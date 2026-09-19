AFP
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Roberto De Zerbi, Aston Villa'ya karşı alınan kötü yenilginin ardından Tottenham Hotspur taraftarlar tarafından yuhalanarak uğurlanınca büyük hayal kırıklığını paylaştı
Kuzey Londra'da zehirli bir atmosfer
Tottenham Hotspur taraftarları, Aston Villa'ya 3-2 mağlup olunmasının ardından takımlarını sahadan yüksek sesli yuhalamalarla uğurlarken stadı zehirli bir atmosfer sardı. Tribünlerden gelen öfkeli tepki, kulüp adına karanlık bir dönüm noktasına işaret etti; zira takım artık modern iç saha stadındaki 141 Premier League maçının 50'sini kaybetmiş durumda. Savunmada sergilenen kırılganlıklar, taraftarın sabrını son sınırına kadar zorladı. Tottenham, beş maçın ardından ligde hâlâ galibiyet alamadı ve bu kaotik karşılaşmada sezonun ilk iki golünü ancak son dakikalarda bulabildi.
- AFP
De Zerbi yenilgiye tepki gösterdi
Son düdüğün hemen ardından basının karşısına geçen De Zerbi, ev sahibi taraftarların böylesine sert tepki göstermesine yol açan savunma çöküşü karşısındaki öfkesini gizleyemedi. Teknik direktör, özellikle Unai Emery'nin ekibinin maçı tamamen kontrol altına almasına izin veren savunmadaki kaotik yapıyı vurguladı. De Zerbi, "Bugün performans nedeniyle çok hayal kırıklığına uğradım, çok üzgünüm ve çok sinirliyim. Bu maçı kesinlikle bu şekilde kaybedemeyiz. O ikinci golü yiyemeyiz. Dengemizi kaybedemeyiz. İkinci golü yeme şeklimiz inanılmazdı" dedi.
Savunmadaki hatalar taraftarın öfkesini tetikliyor
Cumartesi öğleden sonra tribünlerdeki öfke, Aston Villa'nın savunmadaki şok edici hataları acımasızca değerlendirmesiyle birlikte giderek büyüdü. Johan Manzambi, Micky van de Ven tedavi gördüğü için saha kenarındayken ilk yarının uzatma dakikalarında skoru açtı. Hayal kırıklığı, Nicolas Jackson'ın Van de Ven'i rahat geçerek durumu 2-0'a getirmesiyle zirveye çıktı; ardından Emiliano Buendia uzak mesafeden attığı müthiş golle üçüncü sayıyı ekledi. Yedekten gelen Conor Gallagher ile Jan Paul van Hecke'nin geç dakikalardaki golleri farkı azaltsa da, bunlar sadece kısa süreli bir teselli oldu ve son düdükle birlikte yükselen yüksek sesli yuhalamaları engelleyemedi.
- Getty Images Sport
De Zerbi için sırada ne var?
De Zerbi, yaklaşan milli arayı durumu değerlendirmek ve savunmadaki bu ciddi zaafları acilen ele almak için kullanacak. Teknik direktör, hayal kırıklığı yaşayan Tottenham Hotspur taraftarlarının yeniden desteğini kazanmak ve takımını 18. sıradan yukarı taşımak için giderek artan bir baskıyla karşı karşıya. Tottenham Hotspur, bir sonraki maçında 10 Ekim'de Manchester United ile karşılaşmak üzere Old Trafford'a gidecek, Aston Villa ise bu kritik ivmenin üzerine koymaya çalışacak.
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