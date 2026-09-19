De Zerbi, yaklaşan milli arayı durumu değerlendirmek ve savunmadaki bu ciddi zaafları acilen ele almak için kullanacak. Teknik direktör, hayal kırıklığı yaşayan Tottenham Hotspur taraftarlarının yeniden desteğini kazanmak ve takımını 18. sıradan yukarı taşımak için giderek artan bir baskıyla karşı karşıya. Tottenham Hotspur, bir sonraki maçında 10 Ekim'de Manchester United ile karşılaşmak üzere Old Trafford'a gidecek, Aston Villa ise bu kritik ivmenin üzerine koymaya çalışacak.