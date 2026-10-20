De Zerbi, geçen hafta takımını Marbella’da sıcak havada bir antrenman kampına götürdü. Amaç, günlük programlarının baskısından uzaklaşarak takım içindeki birlikteliği güçlendirmekti. Teknik direktör, saha dışında birlikte nitelikli zaman geçirmenin oyuncuları aile gibi birbirine bağlı bir takıma dönüştürmeye yardımcı olduğunu belirterek bu kampın gerçek bir arkadaşlık bağı kurmak için çok önemli olduğunu vurguladı. De Zerbi’ye göre bu duygusal bağ, müsabakalarda zorluklarla karşılaşıldığında büyük önem taşıyor.

“Bu hafta önemliydi çünkü birlikte zaman geçiriyoruz ve bir aile gibi olmak istiyoruz. Maç sırasında bir sorun yaşadığınızda ve zor bir durumla karşılaştığınızda, sahadaki 11 robot oyuncu gibi değil, arkadaşınız ve kardeşiniz için oynamalısınız,” dedi.