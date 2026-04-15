Roberto De Zerbi'nin Brighton'la yeniden bir araya gelmesi öncesinde, Tottenham'ın kilit oyuncusunun antrenmanlara dönmesi, takım için tam zamanında gelen bir moral kaynağı oldu

Orta saha kadrosunda iyileşme görülürken, kaleci durumu karmaşık olmaya devam ediyor. Guglielmo Vicario’nun, milli takım arası sırasında geçirdiği fıtık ameliyatının ardından Brighton maçında sahalara dönmesi bekleniyordu. Bu hafta başında geri döneceğine dair umutlar olsa da, İtalyan kaleci son antrenmanda görülmedi.

De Zerbi durumla ilgili şu yorumda bulundu: "Vicario bu maç için hazır değil. Umarım önümüzdeki hafta daha erken döner, ama henüz bilmiyorum." Onun yokluğunda, Antonin Kinsky zor günler geçiren takımın kalesini korumaya devam edecek gibi görünüyor.