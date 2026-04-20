Robert Lewandowski, Liverpool'a mı gidiyor? Hugo Ekitike'nin sakatlığı ve Barcelona'dan ücretsiz transfer olasılığı varken, bu tecrübeli forvet neden Kırmızılar için yanlış bir seçim olur?

Fransız forvet Ekitike, Aşil tendonunun yırtılması nedeniyle en az dokuz ay sahalardan uzak kalacak. Merseyside'daki ilk sezonunda 17 gol kaydeden yetenekli 23 yaşındaki oyuncunun önünde uzun bir iyileşme süreci uzanıyor. Rekor transfer bedeliyle takıma katılan Isak, bacak kırığı geçirdikten sonra sahalara geri döndü, ancak 125 milyon sterlin (169 milyon dolar) değerindeki İsveçli oyuncu, tüm sezon boyunca maç kondisyonunu yakalamaya çalıştı ve 20 maçta sadece üç kez gol attı.

Bir de Salah meselesi var. Liverpool, Mısırlı süperstarın sözleşmesinin son yılını feshetmeyi kabul etti, bu da onun yaz aylarında ayrılacağı anlamına geliyor ve 257 gol atmış, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan oyuncunun yerine uygun bir yedek bulunması gerekecek.

Arne Slot'un veya bir sonraki transfer döneminde teknik direktörlük görevini üstlenecek kişinin, Lewandowski'yi kadroya katma seçeneğini değerlendirebileceği öne sürülüyor. Eski Borussia Dortmund ve Bayern Münih forveti, en üst seviyede kendini kanıtlamış bir oyuncu.