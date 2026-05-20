De Zerbi, sezonun son haftası öncesinde çıtayı yükselterek, Premier Lig'de kalmanın Avrupa kupalarını kazanmaktan daha büyük bir başarı olduğunu vurguladı. Spurs, kıtanın en büyük sahnesinde mücadele ettikten sadece bir yıl sonra, birinci ligde kalma mücadelesi vermek zorunda kalarak akıl almaz bir durumda bulunuyor.

İtalyan teknik adam, "Pazar günü Tottenham için final günü, [geçen sezon] Bilbao'da Man United'a karşı oynadığımız maç değil, ama bu en önemli maç" dedi. "Kupadan daha önemli bir şey için oynuyoruz - gurur, kulübün tarihi, onur kupadan daha önemli. Kupayı kazanabilirsiniz, ama en önemli şey onuru korumak, gururu korumaktır."



