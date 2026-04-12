Roberto De Zerbi, "İmkansız Görev"ine hoş geldin! Tottenham, bu cehennem gibi sezona rağmen küme düşmekten nasıl kurtulabilir?

Aynı sezon içinde üç farklı kalıcı teknik direktör atamak zorunda kalmak, işlerin planlandığı gibi gitmediğinin bir işaretidir. 2025 Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham Hotspur için bu sezon, daha kötü geçemezdi. Kulübün Thomas Frank yönetiminde daha sokakları bilen bir takım olma arzusu, berbat bir şekilde oluşturulmuş bir kadronun her fırsatta soyulmasına ve alt edilmesine neden oldu.

Frank, herkesin bu görevin ne yazık ki ona fazla geldiğini fark etmesinden birkaç ay sonra, Şubat ayında görevden alındı ve yerine daha önce Premier Lig’de hiç çalışmamış, ancak “itfaiyeci” olarak sezonları kurtarma konusunda bir geçmişi olan Igor Tudor getirildi. Tudor, görevde olduğu beş Premier Lig maçının hiçbirini kazanamadı ve karşılıklı anlaşma ile görevinden ayrıldı.

Böylece, Cuma gecesi West Ham'ın Wolves'u yenmesiyle kuzey Londralılar son üç sıraya düşerken, Spurs'u küme düşme felaketinden kurtarma görevi artık Roberto De Zerbi'ye düştü.

İtalyan teknik adamın atanması, zaten bölünmüş olan taraftar kitlesinde dalgalanmalara neden oldu ve bu konuda ileride muhtemelen başka çatışma noktaları da ortaya çıkacaktır. Bu işi kabul ederek De Zerbi, futbol dünyasının en tuhaf durumlarından birinin içine girmiş oldu; ancak yine de Tottenham'ı üst ligde tutmayı başarabilir.

    Felsefeden çok zihniyet

    Kulüp kanallarıyla yaptığı ilk röportajda De Zerbi'den "futbol felsefesi" hakkında ayrıntılı bilgi vermesi istendi. Daha önceki takımlarının hepsinin çekici bir futbol sergilediği ve Tottenham'ın genel olarak eğlenceli, ancak bazen naif bir stile sahip bir takım olduğu göz önüne alındığında, bu doğal bir soruydu; ancak İtalyan teknik adam bu soruyu geçiştirdi.

    "Futbol felsefem hakkında konuşmak için doğru zaman olmadığını düşünüyorum. Sezonun sonunda buradayım çünkü maçları kazanmamız gerekiyor. Futbolda oyun stili ve taktiksel düzen önemlidir. [Ancak] bu bir zihniyet meselesidir ve oyuncuların sergileyebileceğimiz en iyi zihniyete ulaşmalarına yardımcı olmak istiyorum" dedi.

    De Zerbi, Tottenham'ın son yedi maçtaki performansının her yönünün mükemmel olmayacağının farkında gibi görünüyor; aksine, şimdi onları zihinsel açıdan en iyi hallerine geri döndürme zamanı, ki bunu NBC Sports ile yaptığı röportajda ayrıntılı olarak anlattı.

    "Tottenham oyuncularını normalde çok iyi oyuncular olarak görüyorum. Şu an bizim için çok zor bir dönem," dedi. "Şu anda zihinsel kısım çok önemli. Sadece yedi maç kaldı ve yeterli zamanımız yok. Çok fazla talimat vermek istemiyorum. Bu takım bu sezon üç teknik direktör değiştirdi, bence yeni bir zihniyet oluşturmaları gerekiyor.

    "Bu durumdan kurtulmak için gerekli niteliklere sahibiz, ancak şüphesiz zihinsel yön en önemli olanı."

    Sakatlık kriziyle ilgili son gelişmeler

    Tudor Şubat ayında Tottenham'a geldiğinde, devraldığı durumun benzeri bir durumla daha önce hiç karşılaşmadığını söylemişti. De Zerbi de ilk gününde muhtemelen aynı şeyi hissetmiştir; hatta bu hafta, Brighton'da transfer etmeye çalıştığı Mohammed Kudus'un yaşadığı aksilik nedeniyle sezonun geri kalanını kaçırabileceği kesinleşince durumu daha da kötüleşti.

    "Şansım pek yaver gitmedi!" diye haykırdı De Zerbi. "Kudus, özellikle o pozisyon için çok önemli bir oyuncuydu. Ama ileriye bakmalıyız. Bence çok iyi forvetlerimiz var."

