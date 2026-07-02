Getty/GOAL
Çeviri:
"Roberto De Zerbi çok önemli bir etken oldu" - Sandro Tonali, Newcastle'dan 100 milyon sterlinlik transferini tamamlamadan önce Manchester City yerine Tottenham'ı tercih etmesinin nedenini açıklıyor
De Zerbi’nin etkisi
Tonali, Newcastle’dan ayrılmak üzere, haberlere göre 100 milyon sterline ulaşabilecek bir transfer ücreti karşılığında anlaşmaya vardı; De Zerbi’nin ikna edici sözleri, nihayetinde teraziyi Spurs’un lehine çevirdi.
Sky Sports'a transferiyle ilgili konuşan Tonali, bu özel anda kariyerinin bir sonraki aşaması için neden Spurs'taki projenin doğru seçim olduğunu açıkça ifade etti. "Roberto De Zerbi çok büyük bir etken oldu," diye açıkladı Tonali. "Onun çalışmalarını uzun süredir takip ediyordum ve futbola bakış açısı benimle derin bir şekilde örtüşüyor. Onunla konuştuğumda, olmak istediğim yerin burası olduğunu anladım."
- AFP
Aileyle ilgili hususlar, hayatı değiştiren kararları şekillendirir
Futbolun ötesinde Tonali, İngiltere’nin kuzeydoğusunda geçirdiği üç yılın ardından, ailevi durumundaki bir değişikliğin kararında merkezi bir rol oynadığını açıkladı. “Bu, ailemle birlikte verdiğimiz bir yaşam tercihiydi; çünkü son üç yıldır Newcastle’da yaşıyorduk ve geçen yıl çocuğumuzun doğmasıyla hayatımız değişti,” diye açıkladı.
"Bu yüzden hayatımızı biraz değiştirmeye karar verdik ve De Zerbi bu konuda büyük bir fark yarattı. Görevini yerine getirdi ve bunu çok iyi yaptı. Bunu sadece bir Brescia'lı ve bir arkadaş olarak değil, aynı zamanda arkasında çok fazla emek olduğunu ve bu işe kendini adadığını gerçekten göstererek başardı."
Newcastle büyük bir kâr elde etmeye hazırlanıyor
ESPN’e göre, Spurs, transferi tamamlamak için 92,5 milyon sterlinlik bir başlangıç bedeli ile 7,5 milyon sterlinlik ulaşılabilir ek ödemeler üzerinde anlaşmaya vardı; bu da toplam paketi yaklaşık 100 milyon sterline çıkarıyor. Newcastle, Tonali’yi ilk olarak 2023 yılında AC Milan’dan 55 milyon sterline transfer etmişti; bu da Magpies’in 26 yaşındaki oyuncu üzerinden yaklaşık 45 milyon sterlin kar elde edeceği anlamına geliyor.
Tonali, yeni kulübünde haftada 275.000 sterlinin üzerinde bir ücret alacak ve sağlık kontrolünden geçmek ve transferin resmi işlemlerini tamamlamak üzere Londra'ya uçması bekleniyor. Tonali şunları ekledi: "Newcastle benim için en iyisini istedi, biz de onlar için en iyi anlaşmayı istedik; bu yüzden bence işler bu şekilde yürüdüğünde durum farklı oluyor. Dolayısıyla hepimiz mutluyuz ve ben yeni mücadeleye hazırım."
- Getty Images Sport
Spurs için hareketli bir transfer dönemi
Tonali için varılan anlaşmanın ve mevcut transfer döneminde Martin Dubravka, Marcos Senesi, Andy Robertson, Jan Paul van Hecke ve Mateus Fernandes’in başarılı bir şekilde kadroya katılmasıyla Tottenham, takıma yeni takviyeler yapmak için transfer piyasasında aktif olmaya devam ediyor.
Spurs, forvet ya da sol kanat olarak oynayabilme yeteneği sayesinde değerli bir çok yönlülük sunan Bournemouth'lu Eli Junior Kroupi'yi kadrosuna katmayı hedefliyor. Ancak, göz önünde bulundurulan tek oyuncu o değil. AC Milan'dan Rafael Leao ve Manchester City'den Savinho da kulübün aday listesinde yer alırken, Spurs, Richarlison ve Dominic Solanke ile rekabet edebilecek bir başka merkez forvet daha kadrosuna katabilir.