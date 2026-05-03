Robert Lewandowski, Tito Vilanova ve Jose Mourinho’nun La Liga şampiyonluklarını taklit etmek amacıyla Barcelona’ya ‘100 puan’ hedefi koydu
Pamplona'da son dakikada yaşanan heyecan
Barcelona, Cumartesi günü Osasuna'yı 2-1 mağlup ettiği heyecan dolu maçın ardından La Liga şampiyonluğunu korumaya bir adım daha yaklaştı. Lewandowski 81. dakikada skoru açarken, beş dakika sonra Ferran Torres farkı ikiye çıkardı ve Hansi Flick'in takımını maçı kontrol altına aldı. Raul Garcia 88. dakikada ev sahibi takım adına bir gol geriye çekse de, Katalan devi direndi ve liderlik farkını 14 puana çıkardı.
Yüzyılın hedefi
Maçın bitiminden sonra DAZN’a konuşan Lewandowski, şampiyonluğun matematiksel olarak ne kadar erken garantilenirse garantilensin, takımın yoğunluğunu sürdürmesi gerektiğini açıkça belirtti. Lewandowski şöyle konuştu: "Hedefimiz, 100 puana ulaşmak için her maçı kazanmak. La Liga'yı kazansak bile, kalan maçları da kazanmalıyız. La Liga'yı kazanmak harika bir an. Şehirdeki kutlamalar çok güzel. La Liga'yı kazanana kadar fazla konuşmamak en iyisi."
Sağlık hizmeti sağlayıcısına övgü
Puan hedefinin ötesinde, Polonyalı milli oyuncu, açılış golünün temelini oluşturan uzun pasıyla katkı sağlayan Marcus Rashford’a teşekkürlerini iletti. Sezonun 18. golünü ve takımın taktiksel değişikliğini değerlendiren Lewandowski şöyle konuştu: “Rashford’un orta yapabileceğini gördüm. Bir forvet için çok iyi bir pasdı. Benim için ceza sahası içinde pas almak çok önemli.
Bugün kazandığımız ve 0-1'i getiren önemli golü attığım için çok mutluyum. Sonuna kadar mücadele etmek zorundaydık ve maç öncesinde burada kazanmanın kolay olmayacağından bahsetmiştik. İlk yarıda topla yavaş oynadık, ikinci yarıda ise daha iyiydik.”
Son engeller
Şu anda 88 puanla La Liga'da lider konumda bulunan Barcelona, 100 puan barajına ulaşmak için Real Madrid, Deportivo Alavés, Real Betis ve Valencia ile oynayacağı son dört maçı kazanmak zorunda. Flick'in takımı, bir önceki sezon bu başarıya imza atan Mourinho'nun Madrid'i ve Vilanova'nın 2012-13 kadrosunun tarihi başarılarını tekrarlama hedefinde. Zorlu bir El Clasico maçının da yer aldığı önümüzdeki maçlar, takımın şampiyonluk kutlamaları ile mükemmel bir sezon sonu hedefini dengeleme çabasını test edecek.