Roberto De Zerbi, Tottenham'ın iki oyuncusunun Wolves galibiyetinde sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasının ardından Xavi Simons ve Dominic Solanke'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

De Zerbi, Tottenham'ın Wolves deplasmanında nadir görülen bir 1-0 galibiyet elde etmesine rağmen, küme düşme korkusunun takımını derinden etkilediğini kabul etti. Bu sonuçla kulüp, Premier Lig'de kalma mücadelesinde 34 puanla 18. sırada yer alıyor ve 17. sıradaki West Ham United'ın iki puan gerisinde. Bu çok ihtiyaç duyulan galibiyet, iki önemli oyuncunun sakatlığı nedeniyle gölgede kaldı. Aston Villa, Leeds United, Chelsea ve Everton ile oynanacak sadece dört kritik maç kalmışken, herhangi bir as oyuncuyu kaybetmek, küme düşmekten kaçınmak için çaresizce mücadele eden bir takım için yıkıcı bir darbe anlamına geliyor.