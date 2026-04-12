Robert Lewandowski, Polonya milli takım yardımcı antrenörünün trajik ve ani ölümünden 'derinden etkilendi'

Polonya Futbol Federasyonu Cuma günü bu trajik haberi doğrulayarak, milli takımın yardımcı antrenörü Magiera'nın beklenmedik bir şekilde vefat ettiğini duyurdu. Haberlere göre Magiera, koşuya çıktığı sırada kendini iyi hissetmedi ve hemen Wroclaw'daki askeri hastaneye kaldırıldı. Tıp uzmanlarının tüm çabalarına rağmen, onu hayata döndürme girişimleri sonuçsuz kaldı. Bu haberin, teknik direktörle hem profesyonel hem de kişisel olarak yakın bir bağı olan Lewandowski üzerinde derin bir etki yarattığı söyleniyor. Mundo Deportivo, Lewandowski'nin "derinden etkilendiğini" bildirdi. Magiera, Jan Urban'ın milli takım teknik kadrosuna katılmadan önce Legia Varşova'da hem oyuncu hem de teknik direktör olarak görev yapmış, Polonya futbolunda çok saygın bir isimdi. Onun ani kaybı, tüm Polonya futbol camiasını yas tutmaya sevk etti.