Roberto De Zerbi'nin Brighton'da yetiştirdiği değerli oyuncusu, yeni teknik direktör yönetimindeki Tottenham'ın Premier Lig'de kalma şansına dair samimi bir değerlendirmede bulundu

Liverpool'da Jürgen Klopp'un altında oynadığı uzun yıllara dayanan deneyiminden yola çıkan Lallana, taktiksel felsefelerinin birbirinden farklı olmasına rağmen Alman teknik adam ile De Zerbi arasında karakter açısından çarpıcı bir benzerlik olduğunu belirtti. Lallana şöyle konuştu: "Aslında onu her zaman Jürgen ile karşılaştırırdım. Muhtemelen ikisinin de futbola duyduğu tutku yüzünden. Taktik ve oyun tarzı açısından tamamen farklı olduklarını düşünüyorum. Ancak futbola olan sevgi ve tutku açısından tamamen aynılar.

"Roberto son derece zeki bir adam. Belirli bir şekilde, belirli bir stilde oynamak için zamanı olmadığını bilir. Bunu anlamayacak kadar kibirli değildir. Oraya gidip bir grup adamı motive etmesi gerektiğini bilir. Roberto'nun şansına, o bunun farkında olmayabilir ama bence o, var olan en ilham verici menajerlerden ve insanlardan biri. Brighton'a katıldığında ilk toplantımızda beş dakika konuştuktan sonra, ben de onun tarafına geçtim. Bunu Spurs'ta da başarabileceğinden hiç şüphem yok."