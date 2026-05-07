Çeviri:
Roberto De Zerbi, Tottenham'dan kiralık olarak gelen 'güvenilir' yıldızın kalıcı transferinin gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyor
De Zerbi, Palhinha'nın gelecek planlarını doğruladı
De Zerbi, Palhinha'yı gelecek sezon Tottenham'da tutmak istediğini “yüzde 100” doğruladı. Portekizli orta saha oyuncusu, geçen yaz Bayern Münih'ten kiralık olarak Spurs'a katılmıştı ve sözleşmesinde bu sezonun sonunda 26 milyon sterlinlik bir satın alma opsiyonu bulunuyordu. Palhinha'nın gösterdiği performanslar, İtalyan teknik direktörü Spurs'un bu opsiyonu kullanması gerektiğine ikna etti.
The Standard'a göre, De Zerbi, Palhinha'ya olan hayranlığından hiç şüphe bırakmadı ve Perşembe günü yazın ötesinde kalmasını isteyip istemediği sorulduğunda şöyle dedi: "Yüzde 100. Bu tür insanlarla başlamalıyız. Oyunculardan daha çok, güvenilir insanlara, güvenilir oyunculara ihtiyacımız var. Palhinha, hem oyuncu hem de insan olarak kesinlikle en iyilerden biri. Aynı tutkuya, aynı tavra, aynı ruha ve aynı kişiliğe sahip bir oyuncu görmek istiyorum ve ona sahip olduğumuz için şanslıyız."
Küme düşme mücadelesinde büyük etki
Eski Fulham orta saha oyuncusu bu sezon zaman zaman eleştirilere maruz kalsa da, Spurs'un 118 gün sonra ligdeki ilk galibiyetini garantileyen Wolves deplasmanındaki galibiyet golü de dahil olmak üzere birçok önemli gol attı. Geçen hafta sonu Aston Villa'ya karşı alınan 2-1'lik galibiyette de azmi tam anlamıyla ortaya çıktı; mücadeleci yapısı orta sahayı dengelemeye yardımcı oldu.
Gallagher da büyük övgü topluyor
Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur ve Palhinha'dan oluşan orta saha üçlüsü, De Zerbi'nin kulüpteki vizyonunun temelini oluşturuyor gibi görünüyor. Ocak ayında Atlético Madrid'den transfer olan Gallagher'ın da kulübün fiziksel ve zihinsel taleplerine iyi uyum sağlamasıyla birlikte, Spurs teknik direktörü, orta sahası uyumlu çalıştığında takımın bambaşka bir seviyede işlediğine inanıyor.
"Bu durumda, bu özgüvenle ve bu performanslarla onu izlemekten mutluyum. Maçtan sonra da söylediğim gibi, Gallagher iyi oynadığında, takımı rakipten bir oyuncu fazla oynuyor," diye ekledi De Zerbi.
Şimdi ne olacak?
Tottenham, Premier Lig sıralamasında şu anda 17. sırada bulunuyor ve ligin bitmesine sadece üç maç kala küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde yer alıyor. Spurs, ligde kalıp kalmayacağını belirleyecek zorlu son maçlar öncesinde, önce Leeds United'ı evinde ağırlayacak, ardından da Chelsea ve Everton ile zorlu karşılaşmalara çıkacak.