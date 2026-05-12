Roberto De Zerbi, 'sakin olmayan' hakeme öfkelendi; Tottenham teknik direktörü ise Leeds ile berabere kaldıkları maçtaki kritik VAR kararlarını sorguladı
Tel, kahramandan kötü adama dönüşüyor
Tottenham, Mathys Tel'in ikinci yarı başlar başlamaz 20 metreden attığı muhteşem bir kavisli şutla skoru açtığında, 18. sıradaki West Ham'ın 4 puan önüne geçecek gibi görünüyordu. Ancak genç Fransız oyuncunun günü, kendi ceza sahası içinde yaptığı pervasız bir ters vuruş denemesinin Ethan Ampadu'ya çarpmasıyla gölgelendi; bu pozisyon, VAR incelemesinin ardından penaltıya dönüştü. Dominic Calvert-Lewin penaltıyı gole çevirerek Leeds'e bir puan kazandırırken, Spurs ise maçın sonlarında tam bir çöküşü önleyen muhteşem kurtarışıyla kaleci Antonin Kinsky'ye borçlu kaldı.
De Zerbi hakemleri sorguluyor
De Zerbi, özellikle VAR incelemesine rağmen göz ardı edilen James Maddison'a verilen son dakika penaltı kararı konusunda hakem performansından açıkça rahatsızdı. İtalyan teknik adam, hakemin performansıyla ilgili olarak BBC Match of the Day'e şunları söyledi: "West Ham-Arsenal maçındaki VAR kararı fauldu, bu çok açıktı. Bugün ise, dürüst olmak gerekirse görmedim. Maddison'ın penaltısını izlemedim, belki evet, belki hayır. Yardımcımın yorumunu duydum ama tartışmaya girmek istemiyorum. Hakem bugün sakin değildi. Belki dünün baskısını hissetti? O da bir insan ve bu olabilir, ama sorun değil. Sahada iyiydi. Önümüzdeki iki maça hazırlanıyoruz."
Hayatta kalma performansına odaklanmak
Bu sonuçla Tottenham, küme düşme hattının sadece iki puan üzerinde kalırken, West Ham’ın Arsenal’e karşı aldığı son tartışmalı mağlubiyetten tam olarak yararlanamadı. Performans ve küme düşme mücadelesini değerlendiren De Zerbi, şunları söyledi: “Bence sonucu dikkate almamız gerekiyor ama performansı da göz önünde bulundurmalıyız. İyi bir maç çıkardık, puan topluyoruz, son dört maçta sekiz puan aldık. Leeds'i tebrik ederim, harika bir maç çıkardılar, son maçlarını West Ham'da oynayacaklar ve aynı şekilde oynayacaklarından hiç şüphemiz yok."
Londra derbisinde hayatta kalma mücadelesi
Tottenham, 19 Mayıs'ta Chelsea'ye zorlu bir deplasmana çıkacak; bu maçta puan kaybı yaşaması halinde, diğer sonuçlara bağlı olarak ligin alt sıralarına düşebilir. Sezon öncesi geçirdiği ciddi diz sakatlığının ardından ilk maçında etkileyici bir performans sergileyen Maddison'ın sahalara dönmesi takıma moral verecek, ancak Tel'in pahalıya mal olan hatasının ardından savunmadaki disiplin sorunu hâlâ endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Sezonun bitmesine sadece iki maç kala, Kuzey Londra ekibi Championship'e düşmekten kurtulmak için istikrarlı bir performans sergilemek zorunda.