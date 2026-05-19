Roberto De Zerbi, Tottenham'a duyulan nefretin, Premier Lig'de kalma mücadelesinde yıldız oyuncuları motive etmesi gerektiğini söylüyor
Tottenham, hayatta kalma mücadelesinde kritik bir sınavla karşı karşıya
Tottenham, sezonun son düzlüğüne küme düşme hattının iki puan üzerinde girerken, bir maç eksiği olmasına rağmen yerel rakibi West Ham United'a karşı önemli ölçüde üstün bir gol farkına sahip. De Zerbi'nin takımı, Premier Lig'de kalmayı matematiksel olarak garantilemek için Chelsea ve Everton'la oynayacağı kalan maçlardan sadece bir puan alması yeterli. Sırada, rakip taraftarların konuk takıma daha da fazla acı çektirmeyi hedefleyeceği, zorlu bir Stamford Bridge deplasmanı bekliyor. Ancak İtalyan teknik adam, takımına giderek artan düşmanca atmosferi kucaklamaları için çağrıda bulundu.
De Zerbi, dışarıdan gelen düşmanca tavırlardan keyif alıyor
Önemli Londra derbisi öncesinde basına konuşan De Zerbi, rakip taraftarların Spurs'un küme düşmesini istemesinden kaynaklanan yaygın nefretin, takımının motivasyonunu artırması gerektiğini vurguladı. Yoğun baskıyı ve tarihi rekabeti kucaklayan eski Brighton teknik direktörü şöyle konuştu: "Bu baskıdan yeni bir motivasyon kaynağı bulmalıyız. Herkes Tottenham'ın küme düşmesini istiyorsa, bu benim için büyük bir motivasyon kaynağı ve umarım oyuncularım için de öyledir. Futbolun güzelliğinin rekabetten kaynaklandığını kabul etmeliyiz. Onların stadyumunda galibiyeti kutladığımızı hayal etmek güzel. Futbolun bu kadar güzel olmasının sebebi de bu, değil mi?"
Gurur, en büyük itici güçtür
De Zerbi göreve geldiğinden beri Spurs, savunmada sağlam bir duruş sergiledi; teknik direktörün yönetimindeki ilk beş maçta ilk yarıda sadece bir gol yendi. Oyuncularından bu toplu öfkeyi dirençli bir performansa dönüştürmelerini isteyen De Zerbi, şunları ekledi: "Bu bir motivasyon, bir meydan okuma. Meydan okuma ne kadar zorlu olursa, bizim için o kadar iyi; yeni bir motivasyon kaynağı bulmalı ve maçın başından sonuna kadar bir arada kalmaya odaklanmalıyız.
"Gurur, inanılmaz bir motivasyon kaynağı. Gurur... Eğer herkes Tottenham'ın küme düşmesini istiyorsa, bence her bir Tottenham oyuncusu, her bir Tottenham taraftarı ve Tottenham'da çalışan herkes için bu, en büyük motivasyon kaynağı olmalı."
Stamford Bridge'deki uğursuzluk sona erecek
Tottenham, Stamford Bridge'deki son derece kötü geçmiş performansını aşmak zorunda; zira takım, Chelsea'ye yaptığı son 35 lig deplasmanında sadece bir galibiyet elde edebilmişti. Sadece bir beraberliğe ihtiyacı olmasına rağmen De Zerbi, takımına Salı gecesi maçı berabere bitirmeyi hedeflememeleri konusunda sert bir uyarıda bulundu ve şunları ekledi: "Maça beraberlik düşüncesiyle başlayamayız. Maça başlamalıyız, maça hazırlanmalıyız ve toplantıda maçı kazanmak için konuşmalıyız. Herkes ligde kalmak istiyor, herkes bu hedefe ulaşmak istiyor ve o zaman her şeyi konuşabiliriz."