunca takımını etkilediğine inandığı sürekli bir şanssızlık serisine işaret etti. Son dönemde aldıkları sonuçları değerlendiren Tottenham teknik direktörü, skorun oyuncularına haksızlık ettiğini düşündüğü birkaç maçı öne çıkardı. De Zerbi, "Bence bu beş ya da altı maçta kesinlikle şanslı değildik; Newcastle, Everton'la, Nottingham'la ve bu gece de öyleydi" dedi.