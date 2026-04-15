Roberto De Zerbi'nin Brighton'la yeniden bir araya gelmesi öncesinde, Tottenham'ın kilit oyuncusunun antrenmanlara dönmesi, takım için tam zamanında gelen bir moral kaynağı oldu
Evening Standard gazetesine göre, Bentancur, Brighton ile evinde oynanacak kritik küme düşme mücadelesinden önce antrenmanlara geri döndü. Uruguaylı oyuncu son haftalarda iyileşme sürecini hızlandırdı ve sezonun son altı maçına giren Spurs’a çok ihtiyaç duyulan bir moral desteği sağlamaya hazır görünüyor. De Zerbi, İtalyan teknik direktörün takımın başına geçtiği ilk maçta Sunderland’a 1-0 yenilmeden önce, oyuncu hakkında olumlu bir açıklama yapmıştı.
Orta saha oyuncusunun sağlık durumuna ilişkin teknik direktörün açıklaması
De Zerbi, geçen hafta sonu Stadium of Light'ta alınan mağlubiyet öncesinde 28 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunarak, oyuncunun henüz deplasmana çıkmaya hazır olmadığını belirtti.
Geçen Cuma günü maç öncesi basın toplantısında teknik direktör şunları söyledi: "Bentancur bizimle çalışıyor, ancak tam olarak değil, ama mücadele etmek, oynamak ve puan kazanmak için yeterli durumdayız."
Tottenham'ın sekiz lig maçında aldığı yedinci yenilginin ardından, orta saha oyuncusu Çarşamba öğleden sonra nihayet tam antrenmana katıldı. Şimdi, Brighton'ın gelecek ziyaretine hazır olması bekleniyor.
Vicario kadro dışı kaldı; kaleci krizi devam ediyor
Orta saha kadrosunda iyileşme görülürken, kaleci durumu karmaşık olmaya devam ediyor. Guglielmo Vicario’nun, milli takım arası sırasında geçirdiği fıtık ameliyatının ardından Brighton maçında sahalara dönmesi bekleniyordu. Bu hafta başında geri döneceğine dair umutlar olsa da, İtalyan kaleci son antrenmanda görülmedi.
De Zerbi durumla ilgili şu yorumda bulundu: "Vicario bu maç için hazır değil. Umarım önümüzdeki hafta daha erken döner, ama henüz bilmiyorum." Onun yokluğunda, Antonin Kinsky zor günler geçiren takımın kalesini korumaya devam edecek gibi görünüyor.
Zor günler geçiren Spurs'u zorlu bir yol bekliyor
Önümüzdeki dönemde, ligde kalabilmek için zorlu bir mücadeleye hazırlanan Tottenham, küme düşme hattının iki puan üzerinde bulunuyor. Cristian Romero ve Mohammed Kudus’un sakatlığı nedeniyle, geri dönen oyuncuların performans göstermesi bekleniyor. Brighton karşısında alınacak bir galibiyet, kulüp için zorlu geçen sezonun son düzlüğüne girmeden önce ligde kalma mücadelesinde hayati bir avantaj sağlayacaktır.