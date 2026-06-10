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Roberto Carlos, Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla 2030 Dünya Kupası'na kadar oynamaya devam edebileceğini öne sürüyor ve Neymar'ın Brezilya milli takımına dönüşü hakkında görüşünü açıklıyor
Carlos, Güney Amerika'nın simgesini övüyor
Arjantinli Ole gazetesi ile yaptığı röportajda Carlos, Messi'nin milli takımdaki geleceğine dair ilgi çekici bir tahminde bulundu. Efsanevi eski stoper, kıta büyük heyecanla beklenen turnuvaya hazırlanırken Inter Miami'nin süperstarına duyduğu büyük hayranlığını dile getirdi.
Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, Katar 2022'de ülkesini dünya şampiyonluğuna taşımayı başardı ve şu anda üst üste ikinci bir mucizeyi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Arjantin milli takımında 199 maçta 117 gol atan efsanevi oyun kurucu, bu sezon 16 maçta 13 gol atıp 7 asist yaparak muhteşem formunu sürdürüyor. Carlos, kaptanın dünya sahnesinde Latin futbolunun ruhunu ve teknik mükemmelliğini ne kadar mükemmel bir şekilde temsil ettiğini vurguladı.
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Real Madrid efsanesi, inanılmaz bir uzun ömür öngörüyor
Eski Brezilya milli oyuncusu, yaklaşan turnuvanın efsanevi forvet için mutlaka son bölüm olması gerekmediğini vurguladı. Gerekçesini açıklayan Carlos, bu ikonik ismin profesyonelliğini ve sıkı fiziksel hazırlık programını överek, dünya çapındaki süperstar için 2030 turnuvasında tarihi bir katılımın hâlâ gayet mümkün olduğunu ima etti.
Oyuncu, "Messi'yi izlemek muhteşem bir deneyim. O, Güney Amerika futbolunu temsil eden muazzam kalitede bir oyuncu. Bırakın keyfini çıkarsın, çünkü bu onun son Dünya Kupası olabilir. Kolaylıkla bir tane daha oynayabilir, kendine o kadar iyi bakıyor ki sonunda daha fazla oynayabilir." dedi.
Neymar, Selecao'nun başarısı için hâlâ hayati öneme sahip
Albiceleste kaptanı hakkında övgü dolu sözlerinin yanı sıra, Carlos dikkatini memleketinin devam eden hazırlıklarına çevirdi. Efsanevi bek, 128 maçta attığı 79 golle Selecao’nun tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Neymar hakkında ayrıntılı bir değerlendirmede bulundu.
Son zamanlarda yaşadığı sayısız sakatlık nedeniyle 15 lig maçında sadece 6 gol atabilen ve şu anda tam olarak formda olmayan süperstar, Ancelotti tarafından kadroya dahil edildi.
Carlos bu konuda şunları söyledi: "Neymar'ın %100 iyileşip iyileşmediğini görmemiz gerekiyor. Takım onun oynamasına gerek olsun ya da olmasın ona ihtiyaç duyuyor, çünkü yedek kulübesinde bile takıma büyük katkı sağlıyor. Ve sahaya çıkarsa, bu bir şölen olur."
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Güney Amerika'nın devleri için bundan sonra ne olacak?
Brezilya, 14 Haziran'da Fas ile oynayacağı maçla C Grubu'ndaki mücadelesine başlayacak; ardından 20 Haziran'da Haiti ve 25 Haziran'da İskoçya ile karşılaşacak. Öte yandan Messi ve Arjantinli takım arkadaşları, 17 Haziran'da Cezayir ile oynayacakları maçla J Grubu'na başlayacak; ardından 22 Haziran'da Avusturya ve 28 Haziran'da Ürdün ile karşılaşacaklar.