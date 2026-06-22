2002 Dünya Kupası şampiyonu, Brezilya’nın lider oyuncusu sahalara döndüğünde takımın seviyesinin önemli ölçüde yükseleceğinden emin. Grup aşamasına Fas ile berabere kalıp Haiti'yi yenerek vasat bir başlangıç yapsa da, eski Real Madrid savunma oyuncusu, beş kez şampiyon olan Brezilya'nın turnuvanın en önemli aşamasına yükselmesinin mümkün olduğunu vurguluyor. Takım henüz tam performansına ulaşmamış olsa da, 34 yaşındaki Neymar'ın varlığı, yapbozun eksik parçası olarak görülüyor.

“Henüz en iyi futbolumuzu sergileyemedik, ancak dünya şampiyonalarında her zaman söylediğimiz gibi, adım adım gelişiyoruz. Neymar’ın dönüşüyle birlikte nasıl oynayacağını bilmiyoruz, ancak Brezilya’nın Neymar’la birlikte çok daha iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum,” dedi Roberto Carlos, “Casa del Kun” programında Kun Agüero’ya.

“Vinicius formunun zirvesinde. Teknik direktör şu anda Matheus Cunha ve Endrick’i yakından takip ediyor... Marquinhos ve Gabriel ile savunma sağlam. Kısacası, adım adım mümkün olduğunca uzağa gidebilecek en iyi Brezilya takımını oluşturuyoruz.”

Roberto Carlos sözlerine şöyle devam etti: “Bu takımla, gelişmeye devam edersek finale ulaşabiliriz. Ya da en azından, aradan geçen onca yılın ardından tekrar bir final oynayabiliriz; bu da ülkemiz için önemli olacaktır.”