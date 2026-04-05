Roberto De Zerbi, Championship'te Tottenham'ın teknik direktörü olur mu? Premier Lig'de küme düşme mücadelesinin ortasında yeni Spurs teknik direktöründen cesur bir açıklama
Premier Lig'in ötesinde bir bağlılık
Tottenham'ın resmi internet sitesine verdiği ilk röportajda De Zerbi, kulüpteki uzun vadeli geleceği konusunda kararlı bir mesaj verdi. Spurs, sezonun son yedi maçında umutsuz bir küme düşme mücadelesine hazırlanırken, teknik direktör en kötü senaryoya değindi. En zorlu koşullarda göreve gelmesine rağmen, projeye olan mutlak sadakatini vurgulayarak, çıkış maddesini kullanabileceğine dair spekülasyonları etkili bir şekilde sonlandırdı. Küme düşme ihtimaline ilişkin durumu netleştiren De Zerbi, “Beş yıllık sözleşme imzaladım çünkü bu benim için büyük bir meydan okuma ve ne olursa olsun gelecek sezon Tottenham'ın teknik direktörü olacağım” dedi.
Puan uğruna taktiksel kimlik feda edildi
Brighton & Hove Albion’da devrim yaratan karmaşık oyun tarzıyla tanınan yeni teknik direktör, estetik yaklaşımının küme düşme mücadelesinin acımasız gerçekliği karşısında ikinci plana atılması gerektiğini vurguluyor. 12 Nisan’da Sunderland’a yapılacak kritik deplasman yaklaşırken, odak noktası tamamen sonuçlara kaydı. Şu anda ligde kalmanın, oyun kurmanın güzelliğinden daha önemli olduğunu kabul etti. "Futbol felsefemden bahsetmek için doğru bir zaman değil," diye açıkladı. "Sezonun sonunda buradayım çünkü maçları kazanmamız gerekiyor. Futbolda oyun stili ve taktiksel düzen önemlidir. Bir zihniyet var ve oyuncuların gösterebileceğimiz en iyi zihniyete ulaşmalarına yardımcı olmak istiyorum."
Arka sahadan başlayarak yetenekleri en iyi şekilde değerlendirmek
Mevcut zor duruma ilişkin pragmatik yaklaşımına rağmen İtalyan teknik adam, takımının geçiş aşamalarında nasıl işleyiş göstermesini beklediğine dair ipuçları verdi. Sahanın her iki ucunda da tam bir adanmışlık talep eden teknik adam, takımın kolektif çalışma temposu konusundaki beklentilerini şöyle açıkladı: “Topu tutmayı, top hakimiyetini ve gol fırsatlarını seviyorum, ancak aynı zamanda top bizde olmadığında 11 savunmacı olmasını da seviyorum. Çünkü günümüz futbolunda 11 oyuncu ve kaleciyle birlikte hücum etmeliyiz ve top bizde olmadığında 11 oyuncuyla savunma yapmalıyız.”
Takımın doğuştan gelen yeteneklerine güvenerek şunları kaydetti: “Şu anda, daha fazla prensip üzerinde çalışmak için vaktimiz yok, ancak sahada ne yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. Top varken de yokken de iyi bir organizasyona sahip olmalıyız. Oyuncuların niteliklerini göz önünde bulundurmalıyız. Şanslıyız - ben şanslıyım - çünkü büyük yeteneklere sahip büyük oyuncularım var ve benim işim, oyuncuların niteliklerini ortaya koymalarına yardımcı olmak.”
Tottenham için bundan sonra ne olacak?
Tottenham'ın durumu oldukça vahim. Kulüp, 30 puanla Premier Lig tablosunda 17. sırada yer alıyor ve küme düşme bölgesindeki West Ham United'ın sadece bir puan üzerinde, oldukça riskli bir konumda bulunuyor. De Zerbi'nin görevi, 12 Nisan'da Sunderland deplasmanıyla başlayacak ve ardından eski takımı Brighton ile evinde oynanacak maçla devam edecek. Sezonun son haftalarında, 25 Nisan'da ligin son sırasındaki Wolverhampton Wanderers ve 11 Mayıs'ta 15. sıradaki Leeds United ile kesinlikle kazanılması gereken maçlar var. Ancak Spurs, 24 Mayıs'ta Everton'ı evinde ağırlayarak sezonu tamamlamadan önce, formda olan Aston Villa ve Chelsea ile zorlu deplasman maçlarını da atlatmak zorunda. Birinci Lig'de kalma şansı ipin ucunda olan takım için her bir puan hayati önem taşıyor.