Robert Lewandowski ve John Stones’u alın! ‘Dünyanın en iyi oyuncularını’ transfer etme planlarını rafa kaldıran Chelsea’ye transfer tavsiyesi verildi

Chelsea’nin mevcut transfer stratejisine yönelik sert eleştirilerinde Cole, Stamford Bridge’de kupa yağmuruna tutulan yıllarında belirlenen standartlardan önemli ölçüde uzaklaşıldığını vurguladı. Roman Abramovich döneminde amaç, her alanda hakimiyet kurmak için mevcut en seçkin yetenekleri bir araya getirmekti. Ancak mevcut model, kulübü yönsüz ve net bir spor kimliğinden yoksun bir durumda bıraktı.

Cole, SunSport'a verdiği röportajda, "Chelsea'nin görevi, dünyadaki en iyi oyuncuları transfer etmeye çalışmaktı, çünkü kazanabileceğimiz her turnuvayı kazanmaya çalışıyorduk" dedi. "Bu sayede, nereden transfer yapacağınızı biliyordunuz. Şu anda Chelsea'nin nereden transfer yaptığını bile bilmiyorum, gerçek bu. Tüm bu parayı genç oyunculara harcadık, ama etraflarında kimse yok. Gerçek bu."