Spurs, yaz transfer döneminde büyük yatırım yaptı ve 10 yeni oyuncu transfer etmek için toplam yaklaşık 380 milyon £ harcadı. Bu dev mali destek, geçen sezon Premier League'de küme düşmekten kıl payı kurtulan kadroyu yeniden canlandırmayı amaçlıyordu. Ancak beklenen toparlanma çarpıcı biçimde gerçekleşmedi.

Yeni sezonda bir ay geride kalırken Tottenham, ligde hâlâ galibiyet alamadı. De Zerbi'nin ekibi, beş maçın ardından sadece iki puanda bulunuyor ve yalnızca golsüz biten iki beraberlik alabildi. Yaşadıkları sıkıntı, Aston Villa'ya karşı alınan son 3-2'lik yenilgiyle daha da arttı; bu sonuç, kuzey Londra ekibini puan tablosunun dibine itti.

Yurt içi kupa organizasyonları da zor durumdaki İtalyan teknik adama nefes aldırmadı; Spurs, Carabao Cup'ta üçüncü turda Liverpool'a 3-1 yenilerek turnuvaya erken veda etti ve bu durum kulübedeki baskıyı ciddi şekilde artırdı.



