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'Roberto De Zerbi tam bir Marmite' - Tottenham'ın patronu ne zaman baskı altına girecek? Eski Spurs forveti, gizemli İtalyan'ın kuzey Londra'da kovulma tehdidinden neden kaçınabileceğini açıkladı
Tottenham, yaz transfer döneminde büyük harcama yaptı
Mart ayının sonlarına doğru, Tottenham çok gerçek bir Premier League'den düşme tehlikesiyle karşı karşıyayken De Zerbi'ye bir SOS çağrısı yapıldı. Ondan önce görev yapan Thomas Frank ve Igor Tudor, istikrarlı sonuçlar ve performanslar ortaya koyamadı.
Sonunda ligde kalınan başarılı bir süreç yönetildi, ardından yaz transfer döneminde büyük paralar harcandı. Dümendeki isme görünüşe göre transfer politikasını belirleme yetkisi verildi; bunun sonucunda Jan Paul van Hecke, Andy Robertson, Marcos Senesi, Mateus Fernandes, Sandro Tonali, Savio, Omar Marmoush ve Mykhailo Mudryk kadroya katıldı.
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Tottenham 2026-27'de Premier League'de gol atamadı
Tottenham’ın kadrosunu iyi güçlendirdiği düşünülse de, ekip sezona kötü bir başlangıç yaptı ve ilk dört lig maçında sadece iki puan toplayabildi. Henüz Premier League’de gol atamadılar ve kendilerini fazlasıyla tanıdık olan 17. sırada buldular.
De Zerbi hakkında bazı soru işaretleri oluşmaya başladı; zira 47 yaşındaki teknik adam, büyük maliyetlerle kurulan bu kadrodan henüz en iyi verimi alamadı. Zaman, Spurs’ün boşa harcayabileceği bir lüks değil; bu nedenle karmaşık sportif yapbozu tamamlayacak doğru parçaları bulmaları büyük önem taşıyor.
De Zerbi bir noktada baskı altına girecek mi?
De Zerbi’nin boynu, şu anla kasım ortasındaki bir sonraki milli ara arasında işler hızlı şekilde düzelmezse tehlikeye girer mi? Bu soru Zamora’ya yöneltildiğinde, eski Tottenham forveti, BetWright Premier League bahisleri iş birliğiyle GOAL’a şunları söyledi: “Geçen yıl görevi devraldı ve bu bir başarı. Bu bir başarı. Ben buna o açıdan bakıyorum, tamam, bitti.
“Yaz geldi, çok sayıda oyuncu, çok sayıda değişiklik, yapmak istediği birçok hamle vardı ve bunu yapması için ona bu fırsat da verildi, ki bu ferahlatıcı. Dürüst olmak gerekirse Daniel Levy orada olsaydı durumun çok ama çok farklı olacağını düşünüyorum. Ama istediği oyuncuları alma ve istemediği oyuncuları gönderme konusunda ona biraz özgürlük tanındı.
“Roberto’nun başlangıçta Brighton’a geldiğini ve bunun beş, altı maç sürdüğünü hatırlıyorum. Geçen yılı denklemden çıkarıyorum, geçen yılı saymıyorum. Geçen yıl uğraşmak zorunda kaldığı konu farklı türdeydi.
“Tottenham’ın onunla iyi olacağına ve yükselişe geçeceğine inanıyorum. Ama şu anda bu, taraftarlar için endişe verici. Gerçekten yakında bir çıkış yakalayacaklarına inanıyorum. Brighton’a geldiğinde de durum aynen böyleydi. Herkes biraz endişeliydi, çok iyi gitmiyor diyordu. Sonra da tüm parçalar bir araya geldi.
“Geçen gün [Carabao Cup’ta Liverpool’a karşı] fena görünmediklerini düşündüm. Olağanüstü değildi ama ne yapmaya çalıştığını görebildiğimi düşünüyorum. Yine de hâlâ bir ana santrforlarının eksik olduğunu düşünüyorum. Bence eksikliğini hissettikleri kilit noktalardan biri bu. Richarlison’la ilgili bütün o ufak tefek meselelerde neler döndüğünden emin değilim.
“Bence Roberto tam bir Marmite. Bir oyuncu olarak ya ona kesinlikle bayılıyorsunuzdur ya da iletişim kurma biçiminden, ne kadar tutkulu olduğundan kesinlikle nefret ediyorsunuzdur. Bunun bazı karakterler tarafından farklı algılanabileceğini düşünüyorum.
“Onun tutkusu kazanmak ve başarılı olmak istemesi. Ama enerjisi ve kenar çizgisinde gördüğünüz tavrı, ne kadar hareketli olduğu, yanlış anlaşılabiliyor; oysa aslında gerçekten tek istediği başarılı olmak ve oyuncularının iyi performans göstermesi. İnsanlar bunu yanlış anlarsa, bu durum elbette ters de gidebilir ve buna tepki verebilirler. O da bazen gördüğünüz o tepkiden hoşlanmıyor.”
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Tottenham fikstürü: Sıradaki maç evinde Villa'ya karşı
De Zerbi, herkesin aynı hedef doğrultusunda hareket etmesini istiyor; buna, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki hayattan giderek daha fazla hayal kırıklığına uğrayan ve umudunu yitiren taraftar grubu da dahil. Taraftarlar, heyecan duyabilecekleri bir şey istiyor.
Bu çok da uzak olmayabilir, ancak büyük bir kupa için yollardan biri Carabao Cup'ta kapanmış durumda ve Premier League'de de yapılması gereken işler olduğu açık. Cumartesi günü Aston Villa ile sahasında oynayacağı maç, Tottenham'ı 2026-27 sezonunun ilk milli ara dönemine taşıyacak.
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