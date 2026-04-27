Robert Lewandowski'nin ayrılığı yaklaşırken Barcelona, Julian Alvarez transferi için Atlético Madrid ile temasa geçti

Alvarez'in transferi, Lewandowski'nin geleceğiyle yakından bağlantılı. Tecrübeli Polonyalı oyuncu, gelecek sezonun başlangıcında 38 yaşında olacak ve her ne kadar hala golcü bir tehdit oluşturuyor olsa da, kulüp yeni nesil oyuncularla yenilenmeye hazırlanıyor. Haberlere göre, İtalyan devleri Juventus ve AC Milan, efsanevi forveti bedelsiz olarak kadrolarına katma yarışında şu anda önde gidiyor ve ona Avrupa kupalarında hâlâ arzuladığı önemli bir ilk 11 rolü sunuyor.

Barça daha önce Lewandowski'ye yeni şartlar sunmaya istekli olduğunu belirtmişti, ancak bu şartlar önemli bir maaş kesintisi ve kadroda daha az merkezi bir rol içeriyordu. Forvet, elit seviyedeki statüsünü korumaya istekli olduğundan, ayrılması en olası sonuç gibi görünüyor. Onun ayrılması, maaş bütçesinde hayati bir alan açacak ve Blaugrana'nın finansal kaynaklarını, önümüzdeki yıllarda forvet hattını yönetebilecek daha genç bir yedeğe yönlendirmesine olanak tanıyacak.