Roberto De Zerbi, Igor Tudor'un yerine teknik direktör olarak atanmak üzere Tottenham ile prensipte anlaşmaya vardı

Kuzey Londra kulübü, sadece 44 gün süren ve yedi felaketle sonuçlanan maçın ardından Pazar günü geçici görev süresi sona eren Tudor'un bıraktığı boşluğu doldurmak için hızlıca harekete geçti. Gianluca Di Marzio'ya göre, De Zerbi ve Tottenham prensipte anlaşmaya vardı ve eski Marsilya teknik direktörü, Fransa'dan ayrılmasından iki aydan kısa bir süre sonra bu transferi kesin olarak onayladı. Tottenham yönetimi, 46 yaşındaki teknik adamı başlangıçta yaz transfer döneminin birincil hedefi olarak belirlemişti ancak kulübün Premier Lig'de son üç takımın sadece bir puan üzerinde yer alması, bu atamayı hızlandırmaya zorladı.