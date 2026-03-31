Roberto De Zerbi, Igor Tudor'un yerine teknik direktör olarak atanmak üzere Tottenham ile prensipte anlaşmaya vardı
Dramatik U dönüşü
Kuzey Londra kulübü, sadece 44 gün süren ve yedi felaketle sonuçlanan maçın ardından Pazar günü geçici görev süresi sona eren Tudor'un bıraktığı boşluğu doldurmak için hızlıca harekete geçti. Gianluca Di Marzio'ya göre, De Zerbi ve Tottenham prensipte anlaşmaya vardı ve eski Marsilya teknik direktörü, Fransa'dan ayrılmasından iki aydan kısa bir süre sonra bu transferi kesin olarak onayladı. Tottenham yönetimi, 46 yaşındaki teknik adamı başlangıçta yaz transfer döneminin birincil hedefi olarak belirlemişti ancak kulübün Premier Lig'de son üç takımın sadece bir puan üzerinde yer alması, bu atamayı hızlandırmaya zorladı.
Beş yıllık bir anlaşmaya doğru ilerliyor
De Zerbi henüz Londra'da olmasa da, uzun vadeli bir projenin ana hatları şimdiden belirlenmiş durumda. Beş yıllık sözleşme teklifi, istikrar arzusunu yansıtıyor ve yönetim kurulu, eski Brighton teknik direktörünü kalıcı bir felsefeyi hayata geçirmek için ideal aday olarak görüyor. Sky Sports'a göre, teknik ekibinin yapısını kesinleştirmek için görüşmeler Salı günü de devam etti. Kulüp, yeni teknik direktörün İngiltere'ye gelip, birkaç önemli oyuncunun milli takım görevinden dönmeden önce çalışmaya başlayabilmesi için bu hafta içinde tam bir anlaşmaya varılması için bastırıyor.
Büyük bir risk mi?
De Zerbi'nin göreve getirilmesi, küme düşme mücadelesinin ortasında bulunan bir takım için önemli bir taktiksel risk anlamına geliyor. Karmaşık, top hakimiyetine dayalı bir felsefesiyle tanınan Brescia kökenli teknik direktör, sezon ortasında göreve geldiğinde fikirlerini hızlı bir şekilde hayata geçirmekte geçmişte zorluklar yaşamıştı. Brighton'da görev yaptığı dönemde ilk beş maçını kazanamadı ve Benevento ve Palermo'da sezon ortasında görev aldığı dönemler de uzun galibiyetsizlik serileriyle gölgelendi. Spurs, temelde, yüksek potansiyelli "De Zerbi futbolu"nun anında ortaya çıkarak sezonu kurtaracağına bahis oynuyor.
Acımasız bir hayatta kalma sınavı
De Zerbi, 12 Nisan’da Sunderland’a yapılacak kritik deplasman maçında Tottenham’ın teknik direktör koltuğuna ilk kez oturmaya hazırlanıyor; bu karşılaşmada galibiyet dışında alınacak herhangi bir sonuç, Spurs’un küme düşme potasına girmesine neden olabilir. Bu karşılaşma, 2025-26 sezonunu tamamlayacak yedi maçlık zorlu bir serinin başlangıcı olacak ve şu anda özgüveninden yoksun bir kadroya karmaşık bir taktik sistemi aşılamadaki yeteneğinin nihai sınavı niteliğinde olabilir.