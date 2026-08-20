Flick, kadrosunu tamamlamak için doğal bir santrfor transfer etme konusunda kararlılığını sürdürüyor. Süren arayışı kabul eden Deco ise Lewandowski'nin yerine uygun bir halef bulmanın yönetim için son derece büyük bir zorluk olduğunu itiraf etti.

"O oyuncuyu [bir forvet] arıyoruz ve Deco harika bir iş çıkarıyor," dedi Flick çarşamba günü, ESPN'in aktardığına göre.

Deco ise şunları ekledi: "Hücumda iki oyuncu kaybettik, Lewy ve Ferran. Yaptığımız transferlerle Ferran'ın yerini dolduracak çözümlere sahip olduğumuzu düşünüyorum. Robert'ın yerini doldurmak ise çok daha zor. Onun gibi bir oyuncunun yerini doldurmak gerçekten çok güç.

"Bazı iç çözümlerimiz var ama [nelerin mevcut olduğuna] bakmalıyız. Çok fazla gürültü var. Bence daha fazla hareketlilik olacak, biz hâlâ çok sıkı çalışıyoruz."