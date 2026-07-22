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Roberto De Zerbi, 237 milyon sterlinlik büyük harcamanın ardından Tottenham’ın transfer piyasasında “işinin bitmediğini” vurguladı
Kuzey Londra’da kapsamlı bir yenileme çalışması
Tottenham, Mart ayında Igor Tudor’un ayrılmasının ardından takımın başına geçen De Zerbi yönetiminde köklü bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Sezonu 17. sırada tamamlayarak son gün küme düşmekten kıl payı kurtulan çalkantılı bir sezonun ardından kulüp, yeni teknik direktörüne yaz transfer döneminde 237 milyon sterlinlik muazzam bir yatırımla destek verdi.
SpursPlay'e konuşan De Zerbi, şu ana kadar kaydedilen ilerlemeden son derece memnun olduğunu ifade ederken, transfer çalışmalarının henüz bitmeyeceğini de açıkça belirtti. De Zerbi, “Çok iyi çalışıyoruz, bu yüzden kendimi çok iyi hissediyorum. Bence çok önemli yeni oyuncularla birlikte çok iyi bir takım kuruyoruz ve kulüp tarihinin yeni bir sayfasını açıyoruz,” dedi.
"Nisan ayında göreve başlamadan önce (kulübü anlamak için) çok zaman harcadım ve kulüp sahibinin fikirlerini çok iyi biliyordum; plan, Everton maçı öncesinde belliydi. Artık (projenin) içindeyiz ve çok güçlü bir takım kurma fikri bizi heyecanlandırıyor. Transfer piyasası, hem gelen hem de giden oyuncular açısından henüz tamamlanmadı, bu işi bitirmemiz gerekiyor; ancak şu anda çok mutluyum, çok gururluyum ve çok olumluyum."
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Tonali, büyük isimlerin transfer listesinin başında yer alıyor
Bu yazın transfer faaliyetlerinin en önemli gelişmesi, şüphesiz Newcastle United’dan Sandro Tonali’nin takıma katılmasıdır. Kulüp rekoru niteliğindeki bu transferin bedeli, nihayetinde 100 milyon sterline ulaşabilir ve bu, kulübün ciddi niyetini ortaya koyan önemli bir adımdır. Tonali’ye, West Ham’dan 85 milyon sterlinlik bir transferle gelen Mateus Fernandes ve eski Brighton teknik direktörü De Zerbi’nin peşinden 52 milyon sterlinlik bir anlaşma ile Londra’ya gelen Hollandalı savunma oyuncusu Jan Paul van Hecke eşlik ediyor. Bu yüksek profilli transferler, kaleci Martin Dubravka, deneyimli bek Andy Robertson ve stoper Marcos Senesi gibi akıllıca yapılan serbest oyuncu transferleriyle desteklendi.
Dikkatler yeni transferlere odaklanmış olsa da, De Zerbi aynı zamanda takımdan ayrılan oyuncularla ilgili bir geçiş dönemini de yönetiyor. Büyük umut vaat eden genç oyuncular Will Lankshear ve Luka Vuskovic, sırasıyla Middlesbrough ve Brighton’a toplam 70 milyon sterlinlik bir bedel karşılığında transfer oldular.
Yeni bir kimlik ve ruh oluşturmak
De Zerbi için bu büyük yatırım, sadece yetenekli oyuncuları bir araya getirmekten öte; kadro içinde belirli bir kültür ve zihniyet oluşturmakla ilgilidir. Takımın karakterini yeniden şekillendirerek, bir daha asla küme düşme mücadelesine girmemelerini sağlamaya odaklanmıştır. İtalyan teknik adam, oyuncularından tam bir adanmışlık talep ediyor ve bir Tottenham oyuncusu olmanın, antrenman sahasının ötesine uzanan tam zamanlı bir zihniyet olduğunu vurguluyor.
De Zerbi, “Bir ruh oluşturmak, elbette niteliklere sahip ama aynı zamanda ruhu, tutkuyu ve sahip olduğumuz tüm değerleri barındıran yeni bir takım kurmak” dedi. “Günümüzde futbol sadece sahada ya da topun etrafında oynanan bir şey değil; daha önce, özel hayatta başlıyor. Günün kaç saatinde işini yaptığını düşündüğünle ilgili ve oyuncuların Tottenham’da kalmaktan mutlu ve gururlu olmaları gerekiyor.”
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Önümüzdeki sezon için hedefler
Tottenham, Enfield antrenman sahasında MK Dons ile oynayacağı ilk sezon öncesi hazırlık maçına hazırlanırken, De Zerbi’ye sağlanan mali destek göz önüne alındığında teknik direktörden beklentiler oldukça yüksek. Teknik direktör, Premier Lig’in zorluğu konusunda hiçbir yanılgıya kapılmıyor ancak kendi yöntemlerinin sonuç vereceğinden emin.
De Zerbi, “Bence Tottenham, Premier Lig’in zirvesi için mücadele etmeyi hak ediyor. Premier Lig’in çok zorlu olduğunu çok iyi biliyorum, ancak oyuncuların içinde iyi bir motivasyon varsa, sahada ve saha dışında iyi bir organizasyon varsa, bence iyi çalışırsınız ve sonunda hedefinize ulaşırsınız,” diyerek sözlerini tamamladı.
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