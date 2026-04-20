Robert Lewandowski, Liverpool'a mı gidiyor? Hugo Ekitike'nin sakatlığı ve Barcelona'dan ücretsiz transfer olasılığı varken, bu tecrübeli forvet neden Kırmızılar için yanlış bir seçim olur?
Liverpool, bir sonraki transfer döneminde başka bir forvet transferi yapmalı mı?
Fransız forvet Ekitike, Aşil tendonunun yırtılması nedeniyle en az dokuz ay sahalardan uzak kalacak. Merseyside'daki ilk sezonunda 17 gol kaydeden yetenekli 23 yaşındaki oyuncunun önünde uzun bir iyileşme süreci uzanıyor. Rekor transfer bedeliyle takıma katılan Isak, bacak kırığı geçirdikten sonra sahalara geri döndü, ancak 125 milyon sterlin (169 milyon dolar) değerindeki İsveçli oyuncu, tüm sezon boyunca maç kondisyonunu yakalamaya çalıştı ve 20 maçta sadece üç kez gol attı.
Bir de Salah meselesi var. Liverpool, Mısırlı süperstarın sözleşmesinin son yılını feshetmeyi kabul etti, bu da onun yaz aylarında ayrılacağı anlamına geliyor ve 257 gol atmış, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan oyuncunun yerine uygun bir yedek bulunması gerekecek.
Arne Slot'un veya bir sonraki transfer döneminde teknik direktörlük görevini üstlenecek kişinin, Lewandowski'yi kadroya katma seçeneğini değerlendirebileceği öne sürülüyor. Eski Borussia Dortmund ve Bayern Münih forveti, en üst seviyede kendini kanıtlamış bir oyuncu.
Eski Bayern yıldızı Lewandowski, Anfield için akıllıca bir transfer olur mu?
Bu transferin mantıklı olup olmayacağı sorulduğunda, eski Liverpool forveti Owen, GOAL'a şunları söyledi: "Liverpool'un böyle bir şey yapacağını hiç düşünmezdim, benim tahminim bu. Muhtemelen bir forvete ihtiyaçları olduğunu söylüyorsunuz, ama şahsen onların bir forvet transfer edeceğini hayal edemiyorum.
“Az önce bir servet harcadığınız iki forvetiniz var, ikisini aynı anda takıma sokmakta zaten zorlanıyorsunuz. Biri formuna kavuştu, diğeri ise belli ki bir süre daha sakat kalacak. Ama bu, onun bu sezonun geri kalanında, yani yaz boyunca sahalardan uzak kalacağı anlamına gelmiyor. Yeni sezonun başlangıcında, belki de yılın sonlarına doğru sahalara dönecek. Ancak bu arada, Isak'a kulüp rekoru kıran bir transfer ücreti ödediniz.
“İki pahalı transferlerinin de uzun süreli sakatlık yaşaması biraz darbe oldu, ancak o pozisyon için başka bir yıldız, büyük bir isim transfer etselerdi oldukça şaşırırdım. Bence başka öncelikler var.”
Owen, golcü Lewandowski'nin yedek kulübesinde oturmayı isteyeceğinden şüphe ediyor
Ağustos ayında 38 yaşına girecek olan Lewandowski’nin, her hafta forma giyemeyeceği kabul edildiği halde Anfield’da yardımcı bir rol üstlenmekten memnun olup olmayacağı konusunda daha fazla ısrarla sorulduğunda Owen şunları ekledi: “Emin değilim. Ben bunu pek olası görmüyorum. Böyle hissetmiyorum. O tür bir insan, o tür bir oyuncu, sadece orada oturup çok fazla oynamamaktan mutlu olur mu, emin değilim. Ekitike ve Isak var, ben bunu göremiyorum.
“Bazı pozisyonlarda kısa vadeli bir takviyeye tamamen varım, eğer genç bir oyuncu geliyor ya da bir şey olmuş ya da uzun vadeli bir sakatlık var ya da her neyse. Liverpool şu anda çok dengesiz bir kadroya sahip. Gidip başka bir santrfor almak, hayır. Zaten biraz, nasıl olacağı tam olarak belli olmayan bir pozisyon. Herkes formda olursa, birini pozisyonunun dışında oynatmak zorunda kalabilirsiniz.
“Gidip bir tane daha almak, hayır, bunu hiç görmüyorum. Bunu hiç görmüyorum. Dediğim gibi, kadro zaten biraz dengesiz. Geçen yaz yaptıkları transferlerle kadroyu dengesiz hale getirdiler ve bunu biraz yeniden şekillendirmeleri gerekiyor. Bence bu, durumu daha da kötüleştirir.”
Liverpool'un transfer konusunda en önemli öncelikleri nelerdir?
Lewandowski'nin Camp Nou'dan ayrılma sürecinde değerlendirmesi gereken birkaç seçeneği olduğu bildiriliyor; Suudi Pro Ligi ve MLS'deki takımlar oyuncuya ilgi gösteriyor. Orta Doğu veya Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenli olarak sahada yer alma fırsatı bulabilir.
Liverpool ise bu garantileri veremeyecek, bu da bir sonraki transfer dönemi başladığında alternatif hedeflerin peşine düşecekleri anlamına geliyor. Salah'ın veda etmesiyle birlikte kanat oyuncusu en büyük öncelik olarak görünüyor ve hem transfer ücreti hem de maaş açısından ayrılacak tüm kaynaklar, başka bir santrfor yerine bu pozisyona yatırılacak gibi görünüyor.