Roberto De Zerbi, Tottenham'a mı gidiyor? Eski Brighton ve Marsilya teknik direktörü, Premier Lig'e dönmeye sıcak bakıyor, ancak tek bir şartı var

Yönetimdeki durum oldukça belirsizliğini koruyor; hafta sonu alınan mağlubiyetin ardından Igor Tudor’un geçici teknik direktör olarak geleceği yeniden şüpheye düştü. Göreve geldiğinden bu yana Hırvat teknik adam yedi maça çıktı; bu maçlarda beş mağlubiyet alırken sadece bir beraberlik elde edebildi. Tek galibiyeti olan Atlético Madrid’e karşı 3-2’lik zafer, ilk maçta 5-2 yenildikten sonra Şampiyonlar Ligi’nden elenmelerini kesinleştirdiği için bir mağlubiyet gibi hissedildi. Ancak kulübün şu anki önceliği, babasının vefatının ardından Tudor'a destek olmak. Tottenham şu açıklamayı yaptı: “Tottenham Hotspur'daki herkes, Igor Tudor'un babası Mario'nun vefatını duyunca derin bir üzüntü duydu. Bu son derece zor dönemde Igor ve ailesine en içten dileklerimizi ve taziyelerimizi sunuyoruz.”