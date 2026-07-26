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Roberto De Zerbi, 200 milyon sterlinlik transfer harcamalarının ardından Tottenham’da daha fazla transfer yapılacağını vaat ediyor
Spurs, yaz transfer döneminde daha fazla oyuncu transfer etmeyi planlıyor
Tottenham, geçen sezonki küme düşme mücadelesinin tekrarlanmasını önlemek amacıyla bu yaz şimdiden 200 milyon sterlinin üzerinde yatırım yaptı ve Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes ve Sandro Tonali gibi oyuncuları kadrosuna kattı.
Ancak De Zerbi, Auckland FC'ye karşı 2-0 kazandıkları sezon öncesi hazırlık maçı sonrasında, Tottenham'ın transfer piyasasındaki çalışmalarının henüz bitmediğini açıkladı.
Teknik direktör, hücum hattına daha fazla takviye yapılması gerektiğini vurguladı ve önümüzdeki haftalarda kadroyu güçlendirmeye devam etme hedefini açıkladı. De Zerbi, “Transfer dönemini tamamlamamız gerekiyor, çünkü transfer dönemimiz henüz bitmedi” dedi.
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Sağlam bir temel oluşturmak
De Zerbi, mevcut transfer dönemi sona erdiğinde Tottenham’ın daha da iyi bir konumda olacağını öngörüyor. Kulübün genel vizyonu konusunda kulüp yönetimi ile süren görüşmelere dikkat çekti.
De Zerbi, “Bu transfer döneminin sonunda daha mutlu olabileceğimizi düşünüyorum, çünkü kulüp sahibi ve yönetim kurulu ile uzun uzun konuştum. Onlar bu sezon için kesinlikle çok güçlü bir takım kurmak istiyorlar, ancak aynı zamanda kulübün gelecekte yeniden büyük bir kulüp haline gelmesi için de bir temel oluşturmak istiyorlar,” diye açıkladı.
Teknik direktör ayrıca, Tottenham’ın fiziksel kondisyonunu geliştirmesi ve 2026-27 sezonu öncesinde yeni transferlerin kendi oyun stiline hızla uyum sağlamasını sağlaması gerektiğini de belirtti.
Akademideki yeteneklerin değerlendirilmesi
Yeni transferlerin ötesinde, Tottenham kendi altyapısından yetişen genç oyuncuları da yakından değerlendiriyor. Mikey Moore geçen sezonu Rangers’ta kiralık olarak geçirdi ve sezon öncesi hazırlık maçlarında etkileyici bir performans sergiledi; ancak De Zerbi, 18 yaşındaki oyuncunun yine kiralık olarak başka bir takıma gitmesi konusunda henüz kararını vermiş değil. “Bekleyip göreceğiz,” dedi.
“Transfer döneminin son aşamasını analiz etmeliyiz, çünkü kanat oyuncuları kadroya katmaya çalışıyoruz. Ardından, herkes için en iyi çözümü bulmak amacıyla hem kendisiyle, hem menajeriyle hem de kulübüyle görüşeceğiz.”
Ayrıca, Luca Williams-Barnett ve Malachi Hardy de dikkatleri üzerine çekti. De Zerbi şunları ekledi: “Luca büyük bir yetenek, çok genç, büyük bir yetenek. Malachi ise kulübün geleceği için bir başka iyi oyuncu.”
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Spurs için bundan sonra ne olacak?
Tottenham, De Zerbi’nin yeni transferleri takıma entegre etmeye ve kadrosunu son halini vermeye çalışırken sezon öncesi hazırlıklarına devam edecek. Kulübün, transfer döneminin kapanış tarihine kadar ek hücum oyuncuları için girişimde bulunması ve aynı zamanda Moore ve Williams-Barnett gibi genç yeteneklerin yakın geleceğini dikkatli bir şekilde yönetmesi bekleniyor.
Yeni sezon yaklaşırken Tottenham, ulusal finansal düzenlemeleri başarıyla yerine getirebilmek için A takım transferleri ile altyapı geliştirme çalışmaları arasında bir denge kurmak zorunda.
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