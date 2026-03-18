AFP
Robert Lewandowski, Newcastle'ı ezip geçen maçta attığı iki golle Lionel Messi'nin Şampiyonlar Ligi rekorunu kırdı
Barcelona çeyrek finale şık bir galibiyetle yükseldi
Katalan devi, Çarşamba günü toplamda 8-3'lük ezici bir galibiyetle turu garantiledi. İlk maçta St James' Park'ta Lamine Yamal'ın 96. dakikada attığı penaltı golüyle kurtarılan gergin 1-1 beraberliğin ardından, rövanş maçı muhteşem bir galibiyetle sonuçlandı. Ev sahibi takım, ilk yarıda Anthony Elanga'ya iki gol kalesinde görmesine rağmen muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Raphinha ve Marc Bernal'ın golleri Magpies'in gollerini telafi ederken, Lamine Yamal ilk yarının bitiminde penaltıyı gole çevirerek ev sahibi takımı öne geçirdi.
İkinci yarıda Barcelona ustalık dersi verdi; Lewandowski'nin iki golü, Fermin Lopez ve Raphinha'nın golleriyle desteklenerek toplamda 8-3'lük bir galibiyetle sonuçlandı.
Bir kulüp efsanesini geride bırakmak
Polonyalı forvetin ikinci yarıda attığı iki gol, sadece galibiyeti garantilemekle kalmadı; tarih kitaplarını da yeniden yazdı. 56. ve 61. dakikalarda fileleri havalandıran 37 yaşındaki oyuncu, Şampiyonlar Ligi’nde gol attığı farklı takım sayısını 41’e çıkararak Messi’nin elinde bulunan 40’lık rekoru geride bıraktı. Bu tecrübeli forvetin Avrupa macerası 14 yıl önce Borussia Dortmund formasıyla Olympiakos'a karşı oynadığı maçla başladı ve şu anda bu turnuvada 107 gole ulaştı. Keskin bitiriciliği, kıtanın gördüğü en acımasız golcülerden biri olarak mirasını pekiştirmeye devam ediyor.
Tüm turnuvalarda istikrarlı hücum gücü
Bu tarihi başarı, yaşına rağmen formunu koruyan tecrübeli oyuncunun kalıcı etkisini ve uzun soluklu kariyerini gözler önüne seriyor. Bu sezon tüm turnuvalarda oynadığı 36 maçta 16 gol attı ve 3 asist yaptı. Bu gol sayısının 11'i La Liga'da, 4'ü Avrupa'da ve 1'i İspanya Süper Kupası'nda kaydedildi. Ayrıca, Magpies'e karşı attığı iki golle Blaugrana formasıyla Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol sayısını 23'e çıkardı. Şu anda Rivaldo ve Luis Suarez'in paylaştığı 25 gol barajına hızla yaklaşıyor ve kulübün tüm zamanların Avrupa gol sıralamasında daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
Yurtiçindeki hakimiyet ve önümüzdeki Avrupa’daki zorluklar
Önümüzdeki dönemde, Tottenham Hotspur'u ilk maçta 5-2 mağlup ettikten sonra, Atlético Madrid ile heyecan verici bir çeyrek final mücadelesi bekliyor gibi görünüyor. Ligde ise Katalanlar, 28 maçta topladıkları 70 puanla La Liga'nın zirvesinde rahat bir konumda bulunuyor ve Real Madrid'e karşı dört puanlık bir üstünlüğünü koruyor. Yurtiçinde zafer arayışı, 22 Mart'ta Rayo Vallecano ile oynanacak iç saha maçıyla devam edecek. Ardından, 4 Nisan'da Diego Simeone'nin takımlarıyla oynanacak kritik lig maçı var. Bu maç, iki takımın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmasından sadece birkaç gün önce gerçekleşecek. Yoğun programda, 12 Nisan'da Espanyol ile oynanacak yerel derbi de yer alıyor. Takım, birçok cephede kupa peşinde koşuyor.
