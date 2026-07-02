Forvet oyuncusunun eşi Lewandowska, Instagram’da paylaştığı uzun bir gönderide ailenin taşınma sürecine değindi ve bu konudaki heyecana rağmen taşınmanın hiç de kolay olmadığını açıkladı. Açıkça konuşmaya karar vermeden önce duygularını nasıl paylaşacağı konusunda tereddüt ettiğini itiraf etti.

Lewandowska şöyle yazdı: “Buraya ne yazacağımı uzun süre düşündüm. Gülümsediğim bir fotoğraf paylaşabilir, ‘ilerliyoruz’ yazabilir ve her şey mükemmelmiş gibi davranabilirdim. Ama öyle değil. Ve size karşı tamamen dürüst olmak istiyorum. Önümüzde büyük bir değişiklik var: Chicago’ya taşınıyoruz. Heyecanımı anlatmam gerekse de, bugün size tek bir şey söylemek istiyorum: İnanılmaz derecede korkuyorum.

"Son birkaç hafta benim için aşırı duyguların yaşandığı bir rollercoaster gibiydi. Barselona benim evim olmuştu. Tüm kalbimle sevdiğim, kendimi güvende hissettiğim yer. Tekrar eşyalarımı toplayıp, kurduğum hayatı geride bırakıp, yeniden sıfırdan başlamam gerektiği düşüncesi beni adeta ezip geçiyor."