    Rodrigo Bentancur takım antrenmanlarına geri döndü ancak Premier League'de tekrar forma giymeye henüz hazır değil. James Maddison ise Tudor'un oyun kurucunun sezon bitmeden geri dönebileceğini iddia etmesinin ardından ön çapraz bağ sakatlığından kurtulmaya devam ediyor.

    İsveç kaptanı Dejan Kulusevski, gizemli bir diz sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalmaya devam ediyor, Wilson Odobert'in de kendi ön çapraz bağ sorunu nedeniyle 2026'da tekrar forma giymesi pek olası görünmüyor ve tecrübeli oyuncu Ben Davies de kulüp için son maçını oynamış olabilir.

    Ancak De Zerbi, Cuma günü bir motivasyon konuşması yaptı: "Savaşmak, oynamak ve puan toplamak için elimizde yeterince şey var."

    Moralini yükselt

    Londra'nın kuzeyinde yer alan Hotspur Way antrenman tesisi, son birkaç yıldır pek de neşeli bir yer değildi. Geçen sezon Ange Postecoglou yönetiminde Spurs'un Avrupa Ligi şampiyonluğuna uzanan yolculuğu sırasında bile, takımın Premier Lig'de 17. sıraya kadar düşmesine neden olan kötü performans, ortamı gölgelemişti.

    Bu nedenle, Independent gazetesinin, birçok Tottenham oyuncusunun De Zerbi'nin şimdiye kadar düzenlediği antrenmanları "sevdiğini" bildirmesi dikkat çekicidir. Pep Guardiola gibi isimlerin onun koçluğundan neden bu kadar etkilendiğine dair bir anlayış olduğu söyleniyor.

    Bu, tam da Spurs'un perde arkasında umduğu türden bir etki. Şimdi bu duygunun sahada sonuçlara dönüşmesi gerekiyor. Ancak performansların takımın mutluluk düzeyiyle paralel gittiği göz önüne alındığında, bu şüphesiz umut verici bir işaret.

    Güçlü bir çekirdek oluşturun

    Tottenham'ın savunmasını biraz daha sağlam hale getirmek için tek gerekenin, ilk tercih edilen stoperler Cristian Romero ve Micky van de Ven'in sakatlık yaşamaması olduğu yönünde bir görüş vardı. Oysa bu ikili, bu sezon Spurs'un maçlarının çoğunda forma giyebildi; ancak savunmadaki zayıflık daha da kötüye gitti.

    Sorunun bir kısmı, özellikle Frank yönetiminde, bu ikilinin sınırlarının sonuna kadar zorlanmış olmasıydı. Bu iki oyuncu, derin bir blokta kalıp sadece ceza sahasını savunmak yerine, yüksek bir çizgide ve top hakimiyetiyle oynamaya alışkın.

    Topdan korkma kültürü, en iyi şekilde ham rakamlarla ortaya çıkıyor. The Athletic'in hesaplamalarına göre, Spurs hatalarından kaynaklanan 39 şutla Premier Lig'de en fazla şut yiyen takım oldu, ancak ne Romero ne de Van de Ven bu sayıyı artıran çok sayıda ana suçlu arasında yer almadı.

    De Zerbi'nin Frank'ın stilinin tam tersi olan tarzı da hatalara yol açacaktır, ancak Spurs nasıl futbol oynamak istediğine dair net bir fikre sahip olduğu sürece, sahanın her iki ucunda da daha uyumlu bir takım olmalıdır.

    Guglielmo Vicario'nun fıtık ameliyatı nedeniyle kısa bir süre sahalardan uzak kalacak olmasıyla, yedek kaleci Antonin Kinsky ilk 11'e geri dönmeye hazırlanıyor ve Atletico Madrid'e karşı oynadığı felaketle sonuçlanan 17 dakikalık maçtan bu yana ilk kez forma giyme şansı bulacak.

    Teorik olarak, Çek kaleci Vicario'dan daha rahat top kontrolüne sahip ve uygun şekilde sulanmış bir sahada oynadığı sürece De Zerbi'nin futbol anlayışına daha uygun olmalı, ancak De Zerbi'nin özellikle onun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması çok önemli.

    Orta saha rekabeti

    Tottenham'ın derin orta saha oyuncuları arasında, özellikle şimdiki ve gelecek için hazır olan üç seçenek bulunuyor.

