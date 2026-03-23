Roberto De Zerbi, Tottenham'a mı gidiyor? Eski Brighton ve Marsilya teknik direktörü, Premier Lig'e dönmeye sıcak bakıyor, ancak tek bir şartı var
Tottenham teknik direktörlüğü için görüşmeler sürüyor
The Telegraph’a göre Tottenham, kalıcı teknik direktörlük görevi konusunda De Zerbi ile görüşmeler yaptı. İtalyan teknik adam, Şubat ayında Fransız ekibinden karşılıklı anlaşma ile ayrıldıktan sonra şu anda işsiz durumda. Spurs, Pazar günü Nottingham Forest'a evinde 3-0 yenildikten sonra küme düşmemek için büyük bir mücadele içinde, ancak ligde kalmak için aktif olarak planlar yapıyor. De Zerbi, Arne Slot'un Anfield'dan ayrılması durumunda Manchester United ve Liverpool için de potansiyel bir aday olarak görülüyor, ancak kulübün Championship'e düşmemesi halinde buradaki projeye gerçekten ilgi duyuyor.
Tudor'un geleceği belirsizliğini koruyor
Yönetimdeki durum oldukça belirsizliğini koruyor; hafta sonu alınan mağlubiyetin ardından Igor Tudor’un geçici teknik direktör olarak geleceği yeniden şüpheye düştü. Göreve geldiğinden bu yana Hırvat teknik adam yedi maça çıktı; bu maçlarda beş mağlubiyet alırken sadece bir beraberlik elde edebildi. Tek galibiyeti olan Atlético Madrid’e karşı 3-2’lik zafer, ilk maçta 5-2 yenildikten sonra Şampiyonlar Ligi’nden elenmelerini kesinleştirdiği için bir mağlubiyet gibi hissedildi. Ancak kulübün şu anki önceliği, babasının vefatının ardından Tudor'a destek olmak. Tottenham şu açıklamayı yaptı: “Tottenham Hotspur'daki herkes, Igor Tudor'un babası Mario'nun vefatını duyunca derin bir üzüntü duydu. Bu son derece zor dönemde Igor ve ailesine en içten dileklerimizi ve taziyelerimizi sunuyoruz.”
De Zerbi'nin taktiksel gelişimi
46 yaşındaki teknik direktör, özellikle son dönemde Brighton ve Marsilya'da geçirdiği dönemlerde Avrupa çapında sağlam bir itibar kazandı. İngiltere'nin güney kıyılarında geçirdiği süre boyunca 89 maça çıkarak 38 galibiyet elde etti ve ardından geniş kapsamlı, hücum odaklı futbol anlayışını Fransa'ya taşıdı. Şubat ayında karşılıklı anlaşma ile ayrılmadan önce, Ligue 1 ekibinde tüm turnuvalarda 69 maça çıktı ve 39 galibiyetle etkileyici bir performans sergiledi. 33 maçta 12 mağlubiyet aldığı zorlu bir son sezon geçirmesine rağmen, yüksek riskli oyun stili hâlâ büyük ilgi görüyor.
Küme düşme mücadelesinde şimdi ne olacak?
Uluslararası maç arası sonrası sahalara dönen Tottenham, Premier Lig'de kalabilmek için zorlu bir yedi maçlık maratonla karşı karşıya. Pazar günü Nottingham Forest'a karşı alınan 3-0'lık ağır yenilgi, Spurs'u küme düşme mücadelesinin tam ortasına itti; takım 31 maçta topladığı 30 puanla 17. sırada yer alıyor. Rakibi ise 32 puanla 16. sıraya yükselirken, West Ham ise Tottenham'ın sadece bir puan gerisinde, 18. sırada bulunuyor. Kurtulma yolundaki ilk adım Sunderland deplasmanında atılacak, ardından Brighton ile evinde oynanacak maç gelecek ve son olarak 17 puanla ligin en alt sırasındaki Wolves'a konuk olacak. Burnley de 20 puanla zor durumda olduğundan, Spurs'un bir an önce formunu bulması gerekiyor.