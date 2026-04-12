Robert Lewandowski, Polonya milli takım yardımcı antrenörünün trajik ve ani ölümünden 'derinden etkilendi'
Polonya milli takımını bir trajedi vurdu
Polonya Futbol Federasyonu Cuma günü bu trajik haberi doğrulayarak, milli takımın yardımcı antrenörü Magiera'nın beklenmedik bir şekilde vefat ettiğini duyurdu. Haberlere göre Magiera, koşuya çıktığı sırada kendini iyi hissetmedi ve hemen Wroclaw'daki askeri hastaneye kaldırıldı. Tıp uzmanlarının tüm çabalarına rağmen, onu hayata döndürme girişimleri sonuçsuz kaldı. Bu haberin, teknik direktörle hem profesyonel hem de kişisel olarak yakın bir bağı olan Lewandowski üzerinde derin bir etki yarattığı söyleniyor. Mundo Deportivo, Lewandowski'nin "derinden etkilendiğini" bildirdi. Magiera, Jan Urban'ın milli takım teknik kadrosuna katılmadan önce Legia Varşova'da hem oyuncu hem de teknik direktör olarak görev yapmış, Polonya futbolunda çok saygın bir isimdi. Onun ani kaybı, tüm Polonya futbol camiasını yas tutmaya sevk etti.
Lewandowski’nin sosyal medyada paylaştığı duygusal anma mesajı
Lewandowski, sosyal medyada yasını dile getirerek merhum teknik direktörüne dokunaklı bir anma mesajı yayınladı. Tecrübeli forvet, antrenman sırasında yürürken ve sohbet ederken çekilmiş, ikilinin saha içindeki ilişkilerinin özünü yansıtan hüzünlü bir siyah-beyaz fotoğraf paylaştı. Bu mesaj, uluslararası kariyerinin büyük bir bölümünü Magiera gibi kendini işine adamış bir ekiple birlikte geçirmiş olan Polonya kaptanının hissettiği derin kayıp duygusunu vurguluyor. Barcelona'nın forveti şöyle yazdı: "Koç, böyle olmamalıydı... Ailesine ve en yakınlarına başsağlığı diliyorum."
Katalan derbisinde oynamayacak
Hafta sonunun duygusal yüküne rağmen Lewandowski, Cumartesi günü oynanan Katalan derbisinde Barcelona'nın Espanyol'u 4-1 mağlup ettiği maçta yedek kulübesinde yer aldı. Hansi Flick'in ikinci yarı başlamadan önce forvetle uzun bir konuşma yaptığı görülse de, 37 yaşındaki oyuncu Spotify Camp Nou'daki maç boyunca yedek kulübesinde kaldı ve oyuna girmedi. Forvetin yedek kulübesinde tutulması kararı, muhtemelen onun duygusal sağlığını korumak ve Avrupa'da yaklaşan zorlu mücadeleler için fiziksel olarak en iyi durumda olmasını sağlamak amacıyla alınmış bir karardı.
Dikkatler, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik karşılaşmaya çevriliyor
Magiera'nın sakatlığı hâlâ zihnini meşgul etse de, Lewandowski'nin bu Salı günü oynanacak kritik Avrupa maçında Barcelona'nın hücum hattını sürüklemesi bekleniyor. Blaugrana, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin rövanş maçında Metropolitano Stadyumu'na giderek Atlético Madrid ile karşılaşacak; takım, ilk maçtan 2-0'lık zorlu bir mağlubiyetle geliyor.