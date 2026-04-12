Frank, herkesin bu görevin ne yazık ki ona fazla geldiğini fark etmesinden birkaç ay sonra, Şubat ayında görevden alındı ve yerine daha önce Premier Lig’de hiç çalışmamış, ancak “itfaiyeci” olarak sezonları kurtarma konusunda bir geçmişi olan Igor Tudor getirildi. Tudor, görevde olduğu beş Premier Lig maçının hiçbirini kazanamadı ve karşılıklı anlaşma ile görevinden ayrıldı.

Böylece, Cuma gecesi West Ham'ın Wolves'u yenmesiyle kuzey Londralılar son üç sıraya düşerken, Spurs'u küme düşme felaketinden kurtarma görevi artık Roberto De Zerbi'ye düştü.

İtalyan teknik adamın atanması, zaten bölünmüş olan taraftar kitlesinde dalgalanmalara neden oldu ve bu konuda ileride muhtemelen başka çatışma noktaları da ortaya çıkacaktır. Bu işi kabul ederek De Zerbi, futbol dünyasının en tuhaf durumlarından birinin içine girmiş oldu; ancak yine de Tottenham'ı üst ligde tutmayı başarabilir.