    Her işi yapan Archie Gray, kulübün yılın oyuncusu ödülünün birkaç adayından biri - tabii bu ödül, gerçek Queens Park Rangers 2012-13 tarzında taraftarlara verilmezse. Bu Tottenham takımının karizması ve karakteri azaldığı bir dönemde, Gray ölümle dans etmelerinden cesaret almış gibi görünüyor ve işler kötüye gittiğinde en iyi performanslarını sergiliyor.

    Tudor, Gray'in orta sahada Pape Matar Sarr ile iyi bir ikili oluşturduğunu gördü. Sarr, gelecek sezona kadar 24 yaşını doldurmayacak olmasına rağmen, Spurs formasıyla 137 maça çıkmış olması nedeniyle kadronun nispeten kıdemli oyuncularından biri. Birinci takımda geçirdiği üç tam sezon boyunca, Tottenham, Sarr'ın her iki tarafta da gösterdiği agresifliği ve topu sahanın son üçte birine taşıma yeteneği sayesinde, Sarr'ın ilk 11'de olduğu zamanlarda her zaman çok daha işlevsel görünüyordu.

    Lucas Bergvall'ın sakatlıktan dönüşü tam zamanında bir destek oldu. Sarr gibi, genç İsveçli de driplingle birkaç oyuncuyu geçebiliyor, ancak Frank yönetiminde bu, bir forvetin özellikleri olarak yanlış yorumlanmıştı. De Zerbi, Bergvall'ı kesinlikle daha geride bir pozisyonda kullanacaktır.

    Cuma günü düzenlediği ilk basın toplantısında De Zerbi, Ocak ayında transfer edilen ve Spurs'a katıldığından beri henüz Premier League'de galibiyet alamayan Conor Gallagher'a duyduğu hayranlıktan da bahsetti. İtalyan teknik adam, "Chelsea döneminde sevdiğim o Gallagher'ı tekrar görmek istiyorum" dedi.

    De Zerbi, sözleşmesi sona ermek üzere olan Yves Bissouma'ya ve kiralık olarak gelen Joao Palhinha'ya ancak daha acil bir durumda başvurmalıdır. Bu oyuncular, listelenen diğer seçeneklerden daha iyi değiller ve kulübün uzun vadeli geleceği için uygun oyuncular da değiller.

    Hücum etmek, savunmaktır

    De Zerbi'yi bir başka kısa vadeli teknik direktör yerine getirmek, kulüpteki birinin nihayet takımın sorunlarının savunma kadar hücumla da ilgili olduğunu fark ettiğini gösteriyor. Frank'ın Spurs'u nadiren tehditkar görünürken, Tudor'un Tottenham'ı sadece Atlético Madrid'e karşı 3-2 kazandıkları maçta ve Liverpool'da 1-1 berabere kaldıkları maçta canlanma belirtileri gösterdi.

    Ancak "önce savunma" mantığının zincirlerini kırmak, bu takımın gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için anahtar rol oynayacak. Xavi Simons, nihayet umut vaat eden işaretler gösterdikten sonra Tudor tarafından şaşırtıcı bir şekilde kadro dışı bırakılırken, Mathys Tel ise nihayet ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı. De Zerbi, her iki oyuncuyu da yakından çalışmak istediği isimler olarak gösterdi; ikincisi, Marsilya'da daha önce transfer hedeflerinden biriydi.

    Onların önünde yer alan Dominic Solanke ve Richarlison, kısa sürede gol yağmuruna tutabilecek, kendini kanıtlamış Premier Lig forvetleri. Kudus'un yokluğu, Randal Kolo Muani'nin sağ kanatta görev alacağı anlamına geliyor, ancak Tudor, sağ bek Pedro Porro'yu ve onun buradaki mükemmel ortaları ve pas menzilini kullanmaktan nispeten memnun kalmıştı.

    Tottenham, sonunda maçları seyirci olarak izlemek yerine, hikayelerinin kahramanları olarak mücadele edip bu durumdan kurtulmak zorunda olduklarını anladı. De Zerbi, yaz aylarında yeniden başlangıç yapmadan önce sadece yedi maç boyunca duygularını kontrol altında tutmalı ve meşhur öfke patlamalarından birine daha kaçınmalıdır. Bu Spurs takımı, Premier Lig'in en kötü üç takımı arasında olmamalı ve gerçek seviyelerinde oynarlarsa ligde kalmayı başarabilirler.

    Pazar günü Sunderland deplasmanından başlayarak, kendi ayağınıza kurşun sıkmayacağınız yedi maç. Ne kadar zor olabilir ki? Haydi Tottenham.

