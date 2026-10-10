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Roberto De Zerbi, Tottenham'ın felaket geçen sezonunu kurtarmak için plansız bir Marbella antrenman kampı talimatı verdi
Galibiyetsiz başlangıç için sert önlemler
BBC Sport'un haberine göre Tottenham, bu cumartesi Old Trafford'da Manchester United ile oynayacağı yüksek önem taşıyan Premier League maçının hemen ardından Marbella'da sıcak havada bir antrenman kampı için yola çıkmaya hazırlanıyor. Bu karar, De Zerbi'nin Kuzey Londra ekibini en üst seviye puan durumunun dibine iten şaşırtıcı düşüşü durdurmaya çalıştığı bir dönemde geldi. Olası 15 puandan yalnızca iki puan toplanması, talihte hızlı bir tersine dönüş sağlama konusunda İtalyan teknik adama yönelik baskıyı artırıyor.
Bu kısa kaçamağın zamanlaması dikkat çekici biçimde alışılmadık; sonbaharın bu kadar erken bir dönemine ve ana bir milli ara sonrasına denk geliyor. Ancak United maçı ile ardından yeni yükselen Coventry'ye karşı iç sahada oynanacak karşılaşma arasında dokuz günlük bir boşluk bulunurken, De Zerbi bunu bir fırsat penceresi olarak gördü.
- AFP
Milyonlarca sterlinlik yenileme çalışmasının entegre edilmesi
Bu taktiksel geri çekilme, Tottenham taraftarları için hızla kâbusa dönüşen bir sezonu kurtarmak adına gerekli bir müdahale olarak sunuluyor. Takım sahada herhangi bir ritim bulmakta zorlandı ve De Zerbi, mekân değişikliğinin küme düşme hattısından çıkmak için gereken rekabet ateşini yakacağını umuyor.
Marbella seyahatinin temel hedeflerinden biri, yaz transfer döneminde büyük bir dönüşüm geçiren kadro içinde uyumu güçlendirmek. Tottenham, 10 yeni ismi kadrosuna katmak için £250 milyonun üzerinde çarpıcı bir harcamaya onay verdi, ancak bu yatırım henüz hemen sonuç vermedi. Yetenek akışı, Londra'nın dikkat dağıtıcı unsurlarından uzakta artan sosyal ve taktiksel etkileşim yoluyla De Zerbi'nin çaresizce düzeltmek istediği kopuk bir yapı yarattı.
Transfer döneminin son haftasında birkaç yüksek profilli transferin geç katılması da uyum sürecini daha da karmaşık hale getirdi. Savio, Tosin Adarabioyo, Mykhailo Mudryk ve Omar Marmoush gibi oyuncular, De Zerbi'nin özel taleplerine ve yeni takım arkadaşlarının oyun tarzına uyum sağlamak için sınırlı zamana sahip oldu. Yoğun iç saha fikstürü, buna ek olarak milli görevler nedeniyle yaşanan kesintilerle birlikte, tam kadronun antrenman sahasında birlikte geçirdiği verimli zamanı sınırladı.
İspanya güneşi altında birlik arayışı
Kulüp yönetimi, yeni görünümlü kadronun uyumlu bir bütün hâline gelebilmesi için özel bir kaynaşma dönemine ihtiyaç duyduğunu kabul ederek De Zerbi'nin planına destek veriyor. Bu seyahat, oyuncuların teknik direktörün felsefesiyle örtüşmesi adına bir "reset" anı olarak görülüyor. BBC Sport'un haberine göre, birlikte uyum yakalama fırsatının azlığı, takımın oyunda üstün olduğu bölümleri üç puana çevirememesindeki temel etkenlerden biri olarak belirlendi.
Kötü başlangıca rağmen kulüp içindeki beklentiler yüksek kalmayı sürdürüyor ve ilişkiler oturduğunda kadrodaki kalitenin eninde sonunda ortaya çıkacağına inanılıyor. Marbella, kadronun dürüst konuşmalar yapması ve Premier League'de ligde kalma mücadelesiyle birlikte Avrupa sıralarına yeniden tırmanış için gerekli güveni inşa etmesi adına gereken mahremiyeti ve iklimi sunuyor.
- Getty Images Sport
Önümüzde kritik bir dönüm noktası var
İspanya kampının ardından Coventry ile oynanacak yaklaşan maç, artık De Zerbi için kazanılması gereken bir karşılaşma olarak görülüyor. Yeni yükselen rakibe karşı galibiyet alınamaması, teknik direktörün proje için uzun vadede ne kadar uygun olduğuna dair spekülasyonları daha da alevlendirecektir. Yönetim kurulunun yaz aylarında sağladığı önemli mali destek, bu plansız antrenman müdahalesinin ardından sonuçlar ciddi şekilde iyileşmezse sabrın sınırlı olacağı anlamına geliyor.
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