Roberto De Zerbi, Harry Redknapp'ın yerine! Zor günler geçiren Tottenham, Premier Lig'de kalma mücadelesinde tanıdık isimleri göz ardı etmenin bedelini ödeyecek mi?
Spurs'un yeni teknik direktörü: Tudor'un görevi 44 gün sürdü
11 Şubat'ta Danimarkalı teknik direktör Frank'i görevden alırken Spurs'un bu yolu izleyebileceğine dair spekülasyonlar vardı. Bunun yerine takımın başına Hırvat teknik direktör Tudor getirildi, ancak o da 44 gün içinde sadece yedi maçta görev yapabildi ve sonunda kendisi de kapı dışarı edildi.
Bir geçici atama planlandığı gibi sonuçlanmasa da, Tottenham yönetim kurulu başka bir atama yapma seçeneğine sahipti. Redknapp ve Hoddle gibi eski favorilerin isimleri, eski birinci takım teknik direktörleri Ryan Mason ve Tim Sherwood gibi isimlerle birlikte gündeme geldi.
Tottenham, tutku ve mücadele ruhunu yeniden canlandırmak için kulübü tanıyan birine güvenmek yerine, eski Brighton ve Marsilya teknik direktörü De Zerbi'ye güvenmeye hazır görünüyor.
De Zerbi, Tottenham için doğru seçim mi?
Bazı taraftar gruplarından şimdiden tepkiyle karşılaştı; oysa şu anda Spurs’un en son ihtiyacı olan şey, kulüp içindeki bölünmedir. Biraz daha hesaplı olsa da yine de bir risk alınıp alınmadığı sorulduğunda, eski Tottenham kalecisi Friedel – İngiltere’deki çevrimiçi kumarhaneleri bulmak için en iyi adres olan Gambling.com aracılığıyla GOAL’a şunları söyledi: “Bence Tottenham taraftarları, onu kadroya katabilirlerse onu kollarını açarak karşılamalı. Takım yazın küme düşerse, sözleşmesinde fesih maddesi olmadan bu işi kabul edip etmeyeceği konusunda şüphelerim var. Bu çok yazık olur, çünkü o zaman yazın tekrar değişiklik yapmak için başka bir teknik direktör işe almanız gerekir.
“Ancak De Zerbi gibi birini ikna edebilirlerse, sezonun bu aşamasında bu inanılmaz bir kazanç olur, çünkü bu kolay bir iş değil. Onu transfer edip uzun vadeli bir sözleşme imzalayabilirseniz ve sözleşmede fesih maddesi yoksa, bence bu mükemmel olur.
“Eğer bunu başaramazlarsa, o zaman Harry Redknapp gibi birine ya da belki Ryan Mason gibi, taraftarları tanıyan, Tim Sherwood ya da Glenn Hoddle gibi, bu son yedi maç için herkesi bir araya getirebilecek birine yönelmeleri gerekecektir.”
Spurs, kulübü iyi tanıyan birine başvurmalı mıydı?
Spurs'taki geçmiş deneyimlerinin kriz dönemlerinde kulübe daha fazla fayda sağlayıp sağlamayacağı sorusu üzerine Friedel şunları ekledi: “Bunu Tudor'u işe almadan önce de söylemiştim. Harry Redknapp'ın göreve gelmesi için mükemmel bir zaman olduğunu düşünüyordum. Gerçekten de öyleydi. Igor Tudor'a karşı bir şeyim yok, sadece kulübü ve Premier Lig'i tanıyan birinin gelmesini savunuyorum.
“Ayrıca, oyunculara baktığımızda, özgüvenleri çok düşük ve Harry'nin adını verdim çünkü onu şahsen tanıyorum, onun altında oynadım ve bu yüzden taraftarlarla ve medyayla nasıl tepki vereceğini ve oyunculara nasıl davranacağını biliyorum.
“Ancak De Zerbi mükemmel bir teknik direktör ve Premier Lig'i çok iyi biliyor, bu da şu anda son derece önemli. Tüm teknik direktörlük tecrübesine dayanarak, şu anda taktik tahtası zamanı değil, oyunculara güven aşılamak zamanı olduğunu bildiğini düşünmek istiyorum.
“Umarım birkaç oyuncu da sakatlıktan döner, bu da sezonun bu aşamasında yeni transferler gibi olur - son iki sezonda sakatlıklar yüzünden büyük bir darbe aldılar. Takımda kilit rollerde oynayan çok iyi oyuncular. Yani De Zerbi'yi getirirseniz, en az iki oyuncu da sakatlıktan dönerse, Premier Lig'de kalacaklarına çok güvenirim.”
Tottenham'ın 2025-26 sezonu fikstürü: Küme düşme mücadelesinde artık dikkat dağınıklığına yer yok
Sezonun bitmesine yedi maç kala bu oldukça iddialı bir söz. Ancak Spurs, şu anda zar zor ayakta kalıyor. Premier Lig'de geçen sezon bitirdikleri sıra olan 17. sıraya gerilediler ve küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyorlar.
Tudor, takımın başında çıktığı beş lig maçından sadece bir puan aldı (Liverpool ile 1-1 berabere kaldı) ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda elenmelerine tanık oldu. Artık Spurs'un uğraşması gereken başka bir dikkat dağıtıcı unsur kalmadı ve pazar günü Sunderland deplasmanında sahalara geri dönecekler.