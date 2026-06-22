AFP
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Roberto Carlos, Neymar’ın sahalara dönmesiyle Brezilya’nın “çok daha iyi hale geleceğini” vurguluyor ve takımın Dünya Kupası finaline kadar ilerleyeceğini öngörüyor
Neymar’ın dönüşü şampiyonluk hedeflerini güçlendiriyor
2002 Dünya Kupası şampiyonu, Brezilya’nın lider oyuncusu sahalara döndüğünde takımın seviyesinin önemli ölçüde yükseleceğinden emin. Grup aşamasına Fas ile berabere kalıp Haiti'yi yenerek vasat bir başlangıç yapsa da, eski Real Madrid savunma oyuncusu, beş kez şampiyon olan Brezilya'nın turnuvanın en önemli aşamasına yükselmesinin mümkün olduğunu vurguluyor. Takım henüz tam performansına ulaşmamış olsa da, 34 yaşındaki Neymar'ın varlığı, yapbozun eksik parçası olarak görülüyor.
“Henüz en iyi futbolumuzu sergileyemedik, ancak dünya şampiyonalarında her zaman söylediğimiz gibi, adım adım gelişiyoruz. Neymar’ın dönüşüyle birlikte nasıl oynayacağını bilmiyoruz, ancak Brezilya’nın Neymar’la birlikte çok daha iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum,” dedi Roberto Carlos, “Casa del Kun” programında Kun Agüero’ya.
“Vinicius formunun zirvesinde. Teknik direktör şu anda Matheus Cunha ve Endrick’i yakından takip ediyor... Marquinhos ve Gabriel ile savunma sağlam. Kısacası, adım adım mümkün olduğunca uzağa gidebilecek en iyi Brezilya takımını oluşturuyoruz.”
Roberto Carlos sözlerine şöyle devam etti: “Bu takımla, gelişmeye devam edersek finale ulaşabiliriz. Ya da en azından, aradan geçen onca yılın ardından tekrar bir final oynayabiliriz; bu da ülkemiz için önemli olacaktır.”
- AFP
Arjantin ile aradaki farkı kapatmak
Carlos, iyimserliğine rağmen Brezilya’nın en büyük rakiplerine kıyasla şu anki konumuna dair gerçekçi bir bakış açısına sahipti. Lionel Scaloni’nin yönetimindeki, son şampiyon Arjantin’in taktiksel istikrarı ve Lionel Messi’nin bitmeyen dehası sayesinde şu anda üstünlük sağladığını kabul etti. Efsanevi bek, Selecao’nun Güney Amerika futbolunda zirveyi geri kazanmak istiyorsa standartlarını yükseltmesi gerektiğini itiraf etti.
“Bir an için geçmişi unutalım. Şimdiki duruma odaklanacak olursak, şu anki dünya şampiyonu sizsiniz. Brezilya’nın, şu anki dünya şampiyonu Arjantin’i yenebilmesi için kendini geliştirmesi gerekiyor,” diye açıkladı Carlos. “Bence Arjantin önde, öncelikle uzun süredir takımın başında olan bir teknik direktörleri olduğu için. Ayrıca, futbol dünyası ve bizim futbol çağımız için bir referans noktası olan Messi de var.”
Ancelotti ve savunma temeli
Carlo Ancelotti yönetimindeki geçiş süreci Brezilya’da en çok konuşulan konulardan biri oldu ve Carlos, kendisinin ve diğer birkaç efsanevi ismin İtalyan teknik adamın projesini desteklemek için yakından ilgilendiğini açıkladı. Tecrübeli savunma oyuncusu, Marquinhos ve Gabriel’in oluşturduğu sağlam savunma ikilisini takımın güçlü yanlarından biri olarak öne çıkarırken, Neymar’ın çok önemli bir oyuncu olduğunu ve onun geri dönüşünün Endrick ve Vinicius Junior gibi genç yeteneklerin yükselişiyle aynı zamana denk geldiğini belirtti.
Carlos, “CBF, Ancelotti gibi bir geçmişe sahip bir teknik direktörün deneyimini test etmek amacıyla, oynadığı her ülkede şampiyonluklar kazanmış bir teknik direktörü göreve getirmeye karar verdi,” dedi. “Ancak onun arkasında Cafu, ben, Ronaldo, Kaká, Bebeto ve Ricardo Rocha var; hepimiz onu destekliyor ve önemli bir şampiyonluk kazanmak için genç oyunculardan oluşan bu grubu yönetmesine yardımcı oluyoruz.”
- AFP
Yurttaki eleştirmenleri susturmak
Neymar’ın sahalara dönüş süreci, özellikle Brezilya’daki üst düzey isimlerden gelen yorumlar nedeniyle, bazı engellerden yoksun geçmedi. Santos’un yıldız oyuncusunun baldır sakatlığı nedeniyle sezonun ilk maçlarında forma giyememesi, Brezilya cumhurbaşkanının bile şakacı bir eleştiriye yol açtı; cumhurbaşkanı, Neymar’ı şakayla karışık bir şekilde “dünyanın ilk evden çağrılan milli oyuncusu” olarak nitelendirdi. Bununla birlikte, takım içindeki hava, forvet oyuncusuna karşı son derece koruyucu olmaya devam ediyor.
Ancelotti, forvetin İskoçya ile oynanacak son grup maçı için sahalara döneceğini doğruladı. Vinicius Junior’un şu anda formunun zirvesinde olması ve savunmanın “sağlam” kalması nedeniyle Carlos, takımın artık eleme turlarının baskısıyla başa çıkabilecek donanıma sahip olduğuna inanıyor. Odak noktası istikrarlı bir ilerleme kaydetmek olmaya devam ederken, nihai hedef ise Brezilya’nın 24 yıllık Dünya Kupası şampiyonluğu hasretine son vermek.