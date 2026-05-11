Roberto De Zerbi, Dejan Kulusevski’nin Dünya Kupası şansını değerlendirirken, Tottenham teknik direktörü Richarlison’un sakatlığına yol açan ‘hatayı’ kabul etti

Kulusevski, uzun süredir devam eden diz kapağı sakatlığı nedeniyle Mayıs 2025'ten beri sahalardan uzak kalıyor ve bu yaz Graham Potter'ın İsveç kadrosuna katılabilmek için zamanla yarışıyor. Kanat oyuncusu zorlu bir rehabilitasyon süreci geçirdi ve kısa süre önce küçük çaplı bir takip ameliyatı oldu.

Forvetin geleceği hakkında konuşan De Zerbi, "Durumu çok iyi bilmiyorum. Bana göre, bu sezon hiç maç oynamamışsa Dünya Kupası'nda nasıl oynayabileceğini anlamak zor. Ama [Villa maçından] sonra ona mesaj attım. Sanırım önümüzdeki hafta [Hotspur Way'de rehabilitasyonuna devam etmek için] geri döneceğini söyledi. Ve umarım son maçta bizimle birlikte olabilir, çünkü o harika bir oyuncu.”