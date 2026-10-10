BBC Sport'un haberine göre Tottenham, bu cumartesi Old Trafford'da Manchester United ile oynayacağı yüksek önem taşıyan Premier League maçının hemen ardından Marbella'da sıcak havada bir antrenman kampı için yola çıkmaya hazırlanıyor. Bu karar, De Zerbi'nin Kuzey Londra ekibini en üst seviye puan durumunun dibine iten şaşırtıcı düşüşü durdurmaya çalıştığı bir dönemde geldi. Olası 15 puandan yalnızca iki puan toplanması, talihte hızlı bir tersine dönüş sağlama konusunda İtalyan teknik adama yönelik baskıyı artırıyor.

Bu kısa kaçamağın zamanlaması dikkat çekici biçimde alışılmadık; sonbaharın bu kadar erken bir dönemine ve ana bir milli ara sonrasına denk geliyor. Ancak United maçı ile ardından yeni yükselen Coventry'ye karşı iç sahada oynanacak karşılaşma arasında dokuz günlük bir boşluk bulunurken, De Zerbi bunu bir fırsat penceresi olarak gördü.