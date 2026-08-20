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'Robert Lewandowski'nin yerini doldurmak zor' - Barcelona, 100 milyon euroluk ret kararının ardından Julian Alvarez için büyük kararını verdi
Barça, Alvarez takibini durdurdu
Barcelona, transfer dönemi kapanmadan önce Atletico forveti Alvarez'i transfer etme girişimlerini askıya aldı. Katalan kulübü, son anda radikal bir gelişme yaşanmadığı sürece bu ay bu transferin gerçekleşmeyeceğini kabul etti. Alvarez, Lewandowski ve Ferran Torres'in ayrılıklarının ardından hücum hattını yeniden kurmak isteyen Barcelona'nın bir numaralı hedefiydi.
Ancak Atletico Madrid, Arjantin milli oyuncusunu satmayı reddetme konusundaki kararlı tutumunu sürdürüyor ve daha önce bu yaz 100 milyon euro'luk (85 milyon sterlin) teklifi geri çevirmişti. Alvarez her ne kadar kamuoyu önünde kulüp değiştirme isteğini dile getirmiş olsa da, Atletico'nun inatçı tavrı sportif direktör Deco'yu başka seçeneklere yöneltti. Barcelona, 26 yaşındaki oyuncu için yeniden harekete geçme ihtimalini tamamen dışlamış değil, ancak alternatif seçenekler artık aktif şekilde değerlendiriliyor.
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Deco ve Flick, forvet arayışının çerçevesini çizdi
Flick, kadrosunu tamamlamak için doğal bir santrfor transfer etme konusunda kararlılığını sürdürüyor. Süren arayışı kabul eden Deco ise Lewandowski'nin yerine uygun bir halef bulmanın yönetim için son derece büyük bir zorluk olduğunu itiraf etti.
"O oyuncuyu [bir forvet] arıyoruz ve Deco harika bir iş çıkarıyor," dedi Flick çarşamba günü, ESPN'in aktardığına göre.
Deco ise şunları ekledi: "Hücumda iki oyuncu kaybettik, Lewy ve Ferran. Yaptığımız transferlerle Ferran'ın yerini dolduracak çözümlere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Robert'ın yerini doldurmak ise çok daha zor. Onun gibi bir oyuncunun yerini doldurmak gerçekten çok güç.
"Bazı iç çözümlerimiz var ama [nelerin mevcut olduğuna] bakmalıyız. Çok fazla gürültü var. Bence daha fazla hareketlilik olacak, biz hâlâ çok sıkı çalışıyoruz."
İç çözümler ve alternatif hedefler
Yeni bir forvet gelmezse, kulüpteki bazı isimler içeride yapılacak taktiksel ayarlamaların yeterli olacağına inanıyor. Flick, Raphinha, Karim Adeyemi, Anthony Gordon ya da Lamine Yamal'ı santrforda kullanabilirken, Fermin Lopez ile Dani Olmo da sahte dokuz seçenekleri sunuyor.
Barcelona'nın sezon öncesi kadrosundaki tek doğal santrfor, 18 yaşındaki Mısır milli oyuncusu Hamza Abdelkarim. Genç oyuncu, çarşamba günkü Joan Gamper Trophy zaferinde Al Ahly'ye karşı gol attı ve sezon öncesi gol sayısını dörde çıkardı.
Genç oyuncuyu öven Flick, "Hamza iyi bir forvet. Ortalara nasıl saldırdığını görünce bunu anlayabiliyoruz. Bugün ayrıca topu iyi sakladığını da gördüm, bu güzel. Ondan görmek istediğim şey de bu" dedi.
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Yoğun transfer son günü kapıda
Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Deco, piyasadaki çok sayıda potansiyel alternatifi değerlendiriyor. Daha önce Joao Pedro ve Junior Kroupi için yapılan hamleler sonuçsuz kalırken, Lautaro Martinez, Luis Suarez ve Benjamin Sesko ise mali açıdan imkânsız görüldü.
Villarreal'in iki oyuncusu Georges Mikautadze ve Ayoze Perez de değerlendirmeye alındı. Kulüp analistleri, özellikle Mikautadze'nin altta yatan verilerinden ve İspanya'daki performanslarından etkilendi.
Barcelona, Rodri'yi Gordon, Adeyemi ve Jesse Bisiwu'nun ardından yazın dördüncü transferi olarak açıkladıktan sonra piyasada aktif kalmayı sürdürüyor. Joao Cancelo'nun da bu hafta takıma katılması beklenirken, Deco son bir hücum takviyesi daha yapmak için perde arkasında çalışmayı sürdürecek.
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