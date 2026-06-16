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Roberto De Zerbi'nin kadro revizyonu sürerken Tottenham, Sandro Tonali'nin transferi için Manchester United ile rekabet edecek
Tottenham, Newcastle'ın orta saha oyuncusunu transfer etmek için çabalarını yoğunlaştırdı
Tottenham, kulübün zorlu 2025-26 sezonunun ardından De Zerbi'nin kadrosunu yeniden şekillendirmeye devam etmesiyle Tonali'yi kadrosuna katma çabalarını yoğunlaştırıyor. Premier Lig'de kalma mücadelesi veren Spurs, transfer piyasasına çoktan giriş yaptı ve şimdi orta saha için önemli bir takviye hedefliyor.
Kuzey Londra kulübü, Andy Robertson ve Marcos Senesi'yi bedelsiz transfer ederken, Savinho, Jan Paul van Hecke ve Joao Palhinha'nın da peşinde. Ancak Tonali'yi kadroya katmak, De Zerbi yönetimindeki en net niyet beyanı olacak. Fabrizio Romano'ya göre Tottenham, Newcastle'ın orta saha oyuncusu için yarışa girdi. Tonali, birçok üst düzey Premier League kulübünün ilgisini çekerken, Newcastle'ın Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanamaması, oyuncunun geleceği hakkındaki spekülasyonları alevlendirdi.
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Romano, Tonali ile ilgili son gelişmeleri aktarıyor
Romano, X platformunda paylaştığı bir gönderide Tottenham'ın ilgisini ortaya koydu ve De Zerbi'nin Tonali'yi orta sahası için kilit bir takviye olarak gördüğünü iddia etti. Romano şöyle yazdı: "ÖZEL HABER: Tottenham, Sandro Tonali'yi kadrosuna katma yarışına girdi! De Zerbi, #THFC'nin seviyesini yükseltmek için ideal olan Tonali'yi orta sahanın yeni yıldızı olarak istiyor. Spurs, niyetlerini kanıtlamak amacıyla yeni iddialı projesi için Tonali yarışında Man City ve Arsenal ile rekabet etmeye hazır."
Romano ayrıca Manchester United'ın oyuncuya ilişkin tutumuna da değindi ve Old Trafford kulübünün artık aktif olarak bir anlaşma peşinde olmadığını ima etti. YouTube kanalında konuşan Romano, "Manchester United şu aşamada Sandro Tonali'yi transfer etmeyecek. Manchester United'ın niyeti bu transferi gerçekleştirmemek. Manchester United bir süredir Tonali ile ilgileniyordu ve oyuncu Manchester United'ın aday listesindeydi, ancak şimdi Manchester United oyuncunun çok pahalı olduğunu düşünüyor." dedi.
Tonali, De Zerbi'nin uzun vadeli vizyonuna uyuyor
Tonali transferinin, De Zerbi'nin daha güçlü ve teknik açıdan daha yetkin bir orta saha kurma isteğinin bir parçası olduğu bildiriliyor. İtalyan teknik direktör, Spurs'u tehlike bölgesinden uzaklaştırmak üzere göreve getirilmişti ve şimdi çok daha kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecini yönetmeyi hedefliyor. De Zerbi'nin, takımın ligde yeniden üst sıralarda mücadele edebilmesi için önemli iyileştirmelere ihtiyaç duyduğuna inandığı kadro, onun gelişiyle önemli ölçüde güçlenecek. Man Utd'nin yarıştan çekilmesi de Tottenham'ın şansını artırabilir, ancak Arsenal ve Man City ile rekabet devam ediyor.
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Spurs, transfer savaşında hayati bir sınavla karşı karşıya
Tottenham artık Tonali'yi, kulübün uzun vadeli projesinin onun geleceği için doğru adım olduğuna ikna etmek zorunda. De Zerbi, bu orta saha oyuncusunu transfer önceliği haline getirmeye kararlı görünse de, Newcastle'dan anlaşma sağlamak için büyük bir mali taahhüt gerekecek gibi görünüyor. Spurs'un transfer çalışmalarına devam ettiği ve yeni sezon öncesinde De Zerbi'nin yeniden yapılanma planlarını hayata geçirmeye çalıştığı bu dönemde, önümüzdeki haftalar belirleyici olabilir.