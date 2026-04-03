AFP
Roberto De Zerbi'nin Spurs'un başına geçmesiyle, Mauricio Pochettino'nun gözdesi, performansları düşük olan Tottenham oyuncularına "tarih yazdık" mesajı gönderdi
Wanyama, De Zerbi yönetiminde birlik çağrısında bulundu
Tottenham'ın küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bu dönemde, Wanyama hem takım arkadaşlarına hem de taraftarlara yeni teknik direktör De Zerbi'ye tam destek vermeleri çağrısında bulundu. İtalyan teknik adam, küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunan bir takımı devraldı; ancak Wanyama, eski Brighton teknik direktörünün Tottenham Hotspur Stadyumu'nda gemiyi dengede tutacak doğru kişi olduğuna inanıyor.
Atama hakkında konuşan Wanyama, yedek kulübesindeki yeni ismi övgüyle karşıladı. Kenyalı oyuncu The Times'a, "Bence herkes onun arkasında kenetlenmeli" dedi. "O harika bir genç teknik direktör ve bence başarılı olacak. De Zerbi, gittiği her yerde kulübü geliştirdiğini gösterdi. Öyleyse neden Spurs'ta olmasın? Durumu tersine çevireceğini biliyorum. Başarılı olacak."
İtalyan teknik adam, bu projeye uzun vadede bağlı olduğunu şimdiden açıkça belirtmiş ve ligdeki durumları ne olursa olsun gelecek sezon da Tottenham'ın teknik direktörü olarak kalacağını söylemişti.
Küme düşme endişelerini gidermek
Spurs'un Championship'e düşme ihtimali, sadece iki yıl önce imkansız görünürdü; ancak felaket niteliğindeki kötü performans ve eşi benzeri görülmemiş bir sakatlık krizi, kulübü sarsmış durumda. Wanyama, endişeli komşularını kulübün geleceği konusunda sık sık yatıştırmak zorunda kaldığını itiraf etti.
Wanyama, mevcut kadro hakkında "Onlara ne kadar iyi olduklarını hatırlatıyorum" dedi. "Ve bazılarının Avrupa Ligi'ni kazanarak zaten tarih yazdığını söylüyorum. Daha önce başardıklarını mahvetmemeleri ve kulübü küme düşme bölgesinden çıkarmaları gerekiyor. Bunu yapabileceklerini biliyorum çünkü insanlar sandığından daha iyiler. Şu anda bulundukları konum, onları tanımlamaz. Kulübü tanımlamaz."
Pochettino'nun ruhunu yansıtmak
Wanyama’nın en başarılı yılları, De Zerbi’nin göreve getirilmesinden önce Spurs’a geri döneceği söylentileri dolaşan Pochettino döneminde yaşandı. Birçok taraftar, şu anki ABD Milli Takımı teknik direktörünün geri dönüşünü umut etse de, Wanyama oyuncuların artık Arjantinli teknik adamın eskiden talep ettiği aynı iç motivasyonu kendilerinde bulmaları gerektiğine inanıyor.
Wanyama, "O, hem sahada hem de saha dışında hepimizin yanında olduğu için herkes için bir baba figürü gibiydi," diye hatırladı. "Ve çok kendine özgü bir şekilde çok şey talep ederdi. Her oyuncuya, o oyuncunun ihtiyaç duyduğu şekilde davranırdı. Herkesin güçlü yanlarını bilirdi ve kimin moralinin yükseltilmesi gerektiğini ya da uyanması için biraz dürtülmesi gerektiğini bilirdi. Bana karşı her zaman dürüsttü. Onun talep ettiği sıkı çalışmayla en üst seviyede kalabileceğimi ona göstermek istedim."
Tottenham'ın küme düşmeme mücadelesi
De Zerbi, önümüzdeki Pazar günü Premier Lig'de Sunderland deplasmanına çıkacak olan Tottenham'ın başına ilk kez geçecek. Takım, küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor.