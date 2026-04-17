Robert Lewandowski Liverpool'a mı?! Arne Slot, Barcelona'nın forvetinin bu "meydan okumayı cazip bulabileceğini" söyledi; eski yıldız ise Hugo Ekitike'nin yokluğunu telafi etmek için transferi önerdi
- Getty Images Sport
Ekitike'nin sakatlığı Reds'i sarsıyor
Liverpool, Ekitike’nin Aşil tendonu kopması nedeniyle dokuz ay sahalardan uzak kalacağının kesinleşmesinin ardından önemli bir hücum gücü kaybıyla karşı karşıya. Bu sezon 17 gol kaydeden Fransız oyuncu, Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandı ve 2027'nin başlarına kadar sahalardan uzak kalması bekleniyor. Alexander Isak'ın tek forvet seçeneği olarak kalmasıyla birlikte, kulüp rekabet gücünü korumak için deneyimli bir oyuncuya mı yoksa genç bir yeteneğe mi yatırım yapacağına karar vermek zorunda.
Forvet arayışları hız kazanıyor
Cole, Liverpool’un transfer konusunda karşı karşıya olduğu zorluğun, sakat yıldızlarının nihai dönüşünü engellemeden iş yükünü kaldırabilecek belirli bir profil gerektirdiğini öne sürdü. Kulüp yönetiminin gelecek sezona mümkün olan en iyi koşullarda başlamak istiyorsa, kendini kanıtlamış dünya çapında bir golcüyle kısa vadeli bir anlaşma yapmanın en mantıklı adım olabileceğini vurguladı.
Paddy Power'a özel bir röportajda Cole şunları söyledi: "Arne Slot, Liverpool'daki görevini sürdürürse, başka bir forvet transfer etmeleri gerekir. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ne kalırlarsa, [Ekitike yokken] yükü paylaşabilecek birine ihtiyaçları olacak. Bu, onlar için zor bir transfer işi.
"Deneyimli bir forvet arayışında olabilirsiniz. Ayrıca, Isak ve nihayetinde Ekitike ile rekabet edebilecek, kariyerinin zirvesine ulaşmış birini transfer edemeyeceğiniz için, tam tersi bir oyuncu da düşünebilirsiniz."
Lewandowski'nin değişmez özelliği
İleri yaşına rağmen Lewandowski, İspanya'da golcü kimliğini korudu ve bu sezon 12 gol atarak Barcelona'nın İspanya ligi şampiyonluğuna doğru ilerleyişine öncülük etti. Spotify Camp Nou'daki mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek; bu durum, Anfield kulübü için yaz transfer döneminde gerçekleşecek olası bir transferi mali açıdan mümkün kılabilir.
Cole, deneyimli Polonyalı oyuncunun neden bu role uygun olduğunu açıklarken şunları ekledi: "Örneğin 37 yaşındaki Robert Lewandowski gibi biri. Bu zorlu görevi kabul edebilir ve ayrıca hala Isak'tan daha iyi olduğunu ve takıma girebileceğini düşündüğü için bu transferi cazip bulabilir. Kolaylıkla 30 maç oynayabilir.
"Ya bu olur, ya da gidip gerçekten heyecan verici 17-18 yaşındaki bir oyuncuya makul bir miktar para harcarsınız. Ancak yine de bu oyuncunun Isak'ın yedeği olarak bekleneni verebilecek kapasitede olup olmadığına dair bir kumar oynarsınız. Her iki durumda da Liverpool için zor bir karar, ancak birilerini transfer etmek zorunda kalacaklar."
Önümüzde kritik bir dönem var
Ekitike, Fransa'nın yaklaşan Dünya Kupası kadrosunda yer alamayacağı uzun bir rehabilitasyon sürecine girerken, acil bir düzeltici ameliyat geçirecek. Saha içinde ise Liverpool, bu hafta sonu Goodison Park'ta Everton ile oynayacağı, her şeyin belirleneceği Merseyside derbisine hazırlanırken hızlı bir şekilde uyum sağlamak zorunda. Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarının belirsiz olduğu ve yaz transfer dönemi yaklaşırken, yönetim kurulunun yedek oyuncu konusunda vereceği karar, Slot’un taktiksel planlaması açısından hayati önem taşıyacak.