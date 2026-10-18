De Zerbi, Kulusevski’nin pazartesi günü Coventry’ye karşı oynanacak maçta nihayet kadroya döneceğini doğruladı. İsveçli millî oyuncu, diz kapağındaki karmaşık bir sorun nedeniyle yaklaşık 18 aydır resmî maça çıkamayarak zorlu bir dönem geçirdi. Millî arada 11’e 11 yapılan bir antrenman çalışmasını sorunsuz tamamlayan kanat oyuncusu, artık yedekler arasında yer almaya hazır.

İtalyan teknik direktör, Tottenham Hotspur Stadı’nda böylesine önemli bir oyuncuya yeniden kavuşacak olmanın sevincini gizleyemedi. Maç öncesinde basın mensuplarına konuşan De Zerbi, bu dönüşün tüm kulübe sağlayacağı psikolojik desteği vurguladı. De Zerbi, “Evet, sağlık ekibi onay verdi. Bu, muhtemelen Everton maçından bu yana aldığımız en iyi haber,” dedi. Oyuncunun dönüşünün duygusal yönüne de değinen teknik direktör, “Çok fazla acı çekti. Dün ona söyledim ve yüzünde kocaman bir gülümseme vardı,” diye ekledi.