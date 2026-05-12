Roberto De Zerbi, 'sakin olmayan' hakeme öfkelendi; Tottenham teknik direktörü ise Leeds ile berabere kaldıkları maçtaki kritik VAR kararlarını sorguladı

De Zerbi, özellikle VAR incelemesine rağmen göz ardı edilen James Maddison'a verilen son dakika penaltı kararı konusunda hakem performansından açıkça rahatsızdı. İtalyan teknik adam, hakemin performansıyla ilgili olarak BBC Match of the Day'e şunları söyledi: "West Ham-Arsenal maçındaki VAR kararı fauldu, bu çok açıktı. Bugün ise, dürüst olmak gerekirse görmedim. Maddison'ın penaltısını izlemedim, belki evet, belki hayır. Yardımcımın yorumunu duydum ama tartışmaya girmek istemiyorum. Hakem bugün sakin değildi. Belki dünün baskısını hissetti? O da bir insan ve bu olabilir, ama sorun değil. Sahada iyiydi. Önümüzdeki iki maça hazırlanıyoruz."