Roberto De Zerbi, Premier Lig'de küme düşme mücadelesinin son aşamasına girerken zor günler geçiren Tottenham oyuncularına lüks bir yemek ikram etti
Mayfair'de Kaçış
The Telegraph’a göre De Zerbi, Tottenham’ın sıralamadaki endişe verici düşüşünü durdurmak amacıyla cesur bir hamle yaparak Mayfair’deki ünlü Bacchanalia restoranında lüks bir takım yemeği düzenledi. Bu etkinlik, De Zerbi'nin takımın başına geçtiği ilk maçta Sunderland'a karşı alınan hayal kırıklığı yaratan 1-0'lık yenilginin ardından gerçekleşti. Bu sonuçla Spurs, 17 yıl sonra ilk kez ligin alt sıralarına geriledi. Restoran, "kaçış arayanlar için" tasarlandığını iddia ediyor ve bu, yıl başından bu yana ligde tek bir galibiyet bile alamayan bir takım için oldukça uygun görünüyor.
Zihinsel, taktikselden daha önemli
Sunderland mağlubiyetinin ardından konuşan De Zerbi, öncelikli hedefinin oyunun teknik yönü değil, son sonuçların etkisiyle morali bozulmuş görünen takımın psikolojik durumu olduğunu açıkça belirtti. Eski Brighton teknik direktörü, sezonun son altı maçını hem futbol hem de zihinsel bir mücadele olarak değerlendiriyor. İtalyan teknik adam gazetecilere, "Şu anda benim görevim, top varken ya da yokken bir oyun tarzı öğretmek değil, oyunculara zihinsel açıdan ihtiyaç duydukları desteği sağlamaya çalışmak" dedi.
Lüks akşam yemeği takım ruhunu güçlendirmek amacıyla düzenlenmiş olsa da, bazı taraftarlar bu taktiğe şüpheyle yaklaşıyor olabilir. Eski geçici teknik direktör Igor Tudor, Arsenal'e 4-1 yenildikleri maçtan kısa bir süre önce Muswell Hill'deki Ousia'da benzer bir takım kaynaşma etkinliği düzenlemiş ve görevde sadece 44 gün kaldıktan sonra kovulmuştu. Ancak ilk haberlere göre De Zerbi, sert tavırlarıyla oyuncuların kalbini kazanmakta zorlanan selefinden daha olumlu bir izlenim bırakmış durumda.
Sakatlıklar ve form artışı
Kulüp kaptanı Cristian Romero'nun sakatlığı, ligde kalma mücadelesini önemli ölçüde zorlaştırdı. Arjantinli savunma oyuncusu, dizindeki sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek ve zaten gol yememe konusunda sürekli zorlanan savunmada büyük bir boşluk bırakacak. Kaptanla ilgili bu olumsuz habere rağmen, antrenman sahasında bir umut ışığı var: Rodrigo Bentancur, Ocak ayından beri ciddi bir hamstring sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalmış olsa da, tam antrenmanlara geri döndü.
Tottenham'ın sezonun sonuna doğru zorlu bir fikstürle karşı karşıya olması nedeniyle, Uruguaylı orta saha oyuncusunun dönüşü hayati önem taşıyabilir. Bu hafta sonu De Zerbi'nin eski kulübü Brighton ile karşılaşacak olan Spurs, ardından Aston Villa ve Chelsea deplasmanlarında zorlu maçlara çıkacak. Aylar süren kötü performanslar ve teknik direktör değişiklikleri nedeniyle özgüvenini yitiren takım üzerinde baskı giderek artıyor.
İtalyan teknik direktör için kaçış yolu yok
İlginç bir şekilde, küme düşmenin mali sonuçları De Zerbi’nin kendi konumunu hemen etkilemiyor gibi görünüyor. Zor durumdaki kulüplerin başına geçen birçok teknik direktörün aksine, haberlere göre sözleşmesinde Championship’e düşme durumunda geçerli olacak bir fesih maddesi bulunmuyor. Bu durum, kulüp yönetiminin gelecek sezon hangi ligde olurlarsa olsunlar, İtalyan teknik adamın yönetiminde uzun vadeli bir projeye hazır olduğunu gösteriyor. Ancak, kulüp ligde kalmanın bir yolunu bulamazsa, şu anki Mayfair'deki lüks yemekler yakında daha mütevazı bir ortama dönüşebilir.