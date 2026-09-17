De Zerbi’nin boynu, şu anla kasım ortasındaki bir sonraki milli ara arasında işler hızlı şekilde düzelmezse tehlikeye girer mi? Bu soru Zamora’ya yöneltildiğinde, eski Tottenham forveti, BetWright Premier League bahisleri iş birliğiyle GOAL’a şunları söyledi: “Geçen yıl görevi devraldı ve bu bir başarı. Bu bir başarı. Ben buna o açıdan bakıyorum, tamam, bitti.

“Yaz geldi, çok sayıda oyuncu, çok sayıda değişiklik, yapmak istediği birçok hamle vardı ve bunu yapması için ona bu fırsat da verildi, ki bu ferahlatıcı. Dürüst olmak gerekirse Daniel Levy orada olsaydı durumun çok ama çok farklı olacağını düşünüyorum. Ama istediği oyuncuları alma ve istemediği oyuncuları gönderme konusunda ona biraz özgürlük tanındı.

“Roberto’nun başlangıçta Brighton’a geldiğini ve bunun beş, altı maç sürdüğünü hatırlıyorum. Geçen yılı denklemden çıkarıyorum, geçen yılı saymıyorum. Geçen yıl uğraşmak zorunda kaldığı konu farklı türdeydi.

“Tottenham’ın onunla iyi olacağına ve yükselişe geçeceğine inanıyorum. Ama şu anda bu, taraftarlar için endişe verici. Gerçekten yakında bir çıkış yakalayacaklarına inanıyorum. Brighton’a geldiğinde de durum aynen böyleydi. Herkes biraz endişeliydi, çok iyi gitmiyor diyordu. Sonra da tüm parçalar bir araya geldi.

“Geçen gün [Carabao Cup’ta Liverpool’a karşı] fena görünmediklerini düşündüm. Olağanüstü değildi ama ne yapmaya çalıştığını görebildiğimi düşünüyorum. Yine de hâlâ bir ana santrforlarının eksik olduğunu düşünüyorum. Bence eksikliğini hissettikleri kilit noktalardan biri bu. Richarlison’la ilgili bütün o ufak tefek meselelerde neler döndüğünden emin değilim.

“Bence Roberto tam bir Marmite. Bir oyuncu olarak ya ona kesinlikle bayılıyorsunuzdur ya da iletişim kurma biçiminden, ne kadar tutkulu olduğundan kesinlikle nefret ediyorsunuzdur. Bunun bazı karakterler tarafından farklı algılanabileceğini düşünüyorum.

“Onun tutkusu kazanmak ve başarılı olmak istemesi. Ama enerjisi ve kenar çizgisinde gördüğünüz tavrı, ne kadar hareketli olduğu, yanlış anlaşılabiliyor; oysa aslında gerçekten tek istediği başarılı olmak ve oyuncularının iyi performans göstermesi. İnsanlar bunu yanlış anlarsa, bu durum elbette ters de gidebilir ve buna tepki verebilirler. O da bazen gördüğünüz o tepkiden hoşlanmıyor.”