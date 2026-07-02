"Roberto De Zerbi çok önemli bir etken oldu" - Sandro Tonali, Newcastle'dan 100 milyon sterlinlik transferini tamamlamadan önce Manchester City yerine Tottenham'ı tercih etmesinin nedenini açıklıyor

Tonali, Newcastle’dan ayrılmak üzere, haberlere göre 100 milyon sterline ulaşabilecek bir transfer ücreti karşılığında anlaşmaya vardı; De Zerbi’nin ikna edici sözleri, nihayetinde teraziyi Spurs’un lehine çevirdi.

Sky Sports'a transferiyle ilgili konuşan Tonali, bu özel anda kariyerinin bir sonraki aşaması için neden Spurs'taki projenin doğru seçim olduğunu açıkça ifade etti. "Roberto De Zerbi çok büyük bir etken oldu," diye açıkladı Tonali. "Onun çalışmalarını uzun süredir takip ediyordum ve futbola bakış açısı benimle derin bir şekilde örtüşüyor. Onunla konuştuğumda, olmak istediğim yerin burası olduğunu anladım."







