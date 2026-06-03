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Robert Lewandowski, Manchester United'a mı gidiyor? Kırmızı Şeytanlar'a, Barcelona'dan bedelsiz ayrılacak olan golcü Polonyalı oyuncudan çok, Kylian Mbappé tarzında bir forvetin gerekli olduğu söylendi
Sesko, 74 milyon sterlinlik transferin ardından formunu yakaladı
Birkaç hayal kırıklığı yaratan transfer dönemi boyunca, hücum hattına yapılan büyük çaplı yatırımlar ve güven, Old Trafford’da pek bir getiri sağlamadı. Ancak 2025 yazında doğru yönde adımlar atıldı.
Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo, United'da verimli bir ilk sezon geçirdi; Michael Carrick, Ruben Amorim'in bıraktığı teknik direktörlük bayrağını devraldı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ilerledi.
RB Leipzig'den 74 milyon sterlin (100 milyon dolar) karşılığında transfer edilen Benjamin Sesko, 22 yaşındaki oyuncunun 2026'da 16 maçta attığı 12 golün 10'unu kaydetmesiyle Red Devils'ın bu hedefi aşmasına yardımcı oldu.
Güçlü Sloven oyuncunun oyunundaki potansiyel daha da ortaya çıktıkça, daha fazlasının geleceğine dair umutlar var, ancak United'ın Avrupa'nın en üst düzey turnuvalarına geri dönmeye hazırlanmasıyla birlikte kadroya girmek için rekabet kaçınılmaz hale geldi.
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Lewandowski, Manchester United için akıllıca bir transfer olabilir mi?
Şampiyonlar Ligi'nde 109 golü bulunan Lewandowski, transfer ücreti ödenmesi gerekmeyeceği için Carrick açısından akıllıca bir transfer olabilir; ancak 37 yaşındaki oyuncu, sözde "Rüyalar Tiyatrosu"nun profiline uyabilir mi?
Bu soru Saha'ya yöneltildiğinde, eski United forveti - CasinoNews ile işbirliği içinde GOAL'a özel olarak verdiği röportajda - şöyle dedi: "Bunu düşünürdüm. O, Şampiyonlar Ligi'nde muazzam bir deneyime sahip bir oyuncu. Kesinlikle yardımcı olacaktır.
"Ligde, Sesko ile birlikte oynamaktan ve yükü paylaşmaktan keyif alacaktır. Bu ona çok yardımcı olacaktır. Bunun liderlik ve yüksek standartlar da sağlayacağını düşünüyorum. Öyleyse neden olmasın? Ancak yine de, yaşı konusunda bunu göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünüyorum. Bence bir şekilde kesinlikle 15 ila 20 gol atacaktır. Ancak gelecekte, onun etrafında bir takım kurmak istediğinizi söylerseniz, benim düşüncem bu yönde olur.
"Ibrahimovic geldiğinde olduğu gibi, her zaman 'iki yıl sonra ayrılacak' denirdi. Bu, dikkate almanız gereken bir düşünce tarzı. Kolay bir cevap olduğunu sanmıyorum, ama evet, Şampiyonlar Ligi'ne ilk dönüşünüzü yönetmek istiyorsanız, o etkileyici bir isim ve bir şekilde bir mesaj verecek."
Manchester United'ın neden Mbappé tarzı bir forvete ihtiyacı var?
Gizemli İsveçli Ibrahimovic, 2016-17 sezonunda serbest oyuncu olarak Manchester United'a katıldıktan sonra 28 gol attı; Jose Mourinho'nun yönetiminde Community Shield, Lig Kupası ve Avrupa Ligi zaferlerinin tadını çıkardı.
Lewandowski, gol yolunu iyi bilen deneyimli bir profesyonel olarak benzer bir etki yaratabilir mi? Saha şunları ekledi: “Gördüğüm sorun, Lewandowski'nin hala Sesko ile aynı stile sahip olması.
“Onunla birlikte oynayabilecek bir oyuncuya sahip olmayı çok isterdim, biraz 4-4-2 tarzında, Sesko ve Lewandowski'nin birlikte oynadığını görmüyorum. Yani bu, pozisyonu biraz daha paylaşmakla ilgili olacak.
“Bu yüzden, bir şekilde başka birini tercih ederdim diye düşünüyorum. Ama evet, Şampiyonlar Ligi'nde bu kampanyaya girerken kesinlikle deneyime ihtiyacınız var, hem gençliğe hem de deneyime ihtiyacınız var. Yani, bu işe yarayabilecek bir şey.”
United ile Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarının tadını çıkaran Saha, Kırmızı Şeytanların bulması gereken oyuncu türü hakkında şunları ekledi: “Benim tercihim, bilmiyorum, çılgınca bir şey mi söylüyorum, ama Kylian Mbappe gibi biri ya da o tarz bir oyuncu olurdu. Kylian Mbappe için biraz daha Olivier Giroud gibi birinin olduğu ve etrafta dolaşabilen birinin olduğu bir durum.
“Bu tür oyuncular, Manchester United’ın her zaman tehlikeli olduğu noktadır. Andy Cole’un etrafında koşan Dwight Yorke, Ruud van Nistelrooy’un etrafında koşan biri vardır ve bu her zaman işe yaramıştır. Hangi diziliş olursa olsun, hangi dönem olursa olsun, bu formül işe yarar.”
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Kırmızı Şeytanlar yaz transfer döneminde yeniden harcama yapmaya hazır
15 Haziran'da yaz transfer dönemi başladığında Manchester United'ın harcayacak parası olacak; bu da, bütçeye uygun bir transfer için serbest oyuncu piyasasına yönelmelerine gerek kalmayacağı anlamına geliyor.
Ancak Lewandowski'yi bedelsiz olarak kadroya katmak, diğer alanlarda (örneğin orta saha) ihtiyaç duyulan takviyeler için fonların başka yerlere harcanmasına olanak tanıyacak ve Lewandowski, Sesko'ya önemli dersler vererek Red Devils'ın yakın zamanda başka bir hazır 9 numara için ciddi miktarda para harcamak zorunda kalmamasını sağlayabilir.