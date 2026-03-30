Roberto De Zerbi, Tottenham'ın aceleyle hazırladığı beş yıllık sözleşme karşısında görevi hemen devralmaya 'açık'

Çekici, top hakimiyetine dayalı futboluyla tanınmasına rağmen, De Zerbi’nin sezon ortasında göreve getirilme konusundaki geçmişi, takıma anında bir “canlanma” sağlayıp sağlayamayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Brighton’da görev yaptığı dönemde ilk beş maçının hiçbirini kazanamamış ve Palermo ile Benevento’daki görevlerinde de benzer zorluklar yaşamıştı. Bununla birlikte, İtalyan teknik adam taktiksel yenilikçiliği ve orta sıralarda yer alan takımları Avrupa kupalarına taşıma becerisiyle hâlâ büyük saygı görüyor.

İtalya'dakiSky'ın haberlerine göre, De Zerbi başlangıçta yaz aylarında seçeneklerini değerlendirmek niyetindeydi, ancak şimdi Tottenham'ın yeni teknik direktörü olarak hemen göreve başlamaya hazır. Tudor'un ayrılmasının ardından kulüp kalıcı bir atama tercih ettiği için, Spurs'un beş yıllık bir sözleşme teklifi üzerinde görüşmeler yapması bekleniyor.