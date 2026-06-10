De Zerbi'nin yaz transfer listesinde Fiorentina'nın forveti Kean'ın yer aldığına dair iddialara rağmen, eski İtalya kalecisi Emiliano Viviano, Kean'ın Tottenham'a transfer olacağına pek ikna olmuş değil. Spurs teknik direktörünün yakın arkadaşı olan Viviano, teknik direktörün aklında birçok hedef olmasına rağmen Kean'ın konuşmaların ana gündem maddesi olmadığını belirtti.

Radio Firenze Viola'ya konuşan Viviano, olası transferle ilgili şüphelerini paylaştı: "Kean'in nereye gidebileceğini veya hangi takımların ilgilenebileceğini bilmiyorum. Tottenham konusunda ise pek inanmıyorum. De Zerbi'yi iyi tanıyorum ve bana beğendiği birçok oyuncudan bahsetti, ama ondan hiç bahsetmedi."