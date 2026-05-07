Roberto De Zerbi, Tottenham'dan kiralık olarak gelen 'güvenilir' yıldızın kalıcı transferinin gerçekleşmesini sabırsızlıkla bekliyor

De Zerbi, Palhinha'yı gelecek sezon Tottenham'da tutmak istediğini “yüzde 100” doğruladı. Portekizli orta saha oyuncusu, geçen yaz Bayern Münih'ten kiralık olarak Spurs'a katılmıştı ve sözleşmesinde bu sezonun sonunda 26 milyon sterlinlik bir satın alma opsiyonu bulunuyordu. Palhinha'nın gösterdiği performanslar, İtalyan teknik direktörü Spurs'un bu opsiyonu kullanması gerektiğine ikna etti.

The Standard'a göre, De Zerbi, Palhinha'ya olan hayranlığından hiç şüphe bırakmadı ve Perşembe günü yazın ötesinde kalmasını isteyip istemediği sorulduğunda şöyle dedi: "Yüzde 100. Bu tür insanlarla başlamalıyız. Oyunculardan daha çok, güvenilir insanlara, güvenilir oyunculara ihtiyacımız var. Palhinha, hem oyuncu hem de insan olarak kesinlikle en iyilerden biri. Aynı tutkuya, aynı tavra, aynı ruha ve aynı kişiliğe sahip bir oyuncu görmek istiyorum ve ona sahip olduğumuz için şanslıyız."



