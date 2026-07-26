Roberto De Zerbi, 200 milyon sterlinlik transfer harcamalarının ardından Tottenham’da daha fazla transfer yapılacağını vaat ediyor

Tottenham, geçen sezonki küme düşme mücadelesinin tekrarlanmasını önlemek amacıyla bu yaz şimdiden 200 milyon sterlinin üzerinde yatırım yaptı ve Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes ve Sandro Tonali gibi oyuncuları kadrosuna kattı.

Ancak De Zerbi, Auckland FC'ye karşı 2-0 kazandıkları sezon öncesi hazırlık maçı sonrasında, Tottenham'ın transfer piyasasındaki çalışmalarının henüz bitmediğini açıkladı.

Teknik direktör, hücum hattına daha fazla takviye yapılması gerektiğini vurguladı ve önümüzdeki haftalarda kadroyu güçlendirmeye devam etme hedefini açıkladı. De Zerbi, “Transfer dönemini tamamlamamız gerekiyor, çünkü transfer dönemimiz henüz bitmedi” dedi.