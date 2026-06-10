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Roberto De Zerbi, Tottenham'da "birçok oyuncuyu" beğeniyor ancak teknik direktörün bir arkadaşı, eski Everton forvetinin transferinin neden olası görünmediğini açıklıyor
Viviano, Kean'ın Londra'yla olan bağlantıları hakkında şüphelerini dile getiriyor
De Zerbi'nin yaz transfer listesinde Fiorentina'nın forveti Kean'ın yer aldığına dair iddialara rağmen, eski İtalya kalecisi Emiliano Viviano, Kean'ın Tottenham'a transfer olacağına pek ikna olmuş değil. Spurs teknik direktörünün yakın arkadaşı olan Viviano, teknik direktörün aklında birçok hedef olmasına rağmen Kean'ın konuşmaların ana gündem maddesi olmadığını belirtti.
Radio Firenze Viola'ya konuşan Viviano, olası transferle ilgili şüphelerini paylaştı: "Kean'in nereye gidebileceğini veya hangi takımların ilgilenebileceğini bilmiyorum. Tottenham konusunda ise pek inanmıyorum. De Zerbi'yi iyi tanıyorum ve bana beğendiği birçok oyuncudan bahsetti, ama ondan hiç bahsetmedi."
- Getty Images Sport
Spurs'un forvet hattındaki sıkı rekabet
De Zerbi, İtalyan milli oyuncuyu kadrosuna katmak istese bile, kuzey Londra ekibinin hücum hattı şu anda oldukça kalabalık. Birkaç tanınmış forvetin kadroda bulunması, bu yaz Tottenham Hotspur Stadyumu’na yeni bir forvet gelmeden önce bazı oyuncuların takımdan ayrılması gerekeceği anlamına geliyor.
Viviano, Premier League ekibinin karşı karşıya olduğu lojistik engellere dikkat çekerek, "O zaman önce [Randal] Kolo Muani, Richarlison veya [Dominic] Solanke'den birini satmak zorunda kalacaklar" dedi.
De Zerbi'nin elinde zaten bu kadar çok seçenek varken, Kean'ın Londra'da düzenli olarak ilk 11'de yer alması giderek daha zor hale geliyor. Kolo Muani, Paris Saint-Germain'den kiralık olarak geldiği sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Spurs'tan ayrılmak üzere.
De Zerbi'nin İtalyan milli oyuncuya duyduğu hayranlık
De Zerbi'nin bu forvet oyuncusuna yoğun ilgi duyduğunu vurgulayan önceki haberlerin ardından, Spurs teknik direktörü çok yönlü forvetlere olan takdirini hiçbir zaman gizlememiştir ve Kean, forvet hattını sürükleyebilen ya da kanatlarda da görev alabilen bir oyuncu profiline uymaktadır. Bu sezon 26 Serie A maçında 8 gol atarak istikrarsız bir gol performansı sergilemiş olsa da, 44 maçta 25 gol kaydettiği verimli bir önceki sezonun ardından kalitesi hâlâ yüksektir.
Sezonun son gününde Championship'e düşmekten kıl payı kurtulan ve tüm sezon boyunca sadece 48 gol atabilen Tottenham, bu yaz acil olarak önemli takviyelere ihtiyaç duyuyor. İtalya milli takımında 26 maçta 13 gol atan Kean, doğru paslar aldığında en üst seviyede performans gösterebileceğini kanıtladı ve bu da onu, gol sıkıntısı çeken Spurs'un hücum hattı için potansiyel olarak hayati bir varlık haline getiriyor.
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Alternatif seçenekler ve Ramos faktörü
Kean adaylar listesinde yer alırken, Tottenham yoğun bir transfer dönemi hazırlıkları kapsamında seçeneklerini açık tutuyor. Haberlere göre, Paris Saint-Germain’in forveti Goncalo Ramos da kulübe önerildi; bu, Fiorentina oyuncusunun transferi zorlaşırsa, transfer ekibinin değerlendirmesi için farklı bir profil sunuyor. Portekiz milli takımında forma giyen oyuncunun, kısa süre önce PSG ile Şampiyonlar Ligi zaferini kutlamasının ardından, daha düzenli forma şansı bulmak amacıyla ayrılmaya istekli olduğu düşünülüyor.