Roberto De Zerbi, "onur"un söz konusu olduğu Tottenham'ın küme düşme mücadelesinin, Avrupa Ligi finalinden "daha önemli" olduğunu iddia ediyor
Hayatta kalma mücadelesi, Avrupa'da zafer kazanmaktan daha önemli
De Zerbi, sezonun son haftası öncesinde çıtayı yükselterek, Premier Lig'de kalmanın Avrupa kupalarını kazanmaktan daha büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Spurs, kıtanın en büyük sahnesinde mücadele ettikten sadece bir yıl sonra, birinci ligde kalma mücadelesi vermek zorunda kalarak akıl almaz bir durumda bulunuyor.
İtalyan teknik adam, "Pazar günü Tottenham için final günü, [geçen sezon] Bilbao'da Man United'a karşı oynadığımız maç değil, ama bu en önemli maç" dedi. "Kupadan daha önemli bir şey için oynuyoruz - gurur, kulübün tarihi, onur kupadan daha önemli. Kupayı kazanabilirsiniz, ama en önemli şey onuru korumak, gururu korumaktır."
Stamford Bridge'deki mağlubiyet, heyecan dolu bir final hazırlıyor
Rakip Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk hasretine son vermenin sevincini yaşarken, Salı gecesi Stamford Bridge’de Chelsea’ye karşı alınan 2-1’lik ağır yenilginin ardından Kuzey Londra’nın beyaz tarafında gerilim tırmandı. Enzo Fernandez’in uzak mesafeden attığı gol ve Andrey Santos’un ikinci yarıda kaydettiği gol, Spurs’u sarsarken, Richarlison’un son dakikalarda attığı gol rağmen, takımın ligde kalmasını pratikte garantileyecek olan beraberlik golünü bulamadı.
Bu sonuçla Tottenham, son haftaya girerken 18. sıradaki West Ham'ın sadece iki puan önünde yer alıyor. De Zerbi'nin takımı çok daha üstün bir gol farkına sahip olsa da, Everton'ı ağırlamaya hazırlanırken psikolojik baskı artıyor; Hammers ise son maç gününde Leeds United ile karşılaşacak. De Zerbi, durumun önemini vurgulayarak şunları ekledi: "Son 45 günü tek bir şey için yaşadım. Tüm oyuncuların odak noktası [kurtulma] hedefi; hafta boyunca daha sıkı çalışıyorlar ve hepimiz bu hedefe ulaşmak istiyoruz."
Maddison'da spor ve hakemlikle ilgili olaylar
James Maddison, Spurs formasıyla oyuna sonradan girerek etkileyici bir performans sergiledi; ancak De Zerbi, orta saha oyuncusunun ön çapraz bağ sakatlığından iyileşme sürecinde olduğu için hâlâ 20 dakikalık kısa süreli görevlerle sınırlı kaldığını belirtti. Maddison, sahada kaldığı kısa sürede bile yaratıcı oyunuyla, maçın son dakikalarında Micky van de Ven’in ceza sahası içinde Marc Cucurella tarafından faul gördüğü anlarda takıma bir puanı kazandırmaya çok yaklaştı.
Spurs oyuncularının şiddetli itirazlarına rağmen, hakem Stuart Attwell temas anında topun oyun dışında olduğunu kararlaştırdı. Ancak De Zerbi, bu olayı yenilginin bahanesi olarak kullanmayı reddetti. "Penaltıdan bahsedersek, odaklanmamızı ve enerjimizi kaybederiz. Benim odak noktam, elimden gelen en iyi 11'i bulmak ve onları en iyi şekilde hazırlamak. Bugün bizim için büyük bir gün," dedi ve deplasmana gelen taraftarların "fantastik" desteğini övdü.
Chelsea, Wembley'deki hayal kırıklığının ardından toparlandı
Spurs kriz manşetlerini süslerken, Chelsea'nin geçici teknik direktörü Calum McFarlane, takımının son FA Cup finali yenilgisine verdiği tepkiden memnun kaldı. Reece James ve Levi Colwill gibi kilit oyuncularını kondisyon endişeleri nedeniyle dinlendirmesine rağmen, Blues Londra derbisinde üstünlüğünü kanıtlamak ve rakibini küme düşme tehlikesine bir adım daha yaklaştırmak için gerekeni yaptı.
McFarlane, "Galibiyet almak güzeldi" dedi. "FA Cup finalinin bize yüklediği psikolojik ve fiziksel yükün ardından, ilk dakikadan itibaren her zaman ihtiyacımız olan enerjiye sahip olmadığımız belliydi. 2-0'lık üstünlüğü hak ettiğimizi düşündüm ve Spurs maçın sonlarına doğru daha fazla enerji gösterdi. Onlar maça hazırlanmak için daha fazla zamana sahipti. Bizim sadece sonuç için direnmemiz gerekiyordu."