Roberto De Zerbi, Championship'te Tottenham'ın teknik direktörü olur mu? Premier Lig'de küme düşme mücadelesinin ortasında yeni Spurs teknik direktöründen cesur bir açıklama

Mevcut zor duruma ilişkin pragmatik yaklaşımına rağmen İtalyan teknik adam, takımının geçiş aşamalarında nasıl işleyiş göstermesini beklediğine dair ipuçları verdi. Sahanın her iki ucunda da tam bir adanmışlık talep eden teknik adam, takımın kolektif çalışma temposu konusundaki beklentilerini şöyle açıkladı: “Topu tutmayı, top hakimiyetini ve gol fırsatlarını seviyorum, ancak aynı zamanda top bizde olmadığında 11 savunmacı olmasını da seviyorum. Çünkü günümüz futbolunda 11 oyuncu ve kaleciyle birlikte hücum etmeliyiz ve top bizde olmadığında 11 oyuncuyla savunma yapmalıyız.”

Takımın doğuştan gelen yeteneklerine güvenerek şunları kaydetti: “Şu anda, daha fazla prensip üzerinde çalışmak için vaktimiz yok, ancak sahada ne yapmamız gerektiğini bilmeliyiz. Top varken de yokken de iyi bir organizasyona sahip olmalıyız. Oyuncuların niteliklerini göz önünde bulundurmalıyız. Şanslıyız - ben şanslıyım - çünkü büyük yeteneklere sahip büyük oyuncularım var ve benim işim, oyuncuların niteliklerini ortaya koymalarına yardımcı olmak.”