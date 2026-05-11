Roberto De Zerbi, Dejan Kulusevski’nin Dünya Kupası şansını değerlendirirken, Tottenham teknik direktörü Richarlison’un sakatlığına yol açan ‘hatayı’ kabul etti
Kulusevski'nin Dünya Kupası hayali tehlike altında
Kulusevski, uzun süredir devam eden diz kapağı sakatlığı nedeniyle Mayıs 2025'ten beri sahalardan uzak kalıyor ve bu yaz Graham Potter'ın İsveç kadrosuna katılabilmek için zamanla yarışıyor. Kanat oyuncusu zorlu bir rehabilitasyon süreci geçirdi ve kısa süre önce küçük çaplı bir takip ameliyatı oldu.
Forvetin geleceği hakkında konuşan De Zerbi, "Durumu çok iyi bilmiyorum. Bana göre, bu sezon hiç maç oynamamışsa Dünya Kupası'nda nasıl oynayabileceğini anlamak zor. Ama [Villa maçından] sonra ona mesaj attım. Sanırım önümüzdeki hafta [Hotspur Way'de rehabilitasyonuna devam etmek için] geri döneceğini söyledi. Ve umarım son maçta bizimle birlikte olabilir, çünkü o harika bir oyuncu.”
İsveçli kanat oyuncusunun meydan okuyan mesajı
Menajerinin temkinli yaklaşımına rağmen Kulusevski, Kuzey Amerika'ya gitme arzusunu son derece yüksek sesle dile getirmeye devam ediyor. İsveç, 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamadı ve eski Juventus yıldızı, ülkesini dünya sahnesinde temsil etmek için can atıyor.
"Bir yıldır oynamadım. Şansımın ne kadar olduğunu biliyorum," demişti Kulusevski daha önce Viaplay'e. "Ama dünyada bunu yapabilecek tek bir kişi varsa, o da benim. Ve oraya sadece katılmak için gitmiyoruz. İsveç en iyilerinden biri olmayı hedefleyecek. Yaşadığım sürece, İsveç sahaya çıktığında kimseden korkmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Brezilya, Fransa, kim olursa olsun. Bu yüzden bu dünyadayım. Halkıma inanç ve sevgi vermek için.”
Richarlison'ın sakatlığıyla ilgili endişeler giderildi
Kulusevski uzun süre sahalardan uzak kalmaya devam ederken, Brezilyalı Richarlison’un Çarşamba günkü antrenmana katılmaması üzerine endişeler ortaya çıktı. Eski Everton oyuncusu, ilk yarıda attığı golle Spurs’un Aston Villa’yı 2-1 mağlup ettiği son maçta kilit bir rol oynamıştı, ancak maçın sonlarında oyundan alınmış ve bu durum yeni bir sakatlık endişesini beraberinde getirmişti.
De Zerbi, sorunun ciddiyetini hemen hafifletmeye çalıştı ve bu durumun belirli bir sakatlıktan ziyade iş yükü yönetiminden kaynaklandığını belirtti. İtalyan teknik adam, "Evet [antrenmana katılmadı] çünkü [Villa maçında] çok sıkı çalıştı" diye açıkladı. "Sanırım benim hatam, maçın bitiminden önce onu oyundan almamış olmamdı. Ancak Richarlison çok iyi oynuyordu, duran toplarda önemli bir rol oynadı ve harika bir maç çıkardı. Sadece yorgunluktan kaynaklanıyor."
Spurs sezonu güçlü bir şekilde bitirmeyi hedefliyor
Tottenham'ın Villa'ya karşı aldığı galibiyet, takımı Premier Lig'in küme düşme bölgesinden çıkardı ve zorlu bir sezonda çok ihtiyaç duyulan bir nefes alma fırsatı sağladı. Kulübün sağlık ekibi, lig sezonunun son haftalarına yaklaşırken kadronun fiziksel durumunu yönetmeye odaklanmış durumda; De Zerbi ise mümkün olduğunca fazla seçenek elde etmeyi umuyor.
Spurs, Pazartesi gecesi Leeds ile karşılaşacak ve ardından Chelsea ve Everton ile oynayacağı maçlarla sezonu tamamlayacak.