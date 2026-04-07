Roberto De Zerbi, Spurs için 'doğru isim' olmayabilir; Teddy Sheringham, 'Latin mizacı'nın küme düşme mücadelesinde onun sonu olabileceğinden endişe ediyor
Mizaç, bir dönüm noktası olabilir
İtalyan teknik direktör, kısa süre önce Igor Tudor'un yerine getirildi ve sezonun son haftalarında Kuzey Londra ekibini Premier Lig'deki küme düşme tehlikesinden kurtarmakla görevlendirildi.
Tottenham'ın De Zerbi'ye yönelme kararı, görüşleri ikiye böldü. Kulüp efsanesi Sheringham, İtalyan teknik adamın sert mizacının şu anda kulübün ihtiyacı olan şey olup olmadığını sorguladı.
BestBettingSites'e konuşan eski İngiltere milli futbolcusu, teknik direktörün patlamaya hazır kişiliğinin soyunma odasında potansiyel bir engel olabileceğini vurguladı.
"Öncelikle onu seviyorum. Dürüst olmak gerekirse, onu bir teknik direktör olarak seviyorum," dedi Sheringham. "Tottenham için doğru seçim olup olmadığını bilmiyorum. Çok açık sözlü, çok Latin bir mizacı var, bazen oldukça huysuz olabiliyor. Ne hissettiğini söylüyor, insanlardan ne istediğini söylüyor. Uzun vadede bu tür bir kişinin takımın başında olması doğru mu bilmiyorum, ama bize kattıkları beni heyecanlandırıyor."
Taktik dehası mı, yoksa riskli bir kumar mı?
De Zerbi’nin kişiliğiyle ilgili endişelerine rağmen Sheringham, teknik direktörün Brighton’da görev yaptığı dönemde övgüler topladığı taktiksel yeniliklerin hayranı olmaya devam ediyor. Özellikle İtalyan teknik adamın, üst düzey rakipleri nasıl cesur bir yaklaşımla alt üst ettiğini hatırlatıyor; oyuncular onun felsefesini yeterince çabuk benimserse, bu yaklaşım zor günler geçiren Spurs kadrosuna yeniden can verebilir.
"Pep Guardiola birkaç yıl önce ondan çok övgüyle bahsetmişti," diye ekledi Sheringham. "Brighton ile Arsenal'e gidip onlara karşı oynadığını hatırlıyorum - sahanın her yerinde bire bir oynuyor ve orta sahada herkese pres yapıyordu. 'Vay canına, bunu sevdim' demiştim. Ve o gün işe yaradı. Yani o, ne istediğini bilen ve bunu nasıl elde edeceğini bilen bir teknik direktör. Ben de onunla bu yolculuğa çıkmaya hazırım."
Postecoglou'nun ayrılışının acısı hâlâ taze
Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki kargaşa, Ange Postecoglou yönetiminde algılanan istikrar döneminin ardından yaşandı. Geçen yaz Avrupa Ligi zaferinin hemen ardından Postecoglou'nun kovulması, Sheringham'ı hâlâ şaşkına çeviriyor. Eski forvet, Avustralyalı teknik adamın kupa kazandırdıktan sonra haksızlığa uğradığına inanıyor ve Frank ile Tudor'un ardından gelen teknik direktörlerin, takımın performans göstermesi için ihtiyaç duyduğu net liderliği sağlayamadığını öne sürüyor.
"Ange yönetiminde bu sağlandı ve ben hala onun adına üzülüyorum. Kulübe geldi, bir şeyler kazanacağını söyledi ve kazandı. Sonra sezon sonunda işinden oldu," diye açıkladı Sheringham. "Orada oturmuş, 'Ne oldu be?' diye düşünmüş olmalı. Onlara iki yıl içinde bir şey kazanacağımı söyledim, kim bilir ne zamandır ilk kez bir şey kazandım ve kovuldum. 9. mu yoksa 17. mi bitirdiği umurumda değildi. Bir şey kazandığında, önemli olan budur."
Tottenham'ın bundan sonraki planları neler?
Tottenham, önümüzdeki Pazar günü Stadium of Light'ta oynanacak zorlu maç için Sunderland'a konuk olacak. Takım, Premier Lig sıralamasındaki konumunu iyileştirmek ve küme düşme kabusundan kurtulmak için galibiyet peşinde. Şu anda 30 puanla 17. sırada yer alan Tottenham, Championship'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan West Ham'ın sadece bir puan önünde bulunuyor.