Çeviri:
Roberto De Zerbi, Tottenham'ın aceleyle hazırladığı beş yıllık sözleşme karşısında görevi hemen devralmaya 'açık'
Umutsuz bir kurtarma operasyonu
Tottenham, görev süresi sadece 44 gün süren Tudor'un kovulmasının ardından, kaotik bir sezonun üçüncü teknik direktörünü arıyor. Kuzey Londra kulübü, ciddi bir küme düşme mücadelesine girmiş durumda ve sadece yedi maç kala küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor. Mauricio Pochettino, kulüp yönetimi arasında hala popüler bir isim olsa da, ABD milli takımıyla olan yükümlülükleri nedeniyle hemen atanması mümkün değil. Sonuç olarak, Spurs, 1977'den bu yana ilk kez üst ligden düşmekten kaçınmak için, Şubat ayında Marsilya'dan ayrıldığından beri serbest olan De Zerbi'yi transfer etme çabalarını hızlandırdı.
Topa sahip olma felsefesi
Çekici, top hakimiyetine dayalı futboluyla tanınmasına rağmen, De Zerbi’nin sezon ortasında göreve getirilme konusundaki geçmişi, takıma anında bir “canlanma” sağlayıp sağlayamayacağı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Brighton’da görev yaptığı dönemde ilk beş maçının hiçbirini kazanamamış ve Palermo ile Benevento’daki görevlerinde de benzer zorluklar yaşamıştı. Bununla birlikte, İtalyan teknik adam taktiksel yenilikçiliği ve orta sıralarda yer alan takımları Avrupa kupalarına taşıma becerisiyle hâlâ büyük saygı görüyor.
İtalya'dakiSky'ın haberlerine göre, De Zerbi başlangıçta yaz aylarında seçeneklerini değerlendirmek niyetindeydi, ancak şimdi Tottenham'ın yeni teknik direktörü olarak hemen göreve başlamaya hazır. Tudor'un ayrılmasının ardından kulüp kalıcı bir atama tercih ettiği için, Spurs'un beş yıllık bir sözleşme teklifi üzerinde görüşmeler yapması bekleniyor.
Giderek derinleşen ahlaki uçurum
Proud Lilywhites, Women of the Lane ve Spurs Reach gibi önde gelen birkaç Tottenham taraftar grubu, bu olası atamaya şiddetli tepkilerle karşılık verdi. Bu endişeler, De Zerbi’nin Marsilya’da birlikte çalıştıkları dönemde Mason Greenwood’a açıkça destek vermesinden kaynaklanıyor; pek çok taraftar, bunun kulübün değerleriyle çeliştiğini düşünüyor.
Bu hamleye karşı ortak bir tavır sergileyen Proud Lilywhites, şu açıklamayı yaptı: "O pozisyondaki birinin Mason Greenwood gibi bir oyuncuyu kamuoyu önünde savunması ve olanların ciddiyetini hafifleten bir şekilde sunması önemli bir meseledir. Bu kulübün savunduğunu iddia ettiği değerleri yansıtan hesap verebilirlik, şeffaflık ve liderlik istiyoruz. De Zerbi'ye hayır." Women of the Lane, İtalyan teknik adamın önceki yorumlarının "karar verme ve liderlik konusunda ciddi sorular" uyandırdığını ekleyerek, bunun kulübün yapması gereken bir atama olmadığını savundu.
Birinci Lig'de kalma mücadelesi
Tottenham'ın yakın geleceği, 12 Nisan'da Sunderland'a yapılacak kritik deplasmana bağlı; bu maçta galibiyet alamazlarsa, ligin alt üç takımına gerileyebilirler. De Zerbi bu tarihten önce göreve getirilirse, şu anda özgüveninden yoksun bir kadroya karmaşık bir taktik sistemi aşılamaya çalışırken, hata yapma lüksünün neredeyse hiç olmadığı zorlu bir başlangıçla karşı karşıya kalacak. Saha dışında ise yönetim kurulu, kulübün etik yönelimi konusunda giderek daha fazla sesini yükselten taraftar kitlesiyle bu atamayı uzlaştırmak için bir halkla ilişkiler mücadelesiyle karşı karşıya.