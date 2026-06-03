Birkaç hayal kırıklığı yaratan transfer dönemi boyunca, hücum hattına yapılan büyük çaplı yatırımlar ve güven, Old Trafford’da pek bir getiri sağlamadı. Ancak 2025 yazında doğru yönde adımlar atıldı.

Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo, United'da verimli bir ilk sezon geçirdi; Michael Carrick, Ruben Amorim'in bıraktığı teknik direktörlük bayrağını devraldı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ilerledi.

RB Leipzig'den 74 milyon sterlin (100 milyon dolar) karşılığında transfer edilen Benjamin Sesko, 22 yaşındaki oyuncunun 2026'da 16 maçta attığı 12 golün 10'unu kaydetmesiyle Red Devils'ın bu hedefi aşmasına yardımcı oldu.

Güçlü Sloven oyuncunun oyunundaki potansiyel daha da ortaya çıktıkça, daha fazlasının geleceğine dair umutlar var, ancak United'ın Avrupa'nın en üst düzey turnuvalarına geri dönmeye hazırlanmasıyla birlikte kadroya girmek için rekabet kaçınılmaz hale geldi.