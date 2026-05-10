Robert Lewandowski ve John Stones’u alın! ‘Dünyanın en iyi oyuncularını’ transfer etme planlarını rafa kaldıran Chelsea’ye transfer tavsiyesi verildi
"Dünyanın en iyisi" unvanının sonu
Chelsea’nin mevcut transfer stratejisine yönelik sert eleştirilerinde Cole, Stamford Bridge’de kupa yağmuruna tutulan yıllarında belirlenen standartlardan önemli ölçüde uzaklaşıldığını vurguladı. Roman Abramovich döneminde amaç, her alanda hakimiyet kurmak için mevcut en seçkin yetenekleri bir araya getirmekti. Ancak mevcut model, kulübü yönsüz ve net bir spor kimliğinden yoksun bir durumda bıraktı.
Cole, SunSport'a verdiği röportajda, "Chelsea'nin görevi, dünyadaki en iyi oyuncuları transfer etmeye çalışmaktı, çünkü kazanabileceğimiz her turnuvayı kazanmaya çalışıyorduk" dedi. "Bu sayede, nereden transfer yapacağınızı biliyordunuz. Şu anda Chelsea'nin nereden transfer yaptığını bile bilmiyorum, gerçek bu. Tüm bu parayı genç oyunculara harcadık, ama etraflarında kimse yok. Gerçek bu."
Stones ve Lewandowski imdadımıza yetişecek mi?
Bu parçalanmış yapıyı düzeltmek için Cole, sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Manchester City’den John Stones ile Barcelona’dan Robert Lewandowski’yi ideal takviyeler olarak belirledi. Blues, son zamanlarda Levi Colwill'in kadroya dönerek savunmaya istikrar kazandırmasından faydalanmış olsa da, Cole, Stones gibi tecrübeli bir oyuncunun savunmayı bir üst seviyeye taşıyacağına inanıyor. Lewandowski ise kulübün kronik gol sorununu çözerken, Blues kadrosundaki genç forvetlere de akıl hocalığı yapabilir.
Cole, "Kadroya girip hemen katkı sağlayabilecek deneyimli oyuncuları düşünüyorum" dedi. "Yani kimlerin transfer edilebileceğine bakarsak, aklıma John Stones gibi oyuncular geliyor. Lewandowski'nin sözleşmesi sona eriyor ve bizim bir santrfor ihtiyacımız var. Muhtemelen Premier League'i ve Londra'da yaşamayı sevecektir. Ona bir yıllık sözleşme teklif edip, bizim için 35 maç oynamasını ve Liam Delap ile Joao Pedro'ya yardımcı olmasını sağlayabiliriz."
Stamford Bridge'deki 'bozuk' kültürü düzeltmek
Liderlik eksikliği dışardan gelen eleştirilere yol açarken, geçici teknik direktör Calum McFarlane, yorumcu Jamie Carragher’ın Chelsea’yi “dağınık bir kulüp” olarak nitelendirmesinin ardından kısa süre önce ona sert bir yanıt verdi. Cole, ortamın zehirli olduğu konusunda hemfikir ve mevcut durumu öğretmeni olmayan bir grup parlak öğrenciye benzetiyor. Genç yeteneklerin doğru bir yapı olmadan solup gidebileceğinin kanıtı olarak Alejandro Garnacho gibi kanat oyuncularının yaşadığı zorluklara işaret etti.
"Bu, dünyadaki en yetenekli bilim insanlarını satın alıp, onları gerçekten iyi öğretmenlerin olmadığı bir hazırlık okuluna yerleştirmek gibi bir şey. Onlar daha iyi hale gelmeyecekler," diye uyardı Cole. Hatta, bazıları tarafından alay konusu edilen geçen sezonki Jordan Henderson transferinin, mevcut kadroda eksik olan gerekli "soyut unsurları" sağlayacağını bile öne sürdü.
"Özel Adam"ın dönüşü
Oyuncu kadrosunun ötesinde, Cole, Chelsea’deki kültürün en etkili çözümünün teknik direktör koltuğunda tanıdık bir yüz olduğunu düşünüyor. Yönetim kuruluna, Jose Mourinho’yu sansasyonel bir üçüncü dönem için değerlendirmeye almaları konusunda açıkça çağrıda bulundu. Portekizli teknik adamın, kulübün sarsılmış temellerini yeniden inşa ederken hem taraftarların hem de soyunma odasının saygısını aynı anda kazanabilecek tek isim olduğunu savunuyor.
Cole, "Kulübün şu anda yapabileceği en iyi ve aynı zamanda en gerçekçi hamle, Jose Mourinho'ya gitmektir" diye ısrar etti. "Bunu yapabileceğimizi söyleyin ve bırakın bu adam kulübün başına geçsin. Sadece 'kulübümü yeniden inşa et, biz geri çekileceğiz, sen bizi tekrar rayına oturt' deyin. Ona uzun süreli bir sözleşme verin ve oyunculara ve taraftarlara bu geçiş sürecini kabullenmelerini söyleyin."