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Robert Lewandowski'nin eşi, forvet oyuncusunun Barcelona'dan Chicago Fire'a transfer olması üzerine “delicesine korkmuş” olduğunu belirterek, ünlü sporcuyla evliliğin olumsuz yönlerini anlattı
Chicago Fire, Lewandowski ile sözleşme imzaladı
Chicago Fire, Lewandowski’yi bedelsiz transferle kadrosuna kattığını doğruladı; Polonya milli takım oyuncusu, 2027-28 sezonuna kadar sürecek bir sözleşme imzaladı. MLS kulübü, tecrübeli forvetin transferini "Chicago spor tarihinin dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Lewandowski, dört sezon boyunca 193 maçta 120 gol attıktan sonra Barcelona'dan ayrıldı. Camp Nou'da geçirdiği süre boyunca üç La Liga şampiyonluğu, bir Copa del Rey ve üç Supercopa de España kazandıktan sonra nihayet ABD'ye transfer oldu.
Bu transfer, Chicago Fire için önemli bir dönüm noktası olmakla birlikte, yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Lewandowski’nin ailesinde de duygusal bir tepki yarattı.
Lewandowska, transferiyle ilgili samimi duygularını paylaşıyor
Forvet oyuncusunun eşi Lewandowska, Instagram’da paylaştığı uzun bir gönderide ailenin taşınma sürecine değindi ve bu konudaki heyecana rağmen taşınmanın hiç de kolay olmadığını açıkladı. Açıkça konuşmaya karar vermeden önce duygularını nasıl paylaşacağı konusunda tereddüt ettiğini itiraf etti.
Lewandowska şöyle yazdı: “Buraya ne yazacağımı uzun süre düşündüm. Gülümsediğim bir fotoğraf paylaşabilir, ‘ilerliyoruz’ yazabilir ve her şey mükemmelmiş gibi davranabilirdim. Ama öyle değil. Ve size karşı tamamen dürüst olmak istiyorum. Önümüzde büyük bir değişiklik var: Chicago’ya taşınıyoruz. Heyecanımı anlatmam gerekse de, bugün size tek bir şey söylemek istiyorum: İnanılmaz derecede korkuyorum.
"Son birkaç hafta benim için aşırı duyguların yaşandığı bir rollercoaster gibiydi. Barselona benim evim olmuştu. Tüm kalbimle sevdiğim, kendimi güvende hissettiğim yer. Tekrar eşyalarımı toplayıp, kurduğum hayatı geride bırakıp, yeniden sıfırdan başlamam gerektiği düşüncesi beni adeta ezip geçiyor."
Bir futbol kariyerinin ardındaki fedakarlıklar
Lewandowska, seçkin bir sporcuyla yaşamanın gerçekleri üzerine düşüncelerini paylaştı ve sahadaki başarının genellikle saha dışında önemli fedakarlıklar gerektirdiğini vurguladı. Ayrıca, çiftin İspanya’dan ayrılırken iki kızı için duyduğu endişelerden de bahsetti.
"Bir sporcuyla yaşamak sadece harika anlardan ibaret değil; aynı zamanda zorlu ailevi fedakarlıklar da gerektirir," diye ekledi. "Robert'ın kariyer yolu bize yeni bir zorluk getiriyor. Onun arkasındayım ve tüm gücümle onu destekliyorum, çünkü biz bir takımız. Ancak bir kadın olarak korkma hakkım var. Kendimi bunalmış hissetme hakkım var ve bugün aksini iddia etmeyeceğim.
"Bir anne olarak inanılmaz derecede stresliyim. Kızlar ve duyguları, yeni okulları, tamamen yeni bir dünyaya nasıl uyum sağlayacakları konusunda endişeleniyorum. Çocuklarıyla birlikte böylesine büyük bir taşınma sürecinden geçmiş olan herkes, bunun bir ebeveyn için ne kadar büyük bir zihinsel yük olduğunu bilir."
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Lewandowski, MLS’de yeni bir sayfa açıyor
Lewandowski, Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Barcelona’da geçirdiği dönemlerde oluşturduğu olağanüstü gol rekoruyla birlikte, kariyerinin bir sonraki aşamasına Chicago Fire’da başlıyor. MLS kulübü, onun deneyimi ve gol vuruş yeteneğinin, Doğu Konferansı sıralamasında yukarıya tırmanma çabalarını güçlendireceğini umarken, ailesi ise İspanya’dan taşındıktan sonra Chicago’daki hayata uyum sağlamaya çalışıyor.