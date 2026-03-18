Robert Lewandowski, Newcastle'ı ezip geçen maçta attığı iki golle Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi rekorunu kırdı

Katalan devi, Çarşamba günü toplamda 8-3'lük ezici bir galibiyetle turu garantiledi. İlk maçta St James' Park'ta Lamine Yamal'ın 96. dakikada attığı penaltı golüyle kurtarılan gergin 1-1 beraberliğin ardından, rövanş maçı muhteşem bir galibiyetle sonuçlandı. Ev sahibi takım, ilk yarıda Anthony Elanga'ya iki gol kalesinde görmesine rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Raphinha ve Marc Bernal'ın golleri Magpies'in gollerini telafi ederken, Lamine Yamal ilk yarının bitiminde penaltıyı gole çevirerek ev sahibi takımı öne geçirdi.

İkinci yarıda Barcelona ustalık dersi verdi; Lewandowski'nin iki golü, Fermin Lopez ve Raphinha'nın golleriyle desteklenerek toplamda 8-3'lük bir galibiyetle sonuçlandı.