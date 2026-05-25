Roberto De Zerbi, "çok fazla acı çekilen" bir sezonun ardından kaç Tottenham oyuncusunun "takımda kalacak kadar iyi" olduğunu acımasızca ortaya koydu
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda kıl payı kurtuluş
Tottenham, son haftada Everton'ı 1-0 mağlup ederek 18. sıradaki West Ham'ın iki puan önünde bitirmeyi başardı ve Championship'e düşmenin utancından kıl payı kurtuldu. İlk yarı bitmeden hemen önce Joao Palhinha'nın attığı gol, hayati öneme sahip üç puanı garantilemek ve Spurs'un Premier Lig'deki varlığını sürdürmesini sağlamak için yeterli oldu; bu durum ev sahibi taraftarları büyük bir rahatlamaya boğdu.
De Zerbi, uzun süreli kutlamalar havasında değil. Bunun yerine, eski Brighton teknik direktörü dikkatini acımasız bir yeniden yapılanma projesine çevirdi ve kulübün bir başka sefil sezon yaşamak istemiyorsa mevcut kadronun büyük çoğunluğunun amaca uygun olmadığını ima etti.
De Zerbi'nin acımasız kadro değerlendirmesi
Everton galibiyetinin hemen ardından konuşan De Zerbi, kadrosundaki kalite eksikliği konusunda son derece dürüst davrandı. Mevcut kadronun Tottenham gibi bir kulüpten beklenen standartların çok uzağında olduğunu açıkça belirtti ve bu yaz soyunma odasındaki oyuncuların yarısından fazlasının takımdan ayrılabileceğine işaret etti.
De Zerbi gazetecilere, "Bu geceden itibaren organize olmaya ve yeni bir takım kurmaya başlamalıyız" dedi. "Bence artık çok fazla oyuncuyu değiştirmeliyiz. Kalacak kadar iyi 10, 11, 12 oyuncumuz var. Yeterince iyi. Oyuncu olarak. Özellikle insan olarak. Sonra da kadroyu birinci sınıf oyuncularla tamamlamalıyız."
"Böyle acı çekemeyiz"
İtalyan teknik adam, kulübün bir daha asla benzer bir çıkmaza düşmemesini sağlamaya kararlı. Sezonun ikinci yarısını ligin alt sıralarında çaresiz bir mücadele vererek geçiren De Zerbi, yönetim kurulundan ve transfer departmanından takımı yeniden rekabetçi bir güce dönüştürebilecek "birinci sınıf" transferler yapmalarını istiyor.
"Birinci sınıf oyuncular çünkü çok acı çektik," diye devam etti teknik direktör. "Ben çok acı çektim ama bence taraftarlar, kulüp, yönetim kurulu ve oyuncular da çok acı çekti. Biz Tottenham'ız ve ligde kalmak için son maçın son saniyesine kadar böyle acı çekemeyiz. Ve ben daha güçlü olacağım. Daha güçlü olacağım."
Yenileme çalışmalarına yönelik işbirliğine dayalı bir yaklaşım
De Zerbi, değişim sürecine öncülük etse de, futbol kulübünü tek başına baştan aşağı yenileyemeyeceğini kabul etti. Önümüzdeki transfer döneminin başarılı geçmesi ve sezon öncesi hazırlıklar başlamadan önce "rüya" kadronun oluşturulabilmesi için kendisiyle Spurs yönetimi arasında uyum sağlanması gerektiğini vurguladı.
De Zerbi, "Futbol bir takım sporudur; sportif direktör, scoutlar, CEO... Bu yüzden tek başıma karar vermek istemiyorum. Ancak şu anki hedefim, ligde kalmak," dedi. "Hedefim, hayalimdeki kadroyla sezon öncesi hazırlıklarına başlamak."