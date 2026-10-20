Getty Images Sport
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Roberto De Zerbi, sorunların açıkça konuşulduğu görüşmelerin ve Marbella'daki takım kaynaşma gezisinin Tottenham'ın Premier League'deki kritik ilk galibiyetine nasıl zemin hazırladığını açıkladı
Açık sözlü görüşmeler Tottenham'da toparlanmayı tetikledi
Tottenham'ın sezona yaptığı zorlu başlangıç, pazartesi akşamı Coventry karşısında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından bir dönüm noktasına ulaşmış görünüyor. Kuzey Londra kulübünün puan tablosunun dibinde kaldığı zorlu dönemin ardından De Zerbi, zihniyetteki değişime dikkat çekti. Teknik direktör, Manchester United deplasmanında direnç göstererek aldıkları 1-1'lik beraberlikten önce takımla yaptıkları açık sözlü toplantının, son dönemdeki form ve moral yükselişinin temelini attığını açıkladı.
De Zerbi, taktiksel değişikliklerden çok soyunma odasındaki insani unsurun önem taşıdığını vurguladı. Tottenham'ın teknik direktörü, “Bu önemli. Sonuç önemli ama en önemlisi iki şey var. Birincisi, Premier League'deki diğer takımlar gibi bizim de maç kazanabileceğimizi fark edebiliyoruz. İkincisi, son iki haftada yaptığımız gibi kendimizden bir şeyler [ortaya] koyarsak. Old Trafford'daki maçtan bir gün önce büyük bir toplantı yaptık ve içinde bulunduğumuz durumu konuştuk. Sorumluluğu kabul etmezsek bu durumu kabullenip yolumuza devam edemeyiz,” dedi.
- Getty Images Sport
Robot zihniyetini aşmak
De Zerbi, geçen hafta takımını Marbella’da sıcak havada bir antrenman kampına götürdü. Amaç, günlük programlarının baskısından uzaklaşarak takım içindeki birlikteliği güçlendirmekti. Teknik direktör, saha dışında birlikte nitelikli zaman geçirmenin oyuncuları aile gibi birbirine bağlı bir takıma dönüştürmeye yardımcı olduğunu belirterek bu kampın gerçek bir arkadaşlık bağı kurmak için çok önemli olduğunu vurguladı. De Zerbi’ye göre bu duygusal bağ, müsabakalarda zorluklarla karşılaşıldığında büyük önem taşıyor.
“Bu hafta önemliydi çünkü birlikte zaman geçiriyoruz ve bir aile gibi olmak istiyoruz. Maç sırasında bir sorun yaşadığınızda ve zor bir durumla karşılaştığınızda, sahadaki 11 robot oyuncu gibi değil, arkadaşınız ve kardeşiniz için oynamalısınız,” dedi.
Geri dönen liderlerin etkisi
Tottenham'ın yeniden yükselişinde kilit oyuncuların uzun süreli sakatlıkların ardından geri dönmesi önemli bir etken oldu. James Maddison, 536 gün sonra ilk kez resmî bir maça ilk 11'de başladı ve ev sahibi taraftarlara yaratıcılığını hatırlatan muhteşem bir açılış golü attı. Geceye ayrıca Dejan Kulusevski'nin duygusal dönüşü güç kattı. Kulusevski, Mayıs 2025'te ciddi bir diz sakatlığı geçirmesinden bu yana ilk kez sahaya çıktı.
De Zerbi, Maddison ve Kulusevski'nin kadronun geri kalanı üzerindeki etkisini övmekte gecikmedi. Topla teknik becerilerinin yanı sıra takım içinde lider konumundalar. Teknik direktör, “Onlar farklı oyuncular. Yetenekleri farklı, deneyimleri farklı, kişilikleri farklı. Onlar soyunma odasındayken atmosfer de farklı oluyor” dedi.
- AFP
Londra derbisi öncesinde kritik bir rahatlama
Bu galibiyet Tottenham'ı 16. sıraya yükselterek yoğun maç takviminde takıma çok ihtiyaç duyduğu nefes alma alanını sağladı. Bu üst düzey oyuncuların yeniden ilk 11'e dönmesiyle De Zerbi, geniş alana yayılan oyun anlayışını uygulamak için gereken imkânlara sonunda kavuştu. Takım şimdi bu ivmeyi sürdürmeye ve De Zerbi'nin perde arkasında oluşturduğu birbirine bağlı, aile ortamını sahada güvenilir ve istikrarlı performanslara dönüştürmeye odaklanıyor. Bu kararlılık, Tottenham'ın Londralı rakibi Chelsea ile Stamford Bridge'de karşılaşmak üzere şehir içinde zorlu bir deplasman yolculuğuna çıkacağı cumartesi günü hemen ciddi bir sınavdan geçecek.
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