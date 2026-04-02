Getty/GOAL
Çeviri:
Roberto De Zerbi, 'büyük bir görevi' üstlendikten sonra Tottenham taraftarlarına küme düşmeme sözü verdi
Olası bir düşüşe rağmen uzun vadeli bir taahhüt
De Zerbi, kariyerindeki "en önemli meydan okuma" olarak nitelendirdiği beş yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra, Tottenham'ın Championship'e düşmesi durumunda da kulüpte kalacağını doğruladı. Eski Brighton ve Marsilya teknik direktörü, kontrolünden tamamen çıkmış bir sezonu kurtarmak üzere göreve getirildi; Spurs, kalan yedi maçla küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor.
İtalyan teknik adam, taraftarlara yaptığı ilk önemli konuşmasında bağlılığını vurguladı. De Zerbi, kulübün medya kanallarına şunları söyledi: "5 yıllık sözleşme imzaladım çünkü bu benim için büyük bir meydan okuma ve ne olursa olsun gelecek sezon Tottenham'ın teknik direktörü olacağım."
- AFP
Mevcut kadroya olan güven
Ligde zorlu bir konumda olmalarına rağmen, De Zerbi mevcut kadronun dünya çapında yeteneklere sahip olduğu konusunda ısrarcı. 46 yaşındaki teknik direktör, öncelikli görevinin taktiksel olduğu kadar psikolojik bir boyut da taşıdığını belirtti.
“Oyunculara inanıyorum. Kim olduğumuzu ve oyuncuların kim olduğunu hatırlamamız gerektiğini düşünüyorum çünkü çok büyük oyuncularımız var. Onlara ve yeteneklerine güvenerek çalışmalıyız. Her zamanki gibi oynamaları gerektiğini göstermeliler,” diye açıkladı De Zerbi. “Özellikle son dönemde birçok maç izledim. Oyuncuları çok iyi tanıyorum. Futbolu seviyorum, bu yüzden haftada birçok maç izliyorum. Her şeyi biliyorum, Tottenham için zor bir dönem olduğunu biliyorum. Ama bunun zor bir dönem olduğunu çok iyi biliyorum. Tottenham'daki herkes için zor bir dönem. Bence bu dönemden çıkmak için gerekli niteliklere sahibiz.”
Taktik felsefesini ele almak
Yüksek riskli, yüksek getirili top hakimiyeti oyun tarzıyla tanınan De Zerbi’ye, küme düşme tehlikesi göz önüne alındığında kendi kimliğini hemen ortaya koyup koymayacağı soruldu.
O da şöyle cevap verdi: “Bence şu anda futbol felsefemden bahsetmek için doğru zaman değil. Sezonun sonuna geldik ve maçları kazanmamız gerekiyor. Futbolda oyun stili ve taktiksel düzen önemlidir... Ama bu bir zihniyet meselesi ve ben oyuncuların sergileyebileceğimiz en iyi zihniyete ulaşmalarına yardımcı olmak istiyorum.”
- Getty/GOAL
Son yedi maç için bir savaş çığlığı
Sunderland'a yapılacak kritik deplasman yaklaşırken De Zerbi, saha ile tribünler arasında birlik çağrısında bulundu. Kulübü çevreleyen baskının farkında olsa da, sezonun son ayını atlatmanın tek yolunun ortak bir çaba olduğunu vurguluyor.
"Son yedi maçta, özellikle de şu anda taraftarların rolü çok önemli," dedi. "Birlik olmalıyız, taraftarlar oyunculara yakın durmalı ve oyuncular da taraftarlara memnuniyet ve sahada görmek istediklerini sunmak için doğru zihniyete ve tavra sahip olmalı. Çünkü sezonun bu bölümünden sonra, gelecekte harika bir takım olabileceğimizi düşünüyorum."