Roberto De Zerbi, 'büyük bir görevi' üstlendikten sonra Tottenham taraftarlarına küme düşmeme sözü verdi

De Zerbi, kariyerindeki "en önemli meydan okuma" olarak nitelendirdiği beş yıllık sözleşmeyi imzaladıktan sonra, Tottenham'ın Championship'e düşmesi durumunda da kulüpte kalacağını doğruladı. Eski Brighton ve Marsilya teknik direktörü, kontrolünden tamamen çıkmış bir sezonu kurtarmak üzere göreve getirildi; Spurs, kalan yedi maçla küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor.

İtalyan teknik adam, taraftarlara yaptığı ilk önemli konuşmasında bağlılığını vurguladı. De Zerbi, kulübün medya kanallarına şunları söyledi: "5 yıllık sözleşme imzaladım çünkü bu benim için büyük bir meydan okuma ve ne olursa olsun gelecek sezon Tottenham'ın teknik direktörü olacağım."