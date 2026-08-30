Roberto De Zerbi, Newcastle United kâbusunun ardından zor günler geçiren Tottenham'ın 100 milyon sterlinlik yıldızı Sandro Tonali'yi sert şekilde savundu

De Zerbi, Kuzey Londra’daki hayatına zorlu bir başlangıç yapan Tonali’yi suçlamayı reddetti. Bu yaz Tottenham’ın kulüp tarihindeki ilk dokuz haneli bonservisli transferi olan İtalyan milli futbolcu, Newcastle’a 2-0 kaybedilen maçta olayların merkezindeydi. Fiziksel kondisyonunu geliştirmek için hafta ortasındaki Charlton karşısındaki kupa galibiyetinde dinlendirilen Tonali, temposunun gerisinde göründü ve Anthony Elanga’nın açılış golünde kısmen sorumluluk sahibiydi. Ardından 75. dakikada oyundan alınırken deplasman taraftarlarının tezahüratlarıyla karşılandı.

Hakkındaki incelemelere rağmen De Zerbi, oyuncuya desteğinde kararlıydı. De Zerbi, maçın ardından, "Hayır, Sandro Tonali’yi seviyorum" dedi. "Bugün, oyuncularıma yönelik duygularımın diğer günlerden daha büyük olduğu gün çünkü kulübü birlikte inşa ediyoruz; Vinai (Venkatesham), Johan Lange, sahipler, ben ve onlar (oyuncular) bizim çocuklarımız gibiler. Bu yüzden bugün çok üzücü bir gün. Sonuç nedeniyle hepimiz çok hayal kırıklığı yaşıyoruz ama oyuncularımı, alacağımız bir sonraki galibiyetten daha çok bugün seviyorum. Brentford maçındakinden daha fazla projemize inanıyorum, oyuncularımıza inanıyorum."