Roberto De Zerbi, Harry Redknapp'ın yerine! Zor günler geçiren Tottenham, Premier Lig'de kalma mücadelesinde tanıdık isimleri göz ardı etmenin bedelini ödeyecek mi?

11 Şubat'ta Danimarkalı teknik direktör Frank'i görevden alırken Spurs'un bu yolu izleyebileceğine dair spekülasyonlar vardı. Bunun yerine takımın başına Hırvat teknik direktör Tudor getirildi, ancak o da 44 gün içinde sadece yedi maçta görev yapabildi ve sonunda kendisi de kapı dışarı edildi.

Bir geçici atama planlandığı gibi sonuçlanmasa da, Tottenham yönetim kurulu başka bir atama yapma seçeneğine sahipti. Redknapp ve Hoddle gibi eski favorilerin isimleri, eski birinci takım teknik direktörleri Ryan Mason ve Tim Sherwood gibi isimlerle birlikte gündeme geldi.

Tottenham, tutku ve mücadele ruhunu yeniden canlandırmak için kulübü tanıyan birine güvenmek yerine, eski Brighton ve Marsilya teknik direktörü De Zerbi'ye güvenmeye hazır görünüyor.