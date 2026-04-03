Tottenham'ın küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bu dönemde, Wanyama hem takım arkadaşlarına hem de taraftarlara yeni teknik direktör De Zerbi'ye tam destek vermeleri çağrısında bulundu. İtalyan teknik adam, küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunan bir takımı devraldı; ancak Wanyama, eski Brighton teknik direktörünün Tottenham Hotspur Stadyumu'nda gemiyi dengede tutacak doğru kişi olduğuna inanıyor.

Atama hakkında konuşan Wanyama, yedek kulübesindeki yeni ismi övgüyle karşıladı. Kenyalı oyuncu The Times'a, "Bence herkes onun arkasında kenetlenmeli" dedi. "O harika bir genç teknik direktör ve bence başarılı olacak. De Zerbi, gittiği her yerde kulübü geliştirdiğini gösterdi. Öyleyse neden Spurs'ta olmasın? Durumu tersine çevireceğini biliyorum. Başarılı olacak."

İtalyan teknik adam, bu projeye uzun vadede bağlı olduğunu şimdiden açıkça belirtmiş ve ligdeki durumları ne olursa olsun gelecek sezon da Tottenham'ın teknik direktörü olarak kalacağını söylemişti.



