De Zerbi, maç sonrasında Tel ile yaşadığı etkileşimin niteliğine açıklık getirdi ve hararetli jestlerinin tamamen taktiksel yönlendirme amaçlı olduğunu vurguladı. Everton karşısında Tottenham Hotspur Stadyumu'nda alınan can sıkıcı 0-0'lık beraberliğin ardından kameralar, İtalyan teknik adamı genç Fransız oyuncuyla derin ve özel bir sohbet halinde görüntüledi. Bu sonuç, Tottenham'ın yeni Premier League sezonunda dört maç sonunda galibiyet alamamasına ve belki daha da endişe verici şekilde henüz tek bir gol dahi atamamasına neden oldu.

Teknik direktörün, takım topa sahipken forvetinden nerede olmasını beklediğini vurgulayarak kaleyi işaret ettiği görüldü. Gazetecilere konuşan eski Brighton ve Marseille teknik direktörü, bu anı sadece bir antrenörlük fırsatı olarak kullandığını söyledi. De Zerbi, "Evet, sahada ona koçluk yaptım" dedi.