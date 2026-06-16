Roberto De Zerbi'nin kadro revizyonu sürerken Tottenham, Sandro Tonali'nin transferi için Manchester United ile rekabet edecek

Romano, X platformunda paylaştığı bir gönderide Tottenham'ın ilgisini ortaya koydu ve De Zerbi'nin Tonali'yi orta sahası için kilit bir takviye olarak gördüğünü iddia etti. Romano şöyle yazdı: "ÖZEL HABER: Tottenham, Sandro Tonali'yi kadrosuna katma yarışına girdi! De Zerbi, #THFC'nin seviyesini yükseltmek için ideal olan Tonali'yi orta sahanın yeni yıldızı olarak istiyor. Spurs, niyetlerini kanıtlamak amacıyla yeni iddialı projesi için Tonali yarışında Man City ve Arsenal ile rekabet etmeye hazır."

Romano ayrıca Manchester United'ın oyuncuya ilişkin tutumuna da değindi ve Old Trafford kulübünün artık aktif olarak bir anlaşma peşinde olmadığını ima etti. YouTube kanalında konuşan Romano, "Manchester United şu aşamada Sandro Tonali'yi transfer etmeyecek. Manchester United'ın niyeti bu transferi gerçekleştirmemek. Manchester United bir süredir Tonali ile ilgileniyordu ve oyuncu Manchester United'ın aday listesindeydi, ancak şimdi Manchester United oyuncunun çok pahalı olduğunu düşünüyor." dedi.