Getty Images Sport
Çeviri:
Roberto De Zerbi'nin Brighton'da yetiştirdiği değerli oyuncusu, yeni teknik direktör yönetimindeki Tottenham'ın Premier Lig'de kalma şansına dair samimi bir değerlendirmede bulundu
De Zerbi görevi devraldı
Tottenham, Salı günü De Zerbi'nin göreve getirildiğini resmen açıkladı ve Championship'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan kulüp, eski Brighton teknik direktörüne uzun vadeli bir sözleşme imzaladı. İtalyan teknik adam, kargaşa içindeki bir kulübe katılıyor; Spurs, endişe verici bir performans serisinin ardından şu anda küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor. Yüksek mali riskler ve sözleşmede küme düşme maddesi bulunmamasına rağmen, bu hamle kulübün niyetini ortaya koyan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
- Getty Images Sport
Lallana’nın kadroda kalıp kalmayacağına dair karar
talkSPORT Breakfast programına konuk olan Lallana, De Zerbi’nin Tottenham’ı tehlike bölgesinden uzaklaştıracak doğru kişi olduğuna dair mutlak inancını dile getirerek, Spurs kadrosundaki bazı oyuncuların İtalyan teknik adamın yöntemleri hakkında ondan bilgi almaya başladığını açıkladı.
Eski Brighton orta saha oyuncusu, De Zerbi'nin Spurs'u ligde tutabilip tutamayacağı sorulduğunda şöyle dedi: "Kesinlikle. Hiç şüphem yok. Bence çok, çok şanslılar. Aslında biraz kıskanıyorum. Spurs'tan bir oyuncuyla konuştum, bana onun hakkında bilgi almaya çalışıyordu. Onların inişli çıkışlı, ama harika bir dönem geçireceklerini biliyorum."
- Getty Images Sport
Klopp ile karşılaştırma yapıldı
Liverpool'da Jürgen Klopp'un altında oynadığı uzun yıllara dayanan deneyiminden yola çıkan Lallana, taktiksel felsefelerinin birbirinden farklı olmasına rağmen Alman teknik adam ile De Zerbi arasında karakter açısından çarpıcı bir benzerlik olduğunu belirtti. Lallana şöyle konuştu: "Aslında onu her zaman Jürgen ile karşılaştırırdım. Muhtemelen ikisinin de futbola duyduğu tutku yüzünden. Taktik ve oyun tarzı açısından tamamen farklı olduklarını düşünüyorum. Ancak futbola olan sevgi ve tutku açısından tamamen aynılar.
"Roberto son derece zeki bir adam. Belirli bir şekilde, belirli bir stilde oynamak için zamanı olmadığını bilir. Bunu anlamayacak kadar kibirli değildir. Oraya gidip bir grup adamı motive etmesi gerektiğini bilir. Roberto'nun şansına, o bunun farkında olmayabilir ama bence o, var olan en ilham verici menajerlerden ve insanlardan biri. Brighton'a katıldığında ilk toplantımızda beş dakika konuştuktan sonra, ben de onun tarafına geçtim. Bunu Spurs'ta da başarabileceğinden hiç şüphem yok."
- Getty/GOAL
Wearside'da zorlu bir açılış maçı
De Zerbi, 12 Nisan’da Stadium of Light’ta Sunderland’a konuk olacakları maçta, ligde kalma mücadelesindeki başarısını hemen ilk sınavdan geçecek. İtalyan teknik adam, ardından altı gün bekledikten sonra kuzey Londra’da evinde ilk maçına çıkacak; burada eski takımı Brighton ile oynayacakları bu kritik karşılaşma, Premier Lig’in son haftalarında onun motivasyon becerilerini bir kez daha sınayacak.