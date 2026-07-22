Roberto De Zerbi, 237 milyon sterlinlik büyük harcamanın ardından Tottenham’ın transfer piyasasında “işinin bitmediğini” vurguladı

Tottenham, Mart ayında Igor Tudor’un ayrılmasının ardından takımın başına geçen De Zerbi yönetiminde köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Sezonu 17. sırada tamamlayarak son gün küme düşmekten kıl payı kurtulan çalkantılı bir sezonun ardından kulüp, yeni teknik direktörüne yaz transfer döneminde 237 milyon sterlinlik muazzam bir yatırımla destek verdi.

SpursPlay'e konuşan De Zerbi, şu ana kadar kaydedilen ilerlemeden son derece memnun olduğunu ifade ederken, transfer çalışmalarının henüz bitmeyeceğini de açıkça belirtti. De Zerbi, “Çok iyi çalışıyoruz, bu yüzden kendimi çok iyi hissediyorum. Bence çok önemli yeni oyuncularla birlikte çok iyi bir takım kuruyoruz ve kulüp tarihinin yeni bir sayfasını açıyoruz,” dedi.

"Nisan ayında göreve başlamadan önce (kulübü anlamak için) çok zaman harcadım ve kulüp sahibinin fikirlerini çok iyi biliyordum; plan, Everton maçı öncesinde belliydi. Artık (projenin) içindeyiz ve çok güçlü bir takım kurma fikri bizi heyecanlandırıyor. Transfer piyasası, hem gelen hem de giden oyuncular açısından henüz tamamlanmadı, bu işi bitirmemiz gerekiyor; ancak şu anda çok mutluyum, çok gururluyum ve çok olumluyum."







