AFP
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Roberto De Zerbi, Newcastle United kâbusunun ardından zor günler geçiren Tottenham'ın 100 milyon sterlinlik yıldızı Sandro Tonali'yi sert şekilde savundu
De Zerbi, rekor transferinin arkasında duruyor
De Zerbi, Kuzey Londra’daki hayatına zorlu bir başlangıç yapan Tonali’yi suçlamayı reddetti. Bu yaz Tottenham’ın kulüp tarihindeki ilk dokuz haneli bonservisli transferi olan İtalyan milli futbolcu, Newcastle’a 2-0 kaybedilen maçta olayların merkezindeydi. Fiziksel kondisyonunu geliştirmek için hafta ortasındaki Charlton karşısındaki kupa galibiyetinde dinlendirilen Tonali, temposunun gerisinde göründü ve Anthony Elanga’nın açılış golünde kısmen sorumluluk sahibiydi. Ardından 75. dakikada oyundan alınırken deplasman taraftarlarının tezahüratlarıyla karşılandı.
Hakkındaki incelemelere rağmen De Zerbi, oyuncuya desteğinde kararlıydı. De Zerbi, maçın ardından, "Hayır, Sandro Tonali’yi seviyorum" dedi. "Bugün, oyuncularıma yönelik duygularımın diğer günlerden daha büyük olduğu gün çünkü kulübü birlikte inşa ediyoruz; Vinai (Venkatesham), Johan Lange, sahipler, ben ve onlar (oyuncular) bizim çocuklarımız gibiler. Bu yüzden bugün çok üzücü bir gün. Sonuç nedeniyle hepimiz çok hayal kırıklığı yaşıyoruz ama oyuncularımı, alacağımız bir sonraki galibiyetten daha çok bugün seviyorum. Brentford maçındakinden daha fazla projemize inanıyorum, oyuncularımıza inanıyorum."
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Fiziksel durum endişeleri ve taktiksel entegrasyon
Tonali'nin fiziksel durumuna ilişkin gizem sürüyor; özellikle de Chelsea, Getafe ve Hoffenheim'a karşı oynanan sezon öncesi hazırlık maçlarında forma giymiş olması bu belirsizliği artırıyor. De Zerbi, eski AC Milan ve Newcastle oyuncusunun henüz en üst seviyesinde olmadığını kabul etti ancak yeni görünümlü Spurs takımının temel taşlarından biri olmaya devam ettiğinde ısrar etti. Teknik direktör şu anda, milli takım yükümlülükleri ve sakatlık aralarının ardından kadroya geç dönen birkaç kilit ismi takıma entegre etmeye çalışıyor ve bu da sezonun başındaki taktik planlamasına bir katman daha karmaşıklık ekliyor.
"Bence (Omar) Marmoush ilk maçta çok iyi oynadı" diye açıkladı De Zerbi. "Bu, Micky van de Ven ve Pedro Porro'nun ilk maçıydı; geç geldiler ve Dünya Kupası'nın ardından, iki sakatlıktan sonra bu takım için çok kritik oyuncular. Sandro Tonali de bir diğer kritik oyuncu. Henüz doğru durumda değil, en iyi durumda değil, belki fiziksel olarak."
Spurs'ta tekrarlayan zihniyet sorunu
Tonali'nin bireysel sıkıntılarının ötesinde, De Zerbi takımının zorluklara nasıl tepki verdiği konusunda sistemsel bir sorunla karşı karşıya. Tottenham, İtalyan teknik adamın kısa görev süresi altında şimdiye kadar ilk golü yediği her maçı kaybetti; bu eğilim onun gelişinden öncesine de dayanıyor. İstatistik çarpıcı: Spurs'ün Premier League'de ilk golü yiyip maçı kazandığı son karşılaşmayı bulmak için yaklaşık iki yıl geriye, Kasım 2024'e gitmek gerekiyor. Bu psikolojik kırılganlık, Newcastle'ın Elanga ile öne geçmesiyle birlikte hemen görüldü.
De Zerbi, takımının ortaya koyduğu direnç eksikliği konusunda son derece açık konuştu. "Yediğimiz golden sonra bence özgüvenimizi kaybettik. Verdiğimiz reaksiyon yeterince iyi değildi" dedi. "Sahada görmek istediğim reaksiyon bu değil ve maçın hemen ardından oyunculara da bunu söyledim. Çünkü yeni bir şey inşa ederken bu zordur, sorunlar olur."
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Erken baskının ortasında geleceği inşa etmek
Yeni Premier League sezonuna üst üste alınan iki yenilgiyle başlanmasının ardından baskı şimdiden Tottenham teknik direktörünün üzerinde artıyor. Yaz döneminde önemli bir mali harcama yapılmışken beklenti anında bir gelişim yönünde, ancak De Zerbi, bir kulübün içindeki kültürel değişimlerin satın alınamayacağı uyarısında bulundu. Teknik adamın odağının açıkça uzun vadeli projede olduğu görülüyor; oyuncularını, bu ilk büyüme sancıları sırasında korunması gereken bir aile biriminin parçası olarak görüyor, Tonali için ödenen 100 milyon sterlinlik bonservis bedeli ise dışarıdan sürekli değerlendirmeleri beraberinde getiriyor. De Zerbi, “Kazanma mentalitesini transfer piyasasından satın alamazsınız” derken, şu anda soyunma odasında eksik olduğunu düşündüğü soyut niteliklere dikkat çekti.
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