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Roberto De Zerbi'nin görevden alınması kapıda mı?! Tottenham, kâbus gibi başlangıcın ardından sürpriz eski Premier League teknik direktörünü yerine getirmek için sansasyonel bir hamleyi değerlendiriyor
Kâbus gibi başlangıç, De Zerbi’yi uçurumun eşiğine getirdi
Spurs, yaz transfer döneminde büyük yatırım yaptı ve 10 yeni oyuncu transfer etmek için toplam yaklaşık 380 milyon £ harcadı. Bu dev mali destek, geçen sezon Premier League'de küme düşmekten kıl payı kurtulan kadroyu yeniden canlandırmayı amaçlıyordu. Ancak beklenen toparlanma çarpıcı biçimde gerçekleşmedi.
Yeni sezonda bir ay geride kalırken Tottenham, ligde hâlâ galibiyet alamadı. De Zerbi'nin ekibi, beş maçın ardından sadece iki puanda bulunuyor ve yalnızca golsüz biten iki beraberlik alabildi. Yaşadıkları sıkıntı, Aston Villa'ya karşı alınan son 3-2'lik yenilgiyle daha da arttı; bu sonuç, kuzey Londra ekibini puan tablosunun dibine itti.
Yurt içi kupa organizasyonları da zor durumdaki İtalyan teknik adama nefes aldırmadı; Spurs, Carabao Cup'ta üçüncü turda Liverpool'a 3-1 yenilerek turnuvaya erken veda etti ve bu durum kulübedeki baskıyı ciddi şekilde artırdı.
- AFP
Tottenham yönetimi teknik direktör alternatiflerini değerlendiriyor
İspanyol yayını Fichajes'e göre, Tottenham yönetimi şimdiden olası senaryolara yönelik planları değerlendirmeye başladı. Kulüp yönetimi, hızla kötüleşen durumun fazlasıyla farkında ve teknik direktörlük için alternatif isimleri aktif şekilde inceliyor. Görevden almanın mevcut üç haftalık milli ara sırasında gerçekleşmesi beklenmese de, bu sürecin potansiyel halefleri değerlendirmek için kullanıldığı bildiriliyor.
De Zerbi ile yolların ayrılmasına yönelik herhangi bir karar, teknik adamın mevcut sözleşme durumu nedeniyle karmaşık hale geliyor. İtalyan çalıştırıcı, kuzey Londra ekibiyle 2031'e kadar sözleşmeli ve uzun süreli kontratında dikkat çekici şekilde bir fesih maddesi bulunmuyor. Bu nedenle Tottenham, kulüp küme düşse bile onu görevinden almak için £10m'in oldukça üzerinde bir tazminat paketi ödemek zorunda kalacak.
Karşılıklı fesih, astronomik seviyedeki bu ayrılık maliyetini düşürmek adına teorik bir ihtimal olarak varlığını koruyor. Ancak sezonun bu kadar erken bir aşamasında dostane bir ayrılık son derece düşük bir olasılık olarak görülüyor ve bu da yönetim kurulunu teknik direktör değişikliğinin mali bedelini dikkatle hesaplamak zorunda bırakıyor.
Howe, teknik direktörlük koltuğu için yarışta önde
Tottenham'ın radikal bir karar alması halinde, Premier League'den tanıdık bir isim şimdiden gündeme alınmış durumda. Eski Spurs teknik direktörü Mauricio Pochettino romantik bir seçenek olarak öne çıksa da, şu anda Amerika Birleşik Devletleri erkek milli takımının teknik direktörü olması hızlı bir dönüş ihtimalini ortadan kaldırıyor. Bunun yerine Eddie Howe, görev için ilk aşamada açık ara en güçlü aday olarak ortaya çıktı.
Howe, Newcastle United'dan mevcut sezon başlamadan kısa süre önce ayrılmasından bu yana düşük bir profil sergiledi. 48 yaşındaki İngiliz teknik adam, St James' Park'taki yaklaşık beş yıllık döneminde Newcastle United'ı iki kez Şampiyonlar Ligi'ne taşırken bir de Carabao Cup zaferi yaşatarak güçlü bir yakın dönem özgeçmişi oluşturdu.
Boşta olması, istikrar arayışındaki Tottenham yönetimi için onu son derece cazip bir seçenek haline getiriyor. Howe'un İngiltere'nin en üst düzey ligindeki kanıtlanmış geçmişi, raydan çıkan sezonunu kurtarmak için Spurs'ün acil olarak ihtiyaç duyduğu profile tam anlamıyla uyuyor, ancak teklifi kabul edip etmeyeceği henüz belirsizliğini koruyor.
- Getty
İtalyan için kritik haftalar kapıda
De Zerbi, milli maç arası sayesinde geçici bir nefes alma fırsatı buldu. İtalyan teknik adam, takımının göze çarpan taktiksel zaaflarını ve ligdeki kötü gidişatını acilen ele almak için bu üç haftalık arayı kullanmak zorunda. Kulüp futbolu yeniden başladığında ise pahalıya kurulmuş kadrosunu küme düşme hattından çıkarıp, yönetim kurulunun sabrı tamamen tükenmeden önce görevini kurtarmak için devasa bir görevle karşı karşıya kalacak.
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