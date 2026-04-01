Roberto De Zerbi için ani bir gerçeklik kontrolü! Tottenham'ın yeni teknik direktörü, Sunderland ile oynanacak kritik maç öncesinde ağır bir sakatlık darbesi aldı
Kuzey Londra'da zorlu bir sınav
Yedek kulübesindeki yeni teknik direktör için riskler daha yüksek olamazdı. Tottenham, Premier Lig’in küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunan ve küme düşmeyi önlemek amacıyla De Zerbi’yi beş yıllık bir sözleşmeyle göreve getirdiğini doğruladı. De Zerbi, göreve başlar başlamaz takımın zorlu durumuna rağmen bu mücadeleye olan heyecanını dile getirdi. Şöyle konuştu: "Dünyanın en büyük ve en prestijli kulüplerinden biri olan bu fantastik futbol kulübüne katıldığım için çok mutluyum. Kulüp yönetimi ile yaptığım tüm görüşmelerde, gelecekle ilgili hedefleri çok netti: büyük başarılara imza atabilecek bir takım kurmak ve bunu, taraftarlarımızı heyecanlandıran ve ilham veren bir futbol stiliyle başarmak."
Ancak, bu yüksek hedefi gerçekleştirmek şimdiden zorlu bir görev olarak ortaya çıkıyor. İtalyan teknik adam, taktiksel bir revizyona odaklanmak yerine, öncelikle ciddi şekilde zayıflamış kadroyu düzeltmeye yöneldi.
Orta saha yıldızı, giderek uzayan sakatlar listesine katıldı
Bu hafta, kalabalık tedavi masasının gerçekliği gözler önüne serildi. Orta saha oyuncusu Pape Sarr, en son sakatlanan isim oldu; Senegal milli takımında görev yaparken omzundan sakatlandığı bildirildi. Sarr, Senegal’in Gambiya ile oynadığı son hazırlık maçında forma giyemedi; bu durum, zaten sınırlarına kadar zorlanan orta sahada De Zerbi’nin elindeki güvenilir oyun kuruculardan birini daha kaybetmesine neden oldu.
Uzun süreli sakatlıklarla boğuşan bir kadro devralan eski Brighton teknik direktörü için zamanlama daha kötü olamazdı. De Zerbi antrenman sahasına geldiğinde Guglielmo Vicario, Rodrigo Bentancur, James Maddison ve Dejan Kulusevski gibi yıldızların ya sakat ya da şu anda forma giyemeyecek durumda olduğunu gördü. Mathys Tel ve Mohammed Kudus'un da sakatlıkları eklenince, İtalyan teknik direktör 12 Nisan'da Sunderland'a yapılacak kritik deplasman öncesinde kadro seçimi konusunda bir kabusa dönüşen bir durumla karşı karşıya kaldı.
Destekçiler ciddi etik endişelerini dile getiriyor
Sakatlık haberleri taktiksel bir darbe olsa da, De Zerbi aynı zamanda bölünmüş bir taraftar kitlesini kendi tarafına çekmek için mücadele ediyor. Tottenham Hotspur Taraftarlar Birliği, bu atamayla ilgili olarak, öncelikle Fransa’da birlikte çalıştıkları dönemde Mason Greenwood’u savunmuş olması nedeniyle, şimdiden “ciddi ve geniş kapsamlı endişeler” dile getirdi. Greenwood, 2022 yılında tecavüz girişimi, kontrolcü ve zorlayıcı davranışlar ile fiili bedensel zarar veren saldırı suçlamalarıyla yargılanmıştı. Suçlamalar 2023 yılının Ocak ayında düşürüldü. Proud Lilywhites ve Spurs Reach gibi taraftar grupları, bu atamadan duydukları rahatsızlığı dile getirerek, daha top bile yuvarlanmadan bir gerginlik ortamı yarattı.
Küme düşme durumunda serbest kalma maddesi yok
De Zerbi'nin bu göreve yavaş yavaş alışacak zamanı yok; zira Spurs, 2026 sezonunda şu ana kadar ligde tek bir galibiyet bile alamadı. Sunderland ile oynanacak önümüzdeki maç, riski yüksek bir ilk sınav niteliğinde; uzun vadeli sözleşmesinde küme düşme durumunda sözleşmenin feshedilmesine ilişkin bir madde bulunmaması ise, kulüp yönetiminin bu krizi atlatma becerisine her şeyini ortaya koyduğunu gösteriyor. Ancak Sarr ve diğer birçok yıldız oyuncunun yokluğunda bu görev, önemli ölçüde zorlaşmış durumda.