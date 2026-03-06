Robert Sanchez, Chelsea teknik direktörünün 1 numara kalecisi olmadığını iddia etmesi üzerine Liam Rosenior'un tartışmalı kararı nedeniyle 'gerçekten hayal kırıklığına uğradı'

Sürekliliğin genellikle çok önemli olduğu kaleci pozisyonunda rotasyon yapmanın ters etki yaratıp yaratmayacağı sorusuna Rosenior şöyle cevap verdi: "Evet, süreklilik gerekir, ama aynı zamanda futbol maçlarını da kazanmak gerekir. Modern veya eski usul gibi farklı yaklaşımlar vardır. Her maçı kazanmak için en iyi olduğunu düşündüğüm takımı seçeceğim. Buraya geldiğimden beri aynı 11'i bir kez bile kullanmadım. İnsanlar sürekliliğin gerekli olduğunu söyleyebilir - kaybedersek, yeterince süreklilik sağlayamadığımız içindir; kazanırsak, doğru karar vermişizdir.

Aston Villa maçı için doğru olduğunu düşündüğüm bir karar verdim. Umarım ileride daha doğru kararlar veririm."