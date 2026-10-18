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Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Donny Afroni
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Roberto De Zerbi, Dejan Kulusevski'nin sakatlığıyla ilgili Tottenham için büyük müjdeyi doğruladı ancak iki yeni kötü haberi açıkladı

D. Kulusevski
Tottenham Hotspur
R. De Zerbi
Coventry City
Premier Lig

Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Roberto De Zerbi, yaklaşan Premier League maçı öncesinde taraftarları sevindirecek, uzun süredir beklenen bir sağlık durumu açıklaması yaptı. İtalyan teknik adam, hücum hattının kilit isimlerinden birinin uzun ve zorlu bir süre sahalardan uzak kaldıktan sonra nihayet maç kadrosuna dönmeye hazır olduğunu doğruladı.

  • Kulusevski duygusal bir dönüşe hazır

    De Zerbi, Kulusevski’nin pazartesi günü Coventry’ye karşı oynanacak maçta nihayet kadroya döneceğini doğruladı. İsveçli millî oyuncu, diz kapağındaki karmaşık bir sorun nedeniyle yaklaşık 18 aydır resmî maça çıkamayarak zorlu bir dönem geçirdi. Millî arada 11’e 11 yapılan bir antrenman çalışmasını sorunsuz tamamlayan kanat oyuncusu, artık yedekler arasında yer almaya hazır.

    İtalyan teknik direktör, Tottenham Hotspur Stadı’nda böylesine önemli bir oyuncuya yeniden kavuşacak olmanın sevincini gizleyemedi. Maç öncesinde basın mensuplarına konuşan De Zerbi, bu dönüşün tüm kulübe sağlayacağı psikolojik desteği vurguladı. De Zerbi, “Evet, sağlık ekibi onay verdi. Bu, muhtemelen Everton maçından bu yana aldığımız en iyi haber,” dedi. Oyuncunun dönüşünün duygusal yönüne de değinen teknik direktör, “Çok fazla acı çekti. Dün ona söyledim ve yüzünde kocaman bir gülümseme vardı,” diye ekledi.

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    Savio için yeni sakatlık endişeleri

    Kulusevski ile ilgili haberler son derece olumlu olsa da Kuzey Londra ekibi, yaz transferi Savio'nun sakatlığıyla önemli bir darbe aldı. Takıma katıldığından beri zaman zaman parlak performanslar sergileyen Brezilyalı kanat oyuncusu, sezon ortasındaki arada yaşadığı kas sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak. Bu sakatlık, tüm hücum oyuncularının hazır olmasını uman De Zerbi için özellikle can sıkıcı bir zamanda geldi.

    Sakatlık, takım Marbella'daki antrenman kampına hazırlanırken meydana geldi. Teknik ekip bu nedenle önümüzdeki haftalara yönelik taktik planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı. De Zerbi, "Savio yok. Maalesef Savio, salı günü Marbella'ya gitmeden önce bir kas problemi hissetti ve birkaç hafta ondan yararlanamayacağız" dedi.

  • Bergvall ve Porro sahalardan uzak

    Sakatlık sorunları Savio'yla sınırlı değil. Genç yıldız Lucas Bergvall da bir süre sahalardan uzak kalacak. Bergvall'ın, Manchester United ile Old Trafford'da oynanan ve beraberlikle sonuçlanan son maçta bir darbe aldığı anlaşılıyor. Maçın başında yaşadığı soruna rağmen oyuna devam eden orta saha oyuncusunun durumunun kötüleşmemesi için sağlık ekibi dinlenmesi gerektiğine karar verdi.

    Tottenham teknik direktörü, "Lucas Bergvall da yok. Manchester'da, maçın başlarında Dominic Solanke için yarattığı ilk pozisyonda bir sorun yaşadı. Dizinde ağrı hissetti ama kendini iyi hissediyordu. Pazar günü antrenman tesislerine geldi. İki hafta sahalardan uzak kalacak" diye açıkladı.

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    Savunmadaki kadro derinliği endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

    İspanyol bek Pedro Porro’nun yokluğunun sürmesi de kadro seçimini zorlaştırıyor. Arka adalesindeki sakatlıkla mücadele eden savunmacının pazartesi akşamı başlayacak maça yetişebileceği umuluyordu ancak karşılaşma onun için erken geldi. Porro’nun yokluğunda Tottenham, lige yeni yükselen rakibine karşı sağ bekte büyük olasılıkla alternatif isimlere güvenmek zorunda kalacak. Bu durum, kadronun genel derinliğini daha da sınayacak. Üç kilit oyuncunun forma giyemeyecek olması ve bir diğerinin yedek kulübesine henüz dönmüş olması nedeniyle De Zerbi, takımının Premier League’deki ivmesini korumak için ince bir denge kurmak zorunda.

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