Roberto Carlos, Lionel Messi'nin Arjantin formasıyla 2030 Dünya Kupası'na kadar oynamaya devam edebileceğini öne sürüyor ve Neymar'ın Brezilya milli takımına dönüşü hakkında görüşünü açıklıyor

Eski Brezilya milli oyuncusu, yaklaşan turnuvanın efsanevi forvet için mutlaka son bölüm olması gerekmediğini vurguladı. Gerekçesini açıklayan Carlos, bu ikonik ismin profesyonelliğini ve sıkı fiziksel hazırlık programını överek, dünya çapındaki süperstar için 2030 turnuvasında tarihi bir katılımın hâlâ gayet mümkün olduğunu ima etti.

Oyuncu, "Messi'yi izlemek muhteşem bir deneyim. O, Güney Amerika futbolunu temsil eden muazzam kalitede bir oyuncu. Bırakın keyfini çıkarsın, çünkü bu onun son Dünya Kupası olabilir. Kolaylıkla bir tane daha oynayabilir, kendine o kadar iyi bakıyor ki sonunda daha fazla oynayabilir." dedi.