Roberto De Zerbi, Premier Lig'de küme düşme mücadelesinin son aşamasına girerken zor günler geçiren Tottenham oyuncularına lüks bir yemek ikram etti

Sunderland mağlubiyetinin ardından konuşan De Zerbi, öncelikli hedefinin oyunun teknik yönü değil, son sonuçların etkisiyle morali bozulmuş görünen takımın psikolojik durumu olduğunu açıkça belirtti. Eski Brighton teknik direktörü, sezonun son altı maçını hem futbol hem de zihinsel bir mücadele olarak değerlendiriyor. İtalyan teknik adam gazetecilere, "Şu anda benim görevim, top varken ya da yokken bir oyun tarzı öğretmek değil, oyunculara zihinsel açıdan ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya çalışmak" dedi.

Lüks akşam yemeği takım ruhunu güçlendirmek amacıyla düzenlenmiş olsa da, bazı taraftarlar bu taktiğe şüpheyle yaklaşıyor olabilir. Eski geçici teknik direktör Igor Tudor, Arsenal'e 4-1 yenildikleri maçtan kısa bir süre önce Muswell Hill'deki Ousia'da benzer bir takım kaynaşma etkinliği düzenlemiş ve görevde sadece 44 gün kaldıktan sonra kovulmuştu. Ancak ilk haberlere göre De Zerbi, sert tavırlarıyla oyuncuların kalbini kazanmakta zorlanan selefinden daha olumlu bir izlenim bırakmış durumda.