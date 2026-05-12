Goal.com
CanlıBiletler
Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Roberto De Zerbi, 'sakin olmayan' hakeme öfkelendi; Tottenham teknik direktörü ise Leeds ile berabere kaldıkları maçtaki kritik VAR kararlarını sorguladı

R. De Zerbi
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur - Leeds United
Leeds United
Premier Lig

Tottenham Hotspur, Leeds United ile 1-1 berabere kalarak Premier Lig'de küme düşme hattından uzaklaşmak için altın bir fırsatı kaçırdı. Muhteşem goller ve tartışmalı VAR kararlarıyla damga vuran maçın ardından teknik direktör Roberto De Zerbi, hakemlerin kararlarının, hayatta kalma mücadelesinin yüksek riskli doğasından etkilendiğini öne sürdü.

  • Tel, kahramandan kötü adama dönüşüyor

    Tottenham, Mathys Tel'in ikinci yarı başlar başlamaz 20 metreden attığı muhteşem bir kavisli şutla skoru açtığında, 18. sıradaki West Ham'ın 4 puan önüne geçecek gibi görünüyordu. Ancak genç Fransız oyuncunun günü, kendi ceza sahası içinde yaptığı pervasız bir ters vuruş denemesinin Ethan Ampadu'ya çarpmasıyla gölgelendi; bu pozisyon, VAR incelemesinin ardından penaltıya dönüştü. Dominic Calvert-Lewin penaltıyı gole çevirerek Leeds'e bir puan kazandırırken, Spurs ise maçın sonlarında tam bir çöküşü önleyen muhteşem kurtarışıyla kaleci Antonin Kinsky'ye borçlu kaldı.

    • Reklam
  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    De Zerbi hakemleri sorguluyor

    De Zerbi, özellikle VAR incelemesine rağmen göz ardı edilen James Maddison'a verilen son dakika penaltı kararı konusunda hakem performansından açıkça rahatsızdı. İtalyan teknik adam, hakemin performansıyla ilgili olarak BBC Match of the Day'e şunları söyledi: "West Ham-Arsenal maçındaki VAR kararı fauldu, bu çok açıktı. Bugün ise, dürüst olmak gerekirse görmedim. Maddison'ın penaltısını izlemedim, belki evet, belki hayır. Yardımcımın yorumunu duydum ama tartışmaya girmek istemiyorum. Hakem bugün sakin değildi. Belki dünün baskısını hissetti? O da bir insan ve bu olabilir, ama sorun değil. Sahada iyiydi. Önümüzdeki iki maça hazırlanıyoruz."

  • Hayatta kalma performansına odaklanmak

    Bu sonuçla Tottenham, küme düşme hattının sadece iki puan üzerinde kalırken, West Ham’ın Arsenal’e karşı aldığı son tartışmalı mağlubiyetten tam olarak yararlanamadı. Performans ve küme düşme mücadelesini değerlendiren De Zerbi, şunları söyledi: “Bence sonucu dikkate almamız gerekiyor ama performansı da göz önünde bulundurmalıyız. İyi bir maç çıkardık, puan topluyoruz, son dört maçta sekiz puan aldık. Leeds'i tebrik ederim, harika bir maç çıkardılar, son maçlarını West Ham'da oynayacaklar ve aynı şekilde oynayacaklarından hiç şüphemiz yok."

  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Londra derbisinde hayatta kalma mücadelesi

    Tottenham, 19 Mayıs'ta Chelsea'ye zorlu bir deplasmana çıkacak; bu maçta puan kaybı yaşaması halinde, diğer sonuçlara bağlı olarak ligin alt sıralarına düşebilir. Sezon öncesi geçirdiği ciddi diz sakatlığının ardından ilk maçında etkileyici bir performans sergileyen Maddison'ın sahalara dönmesi takıma moral verecek, ancak Tel'in pahalıya mal olan hatasının ardından savunmadaki disiplin sorunu hâlâ endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Sezonun bitmesine sadece iki maç kala, Kuzey Londra ekibi Championship'e düşmekten kurtulmak için istikrarlı bir performans sergilemek zorunda.

Premier Lig
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
Premier Lig
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT