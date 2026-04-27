Robert Lewandowski'nin ayrılığı yaklaşırken Barcelona, Julian Alvarez transferi için Atlético Madrid ile temasa geçti
Flick yeni bir 9 numara arıyor
ESPN'e göre, 26 yaşındaki Arjantinli oyuncu uzun süredir Camp Nou'nun radarındaydı; scoutlar, oyuncunun Manchester City'ye transfer olmadan önce River Plate'de oynadığı günlerden beri onu takip ediyordu. Barça, yaz transfer döneminde olası bir anlaşma konusunda nabız yoklamak amacıyla Atlético ile temasa geçti.
Ancak, bu oyuncuyu kadroya katmak hiç de kolay olmayacak. Alvarez, 2024 yılında 95 milyon avroya ulaşabilecek bir ücret karşılığında Atletico'ya katılmıştı ve 500 milyon avroluk muazzam bir serbest kalma maddesi ile korunuyor. Barça, oyuncunun transfer olma isteğinin Antoine Griezmann'ın iki kulüp arasındaki önceki transferine benzeyeceğini umarken, Atletico Madrid'in forveti yaklaşık 120 milyon avro değerinde gördüğü ve bu durumun kulüp başkanı Joan Laporta için aşılması zor büyük bir mali engel oluşturduğu bildiriliyor.
Lewandowski takımdan ayrılacak
Alvarez'in transferi, Lewandowski'nin geleceğiyle yakından bağlantılı. Tecrübeli Polonyalı oyuncu, gelecek sezonun başlangıcında 38 yaşında olacak ve her ne kadar hala golcü bir tehdit oluşturuyor olsa da, kulüp yeni nesil oyuncularla yenilenmeye hazırlanıyor. Haberlere göre, İtalyan devleri Juventus ve AC Milan, efsanevi forveti bedelsiz olarak kadrolarına katma yarışında şu anda önde gidiyor ve ona Avrupa kupalarında hâlâ arzuladığı önemli bir ilk 11 rolü sunuyor.
Barça daha önce Lewandowski'ye yeni şartlar sunmaya istekli olduğunu belirtmişti, ancak bu şartlar önemli bir maaş kesintisi ve kadroda daha az merkezi bir rol içeriyordu. Forvet, elit seviyedeki statüsünü korumaya istekli olduğundan, ayrılması en olası sonuç gibi görünüyor. Onun ayrılması, maaş bütçesinde hayati bir alan açacak ve Blaugrana'nın finansal kaynaklarını, önümüzdeki yıllarda forvet hattını yönetebilecek daha genç bir yedeğe yönlendirmesine olanak tanıyacak.
Emlakçı, ev arama söylentilerini yalanladı
La Liga liderinin ilgisi somut olsa da, Alvarez'in çevresi yakın zamanda gerçekleşecek bir transferle ilgili söylentileri hemen önemsizleştiriyor. Son zamanlarda, 26 yaşındaki oyuncunun ailesinin Katalonya'da ev bakarken görüldüğüne dair haberler ortaya çıktı; ancak menajeri Fernando Hidalgo, bu iddiaları tamamen saçma ve uydurma olarak nitelendirmek için hemen harekete geçti.
Hidalgo, "%1000 yanlış. Aileden kimse Barselona'ya gitmedi. En son Atlético maçına gitmişlerdi ve ertesi gün Madrid'e dönmüşlerdi." dedi.
Saldırı seçeneklerinin değerlendirilmesi
Alvarez'in ana hedefinin ötesinde, Barcelona forvet hattını güçlendirmek için birkaç başka seçeneği de değerlendiriyor. Marcus Rashford'un geleceği önemli bir gündem maddesi olmaya devam ediyor; Manchester United'ın forveti şu anda İspanya'da kiralık olarak forma giyiyor ve teknik direktör Hansi Flick'i etkiledi. Barça, bu transferi 30 milyon euro karşılığında kalıcı hale getirme opsiyonuna sahip olsa da, bu tutarın tamamını ödemekte tereddüt ettiği ve Real Betis'in kanat oyuncusu Abde Ezzalzouli dahil olmak üzere alternatif profillere baktığı bildirildi.
Kulübün, sözleşmesinin son yılına giren Ferran Torres için de teklifleri dinlemesi bekleniyor. Barça şu anda zorlu finansal fair play düzenlemeleriyle uğraşıyor olsa da, bu yaz ligin 1:1 harcama kuralına geri dönme konusunda iyimser. Bu kural, Alvarez gibi kaliteli bir oyuncuyu transfer etmek için gerekli finansmanı sağlamak açısından hayati önem taşıyor.