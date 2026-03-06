Getty Images Sport
Robert Sanchez, Chelsea teknik direktörünün 1 numara kalecisi olmadığını iddia etmesi üzerine Liam Rosenior'un tartışmalı kararı nedeniyle 'gerçekten hayal kırıklığına uğradı'
Rosenior, Chelsea kalecisini düşürmesine rağmen Sanchez'i destekliyor
Kaleci üzerindeki artan baskıya değinen Rosenior, Sanchez'in kadro dışı bırakılmasına verdiği tepkiyi övdü. Rosenior şöyle açıkladı: "Rob'a karşı gerçekten dürüst davrandım. Oynamadığı için gerçekten hayal kırıklığına uğramıştı, ki bu da kaleci ya da saha oyuncusu olsun, her oyuncudan beklediğim bir şey. Ancak Rob'un antrenmanlarda verdiği tepki, Filip'i ısınmada ve soyunma odasında destekleme şekli muhteşemdi."
Stamford Bridge'de belirlenmiş bir 1 numara yok
Rosenior, 1 numaralı kalecisi olup olmadığı konusunu tartışırken şunları ekledi: "Benim için, gerçekten, her maçta kaleci pozisyonuna farklı bir şekilde bakıyorum. Sahanın her alanında rekabet olmasını istiyorum. Biliyorum, geleneksel olarak, kaleci değişikliği olduğunda, insanlar onun artık 1 numara olduğunu varsayar. Durum böyle değil. Her maç için en iyi takımı seçeceğiz, ben seçeceğim. Filip [Aston Villa'ya karşı 4-1 galibiyetinde Sanchez'in yerini alan Jorgensen] beklememişti, fırsatını yakalamak için çalışıyordu. Bence bu fırsatı gerçekten çok iyi değerlendirdi. Ama Rob da harika performanslar sergiledi."
Kaleci rotasyonu Chelsea'ye zarar verebilir mi?
Sürekliliğin genellikle çok önemli olduğu kaleci pozisyonunda rotasyon yapmanın ters etki yaratıp yaratmayacağı sorusuna Rosenior şöyle cevap verdi: "Evet, süreklilik gerekir, ama aynı zamanda futbol maçlarını da kazanmak gerekir. Modern veya eski usul gibi farklı yaklaşımlar vardır. Her maçı kazanmak için en iyi olduğunu düşündüğüm takımı seçeceğim. Buraya geldiğimden beri aynı 11'i bir kez bile kullanmadım. İnsanlar sürekliliğin gerekli olduğunu söyleyebilir - kaybedersek, yeterince süreklilik sağlayamadığımız içindir; kazanırsak, doğru karar vermişizdir.
Aston Villa maçı için doğru olduğunu düşündüğüm bir karar verdim. Umarım ileride daha doğru kararlar veririm."
Blues, FA Cup'ta Wrexham ile karşılaşacak
Rosenior'un takımı için bir sonraki maç, FA Cup beşinci turunda Championship'in güçlü takımlarından Wrexham ile karşılaşma olacak. Blues, son birkaç yılda sezon öncesi hazırlık maçlarında iki kez bu Galler ekibiyle karşılaştı ve 2023'te 5-0 galip gelirken, 2024'te 2-2 berabere kaldı. Cumartesi günkü maçta galip gelmesi beklenen taraf yine Blues olacak.
