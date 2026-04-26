Roberto De Zerbi, Tottenham'ın iki oyuncusunun Wolves galibiyetinde sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasının ardından Xavi Simons ve Dominic Solanke'nin sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi
Önemli galibiyete rağmen küme düşme endişeleri artıyor
De Zerbi, Tottenham'ın Wolves deplasmanında nadir görülen bir 1-0 galibiyet elde etmesine rağmen, küme düşme korkusunun takımını derinden etkilediğini kabul etti. Bu sonuçla kulüp, Premier Lig'de kalma mücadelesinde 34 puanla 18. sırada yer alıyor ve 17. sıradaki West Ham United'ın iki puan gerisinde. Bu çok ihtiyaç duyulan galibiyet, iki önemli oyuncunun sakatlığı nedeniyle gölgede kaldı. Aston Villa, Leeds United, Chelsea ve Everton ile oynanacak sadece dört kritik maç kalmışken, herhangi bir as oyuncuyu kaybetmek, küme düşmekten kaçınmak için çaresizce mücadele eden bir takım için yıkıcı bir darbe anlamına geliyor.
Simons dizinden sakatlığı nedeniyle sedyeyle sahadan çıkarıldı
Molineux'da en endişe verici an, 63. dakikada Simons'un sedyeyle sahadan çıkarılmasıydı. Orta saha oyuncusu dizini incitti ve ilk başta oyuna devam etmeye çalışsa da, daha sonra çimlerin üzerine yığıldı. Ardından yerine Lucas Bergvall girdi. Oyuncunun durumu hakkında konuşan De Zerbi, "Dizinde bir sorun var. Önümüzdeki birkaç gün içinde ne olacağını göreceğiz. Xavi hakkında daha fazla bilgi almak istiyorum çünkü dizini biliyorsunuz. Ağrı hissetti ama şimdi onunla konuştum ve sakatlandığı zamankinden daha iyi hissediyor."
Solanke, Spurs'un hücumdaki sıkıntılarını daha da artırıyor
Söz konusu orta saha kaybından önce, Spurs ilk yarı bitmeden Solanke'yi de kaybetmişti. Bu sezon tekrarlayan ayak bileği sorunlarıyla boğuşan 28 yaşındaki forvet, topun uzağında yere yığıldı. Teknik direktör kesin bir dönüş tarihi konusunda hala emin olmasa da, önceki sakatlıklarına kıyasla bunun "büyük bir sorun olmadığını" belirtti. De Zerbi, "Solanke'nin kas sakatlığı var" dedi. "Onu kaç maç kaçıracağımızı bilmiyorum."
Kritik tıbbi değerlendirmeler bekleniyor
Tıbbi ekip her iki oyuncuyu da muayene ederken, Tottenham önümüzdeki günlerde endişeli bir bekleyişe girecek. Önümüzdeki Pazar günü beşinci sıradaki Aston Villa ile oynanacak zorlu deplasman maçı yaklaşırken, takım küme düşme tehlikesinden kurtulma şansını artırmak için tarama sonuçlarının olumlu çıkmasını umutla bekleyecek.