Tottenham'ın derin orta saha oyuncuları arasında, özellikle şimdiki ve gelecek için hazır olan üç seçenek bulunuyor.
Her işi yapan Archie Gray, kulübün yılın oyuncusu ödülünün birkaç adayından biri - tabii bu ödül, gerçek Queens Park Rangers 2012-13 tarzında taraftarlara gitmezse. Bu Tottenham takımının karizması ve karakteri azaldığı bir dönemde, Gray ölümle dans etmelerinden cesaret almış gibi görünüyor ve işler kötüye gittiğinde en iyi performanslarını sergiliyor.
Tudor, Gray'in orta sahada Pape Matar Sarr ile iyi bir ikili oluşturduğunu gördü. Sarr, gelecek sezona kadar 24 yaşını doldurmayacak olmasına rağmen, Spurs formasıyla 137 maça çıkmış olması nedeniyle kadronun nispeten kıdemli oyuncularından biri. Birinci takımda geçirdiği üç tam sezon boyunca, Tottenham, Sarr'ın her iki tarafta da gösterdiği agresifliği ve topu sahanın son üçte birine taşıma yeteneği sayesinde, Sarr'ın ilk 11'de olduğu zamanlarda her zaman çok daha işlevsel görünüyordu.
Lucas Bergvall'ın sakatlıktan dönüşü tam zamanında bir destek oldu. Sarr gibi, genç İsveçli de driplingle birkaç oyuncuyu geçebiliyor, ancak Frank yönetiminde bu, bir forvetin özellikleri olarak yanlış yorumlanmıştı. De Zerbi, Bergvall'ı kesinlikle daha geriye çekilmiş bir pozisyonda kullanacaktır.
Cuma günü düzenlediği ilk basın toplantısında De Zerbi, Ocak ayında transfer edilen ve Spurs'a katıldığından beri henüz Premier Lig'de galibiyet alamayan Conor Gallagher'a duyduğu hayranlıktan da bahsetti. İtalyan teknik adam, "Chelsea döneminde sevdiğim aynı Gallagher'ı tekrar görmek istiyorum" dedi.
De Zerbi, sözleşmesi sona ermek üzere olan Yves Bissouma'ya ve kiralık olarak gelen Joao Palhinha'ya ancak daha acil bir durumda başvurmalıdır. Bu oyuncular, listelenen diğer seçeneklerden daha iyi değiller ve kulübün uzun vadeli geleceği için uygun oyuncular da değiller.