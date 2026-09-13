Getty Images Sport
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Roberto De Zerbi, Tottenham'ın Everton ile berabere kaldığı maçın ardından Mathys Tel ile sahada yaşadığı hararetli tartışmayı açıkladı
Anın sıcağında taktik gereklilikler
De Zerbi, maç sonrasında Tel ile yaşadığı etkileşimin niteliğine açıklık getirdi ve hararetli jestlerinin tamamen taktiksel yönlendirme amaçlı olduğunu vurguladı. Everton karşısında Tottenham Hotspur Stadyumu'nda alınan can sıkıcı 0-0'lık beraberliğin ardından kameralar, İtalyan teknik adamı genç Fransız oyuncuyla derin ve özel bir sohbet halinde görüntüledi. Bu sonuç, Tottenham'ın yeni Premier League sezonunda dört maç sonunda galibiyet alamamasına ve belki daha da endişe verici şekilde henüz tek bir gol dahi atamamasına neden oldu.
Teknik direktörün, takım topa sahipken forvetinden nerede olmasını beklediğini vurgulayarak kaleyi işaret ettiği görüldü. Gazetecilere konuşan eski Brighton ve Marseille teknik direktörü, bu anı sadece bir antrenörlük fırsatı olarak kullandığını söyledi. De Zerbi, "Evet, sahada ona koçluk yaptım" dedi.
- Getty Images Sport
Forvet içgüdüsü ve vücut pozisyonu
Tartışmanın ana odak noktalarından biri, Tel’in roller arasındaki geçişi ve merkezde oynadığında üstlendiği özel sorumluluklardı. De Zerbi, özellikle 21 yaşındaki oyuncunun kaleye ve Tottenham kadrosundaki diğer yaratıcı oyunculara göre konumlanışı konusunda oldukça net konuştu. Menajer, "Bir santrforun vücut pozisyonu. Santrfor, omzu kaleye dönük şekilde oynayabilir. Eğer (James) Maddison, (Mohammed) Kudus ve Savio ile oynuyorsak, onun santrfor gibi oynaması gerekiyor ve santrforun da kaleye bakması gerekir, değil mi?" dedi.
De Zerbi, Tel’in geniş alanlardan gelen servisleri değerlendirmek için gerekli içgüdüyü gösteremediğini düşündüğü belirli maç içi durumları da daha ayrıntılı anlattı. İtalyan teknik adam, ceza sahasına yapılan ortalara hücum etme konusunda kaçan fırsatlara dikkat çekerek Tel’in kariyerinin önceki dönemlerinde edindiği alışkanlıkları yeniden kazanması gerektiğini vurguladı. De Zerbi, "Ya da Robertson’ın ortasında. İçeride kalması gerekiyor çünkü (kariyerine) santrfor olarak başladı. Şu anda kanat oyuncusu olarak oynuyor ama kariyerine santrfor olarak başladı" diye ekledi.
Kadroya çağrılmalar ve iç baskı
Sahadaki gerilim, De Zerbi’nin Tel’in performansını hafta içinde kamuoyu önünde eleştirdiği bir dönemin ardından geldi. Bir önceki hafta sonu Nottingham Forest karşısındaki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından teknik direktör, Everton’ın ziyaretinde Fransız oyuncuyu yedek kulübesine çekmeyi tercih etti. Bu taktik değişiklikle birlikte Dominic Solanke, De Zerbi takımının gol sıkıntısına çözüm ararken Nisan ayından bu yana ilk kez ilk 11’e döndü. Kadrodaki bu değişikliğe rağmen sonuçlar değişmedi; Tottenham, gol önünde zorlanmayı sürdürdü ve üstünlüğünü üç puana çeviremedi.
Ancak kamuoyu önündeki eleştirilere ve ardından gelen yedek bırakılma kararına rağmen De Zerbi, eski Bayern Münihli oyuncuyla ilişkisinin güçlü kaldığını ve karşılıklı saygıya dayandığını savundu. Sert yaklaşımının, oyuncunun potansiyeline olan inancından kaynaklandığını vurguladı. Teknik direktör, “Ama Mathys’i oyuncu olarak da insan olarak da seviyorum. Bir sorun yok” ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Tottenham Hotspur Stadı'nda hayal kırıklığı büyüyor
Everton ile golsüz berabere kalınması, Tottenham taraftarını giderek daha da huzursuz etti ve son düdükle birlikte bazı yuhalama sesleri duyuldu. Takımın Premier League'de 360 dakikadır ağları havalandıramaması, Avrupa hedefleri olan bir ekip için önemli bir endişe kaynağı. Tottenham şimdi odağını Carabao Cup'a çeviriyor. De Zerbi'nin ekibi, hafta ortasında Liverpool ile karşılaşmak üzere Anfield'a giderek bir başka zorlu sınavla karşı karşıya kalacak.
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